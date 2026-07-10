English
/ CÔNG NGHỆ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính
Người dân Việt Nam sẽ sớm được tiếp cận vắc xin thế hệ mới của Pháp sản xuất trong nước với chi phí hợp lý

Người dân Việt Nam sẽ sớm được tiếp cận vắc xin thế hệ mới của Pháp

Thứ Sáu, 08:00, 10/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 9/7, tại Hà Nội, Công ty Vắc xin Việt Nam (VNVC) và Tập đoàn Sanofi (Pháp) công bố bước tiến mới trong hợp tác sản xuất vắc xin thế hệ mới tại Việt Nam. Thông tin được công bố tại Hội nghị Cấp cao Việt Nam - Pháp về hợp tác phát triển công nghệ chiến lược trong lĩnh vực vắc xin,

 

hướng tới sản xuất những lô vắc xin công nghệ cao đầu tiên tại Việt Nam từ năm 2028.

Hội nghị Cấp cao Việt Nam - Pháp do Bộ Y tế phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức với chủ đề: “Tăng cường hợp tác triển khai công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược về phát triển vắc xin thế hệ mới tại Việt Nam”.

nguoi dan viet nam se som duoc tiep can vac xin the he moi cua phap hinh anh 1
Hội nghị cấp cao với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; Bộ Y tế Việt Nam; Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam; đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF); các chuyên gia, nhà khoa học, Tập đoàn Dược phẩm Sanofi và VNVC

Tại hội nghị, VNVC và Sanofi công bố những bước tiến mới trong tiến trình hợp tác sản xuất vắc xin công nghệ cao của Sanofi tại Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC (Nhà máy). Theo lộ trình, Sanofi và VNVC sẽ hợp tác sản xuất một số vắc xin thiết yếu có nhu cầu cao cho trẻ em và người lớn của Sanofi.

VNVC cũng cập nhật tiến độ xây dựng Nhà máy, danh mục các vắc xin thế hệ mới được ưu tiên sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu tiêm chủng chất lượng cao cho trẻ em và người lớn tại Việt Nam. Nhà máy sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2027, sản xuất vắc xin từ năm 2028 và thương mại hóa các vắc xin thế hệ mới từ 2029. Trong đó, những lô vắc xin quan trọng thế hệ mới đầu tiên của Sanofi cũng sẽ được sản xuất tại Việt Nam từ năm 2028.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, khẳng định phát triển công nghệ và sản xuất vắc xin thế hệ mới không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế mà còn là vấn đề an ninh y tế, an ninh con người và phát triển bền vững quốc gia.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị VNVC và Sanofi xây dựng lộ trình hợp tác rõ ràng để sớm tạo ra các sản phẩm phục vụ người dân; phát huy vai trò của khu vực tư nhân, Nhà nước tạo hành lang pháp lý, xây dựng chính sách mua sắm công để tạo thị trường bền vững và phát triển năng lực công nghệ trong nước, đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng, sản xuất và phân phối vắc xin thế hệ mới của khu vực.

nguoi dan viet nam se som duoc tiep can vac xin the he moi cua phap hinh anh 2
Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC được đầu tư với vốn ban đầu hơn 2.500 tỷ đồng, tại tỉnh Tây Ninh, mục tiêu đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như EU-GMP, WHO-GMP và FDA Hoa Kỳ với công suất thiết kế khoảng 100 triệu liều vắc xin mỗi năm. Lễ khởi công tháng 5/2025 có sự tham dự của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Hải Nam.

Đánh giá cao hợp tác giữa Sanofi và VNVC, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet cho rằng đây là minh chứng tiêu biểu cho tiềm năng hợp tác Pháp - Việt Nam trong lĩnh vực y tế. Đại sứ kỳ vọng sự kết hợp giữa năng lực khoa học, công nghiệp của Pháp với hệ thống tiêm chủng, bảo quản và phân phối của VNVC sẽ giúp người dân Việt Nam tiếp cận các vắc xin chất lượng cao nhanh hơn, đồng thời góp phần nâng cao năng lực tự chủ y tế của Việt Nam.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc VNVC, nhấn mạnh bài học từ đại dịch Covid-19 cho thấy Việt Nam cần quyết tâm đầu tư lớn cho phát triển năng lực chủ động nghiên cứu, sản xuất vắc xin công nghệ cao. Tại Việt Nam, các chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước, định hướng của Chính phủ và sự hướng dẫn của Bộ Y tế đã tạo động lực để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất vắc xin thế hệ mới phát triển năng lực ngành công nghiệp dược phẩm công nghệ cao tại Việt Nam.

“Chúng tôi kỳ vọng sẽ có thêm các cơ chế, chính sách đột phá để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược, góp phần giúp người dân tiếp cận sớm hơn với các vắc xin công nghệ cao với giá thành hợp lý hơn, từng bước chủ động cung ứng các vắc xin quan trọng, thế hệ mới cho thị trường trong nước, nâng cao năng lực tự chủ và an ninh y tế quốc gia”, ông Ngô Chí Dũng nói

 

 

CTV Thiên Ân/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến VNVC và GSK ký hợp tác về thuốc, vaccine mới
Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến VNVC và GSK ký hợp tác về thuốc, vaccine mới

VOV.VN - VNVC và GSK ký kết hợp tác về thúc đẩy tiếp cận thuốc và vaccine thế hệ mới, nghiên cứu khoa học và trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất vaccine đã diễn ra tại London, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đặc phái viên Thương mại Chính phủ Anh Matt Western.

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến VNVC và GSK ký hợp tác về thuốc, vaccine mới

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến VNVC và GSK ký hợp tác về thuốc, vaccine mới

VOV.VN - VNVC và GSK ký kết hợp tác về thúc đẩy tiếp cận thuốc và vaccine thế hệ mới, nghiên cứu khoa học và trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất vaccine đã diễn ra tại London, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đặc phái viên Thương mại Chính phủ Anh Matt Western.

Tin Công nghệ
Trải nghiệm
Sành điệu
KINH TẾ
XÃ HỘI
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
ĐỜI SỐNG
PHÁP LUẬT
GIẢI TRÍ
Tin Công nghệ
Chuyển đổi số
Trải nghiệm