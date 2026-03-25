Một sai lầm nhỏ với ổ flash USB có thể khiến người dùng trả giá

Thứ Tư, 07:00, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhiều người dùng hiện nay vẫn sử dụng ổ flash USB để lưu trữ các dữ liệu của mình thay vì các giải pháp mà không hiểu những nguy cơ có thể xảy ra.

Đối với những người dùng vẫn sử dụng ổ flash USB cũ, nguy cơ hỏng hóc là rất cao. Khác với các ổ đĩa truyền thống, ổ flash USB có tuổi thọ hạn chế do nhiều yếu tố. Việc sử dụng không cẩn thận, như làm rơi hoặc xử lý thô bạo, có thể làm giảm tuổi thọ của thiết bị. Ngoài ra, các yếu tố bên ngoài như nhiệt độ, độ ẩm và bụi bẩn cũng ảnh hưởng đến độ bền của ổ flash USB.

Đừng đợi đến khi USB hỏng mới nghĩ đến sao lưu

Lý do ổ flash USB không bền như mọi người nghĩ

Ổ flash USB sử dụng công nghệ bộ nhớ flash NAND cho phép lưu trữ dữ liệu ngay cả khi mất điện. Tuy nhiên, theo thời gian, các điện tích trong bộ nhớ này có thể bị rò rỉ và dẫn đến nguy cơ hỏng dữ liệu. Mặc dù có thể khôi phục các tệp đã xóa, việc phục hồi dữ liệu bị hỏng lại khó khăn hơn nhiều.

Mỗi ô nhớ trong ổ flash USB chỉ có thể được ghi và xóa một số lần nhất định, được gọi là chu kỳ lập trình/xóa (P/E). Chu kỳ này phụ thuộc vào loại ô nhớ, với ô nhớ đơn cấp (SLC) có chu kỳ P/E lên đến 100.000 lần, trong khi ô nhớ bốn cấp (QLC) chỉ có 1.000 lần. Dựa trên chu kỳ P/E, mặc dù ổ flash USB có thể hoạt động khoảng 10 năm trong điều kiện sử dụng bình thường, việc sử dụng quá mức có thể làm giảm tuổi thọ này.

Bên cạnh tần suất sử dụng, ổ flash USB cũng bị xuống cấp do quá trình gọi là “lỗi bit”, dẫn đến mất dữ liệu theo thời gian.

Dữ liệu trong USB có thể hỏng mà người dùng không hề hay biết

Cách kéo dài tuổi thọ ổ flash USB

Để kéo dài tuổi thọ của ổ flash USB, người dùng có thể thực hiện một số biện pháp như giảm thiểu các thao tác đọc và ghi, tránh chạy ứng dụng trực tiếp từ ổ và rút nó khỏi thiết bị khi không sử dụng. Đặc biệt, không nên chạy công cụ chống phân mảnh ổ flash, vì điều này không chỉ không cải thiện hiệu suất mà còn làm giảm tuổi thọ của thiết bị.

Cuối cùng, ổ flash USB không phải là giải pháp lưu trữ lâu dài. Nếu cần lưu trữ lâu dài, người dùng hãy cân nhắc sử dụng ổ HDD hoặc SSD chất lượng cao. HDD thích hợp cho lưu trữ lâu dài, trong khi SSD thường có nhiều chu kỳ ghi/đọc hơn nhờ công nghệ tiên tiến. Ổ flash USB lý tưởng cho việc truyền dữ liệu nhanh và làm phương tiện cài đặt khởi động, tuy nhiên người dùng cần sử dụng chúng cẩn thận và luôn tạo bản sao lưu cho các tập tin quan trọng.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo BGR
