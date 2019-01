Ngăn trốn thuế, quảng cáo sản phẩm bất hợp pháp trên mạng xã hội: SOS!

Quảng cáo sản phẩm bất hợp pháp

Bên cạnh lợi ích mà mạng xã hội Facebook mang lại, cũng có không ít tiêu cực, thiệt hại cho các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức liên quan. Đó là khi thông tin được đưa lên quá dễ dàng mà không cần có sự kiểm chứng, sản phẩm (dù là bất hợp pháp như tiền giả, vũ khí, cờ bạc... thậm chí là buôn bán người) đều được quảng cáo công khai mà không chịu bất cứ sự kiểm soát nào của pháp luật.

Những hành vi vi phạm pháp luật như buôn bán tiền giả, vũ khí, hàng cấm... có thể bị phạt tù nhưng lại được quảng cáo công khai trên Facebook.

Trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ hồi giữa năm ngoái, CEO Facebook Mark Zuckerberg đã thừa nhận mạng xã hội này "sống" nhờ quảng cáo, với dữ liệu của hơn 2 tỷ người trên thế giới, trong đó có 55 triệu thành viên ở Việt Nam, chiếm 57% dân số (theo thống kê mới nhất của We are Social).

Chính sách quảng cáo của Facebook cho phép một cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức bất kỳ mua quảng cáo hiển thị nội dung thông điệp nhất định trên tường của một nhóm đối tượng mục tiêu cụ thể. Và dữ liệu lớn Facebook nắm trong tay dễ dàng cho họ thực hiện điều này.

"Quảng cáo chính trị", cụm từ mới xuất hiện sau vụ việc Cambridge Analytica, từ chính sách quảng cáo của Facebook đã gây ra những hệ quả đến những việc lớn tưởng chừng "không thể" như bầu cử Tổng thống, Thủ tướng của một số quốc gia...

Cũng trong phiên điều trần này, CEO của Facebook đã miễn cưỡng thừa nhận về sự tồn tại của fake news (tin tức giả mạo), và công bố đang tích cực để giải quyết dứt điểm tình trạng này. Nhưng thực tế thì tình trạng tin tức giả mạo, tin sai sự thật vẫn được lan truyền trên Facebook không ngừng.

Tại Việt Nam, không ít doanh nghiệp phải chịu thiệt hại nặng nề do thông tin sai lệch, thực hiện theo yêu cầu quảng cáo của Facebook. Để báo cáo lại và đề nghị mạng xã hội này gỡ các thông tin sai lệch, doanh nghiệp có thể mất đến cả tuần và khi đó, thiệt hại là khó đo đếm được.

Những thông tin sai lệch có thể mất đến hàng tuần để thông báo tìm kiếm sự hỗ trợ từ Facebook do không có đại diện tại Việt Nam.

Giới chuyên gia nhận định, phương thức hoạt động của Facebook rõ ràng là dạng cung cấp dịch vụ có quy mô rộng, thu lợi lớn từ Việt Nam, nhưng lại không chịu bất cứ quản lý nào từ pháp luật của nước sở tại.

Ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh và Truyền hình, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) thừa nhận, trong thời gian qua Facebook đã có nhiều hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam. Bộ đã nhiều lần làm việc và yêu cầu Facebook gỡ bỏ những thông tin sai lệch, đồng thời có trách nhiệm với việc kiểm soát tính chính xác thông tin nhưng mạng xã hội này đáp ứng lại rất chậm và hầu như không đáng kể.

Trốn thuế

Một năm, Facebook thu hàng trăm triệu USD ở Việt Nam, với khoảng 900 máy chủ đặt ở Việt Nam, tuy nhiên cơ quan quản lý không thu được một đồng nào từ thuế thu nhập doanh nghiệp hay thuế quảng cáo. Dòng tiền chảy qua mạng xã hội thông qua quảng cáo, bán hàng trên mạng... cũng lên tới con số cả trăm triệu USD nhưng hiện chưa thể kiểm soát nổi.

Việt Nam hiện chưa có giải pháp đối với việc trốn thuế của các dịch vụ xuyên biên giới như Facebook, Google... (Ảnh minh họa: KT).

Ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế Doanh nghiệp lớn, Bộ Tài chính chia sẻ, mặc dù là một công ty lớn, tập đoàn đa quốc gia tầm cỡ trên thế giới và hoạt động trong thời gian dài ở Việt Nam, tuy nhiên cơ quan thuế không thể thu được đồng nào từ Facebook chỉ vì lẽ họ không có đại diện (tư cách pháp nhân) ở Việt Nam.

Trong thời gian tới, Bộ TT&TT sẽ phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước nhằm ngăn chặn các dòng tiền thanh toán cho các hoạt động quảng cáo vi phạm pháp luật trên Facebook, tiến hành thu thuế; cùng với đó yêu cầu mạng xã hội này phải tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam bằng các công cụ luật pháp như Luật An ninh mạng, Luật Công nghệ thông tin, Luật Quảng cáo...

Việt Nam đã có kinh nghiệp từ việc thu hút đầu tư ngoại để phát triển kinh tế "nóng" cho các địa phương, bên cạnh việc "thay da đổi thịt" nhanh chóng các vùng quê là ô nhiễm môi trường... Đảng và Chính phủ đã nhận thức và nêu rõ mục tiêu "phát triển kinh tế nhưng không đánh đổi môi trường".

Cũng giống như vậy, việc "mượn" các dịch vụ từ doanh nghiệp ngoại có thể giúp thúc đẩy phát triển nền kinh tế số, mở rộng khả năng xã hội số, thế nhưng đổi lại là người Việt "nộp không" dữ liệu của mình, rồi sau đó nộp tiền để được sử dụng dữ liệu đó, chưa kể đến những thông tin sai lệch, xuyên tạc ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội...

Việt Nam có thể chưa đủ khả năng cũng như điều kiện để thực hiện việc bảo mật thông tin một cách nghiêm ngặt như Luật GDPR (ra đời sau vụ việc Cambridge Analytica) của châu Âu. Mạng xã hội cũng là một loại hình dịch vụ mới không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới, do đó để quản lý được là thách thức rất lớn cho các cơ quan chức năng sở tại. Tuy nhiên, đây là việc buộc phải làm./.