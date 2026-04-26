Hầu hết smartphone Android và iPhone đời mới đều có tính năng giới hạn sạc pin nhằm giúp người dùng dễ dàng quản lý mức sạc. Nguyên nhân vì pin lithium-ion, phổ biến trên smartphone hiện nay, thường không hoạt động tốt khi ở trạng thái gần đầy hoặc gần cạn.

Người dùng không nên quá ám ảnh mức giới hạn 80% khi sạc pin

Pin lithium-ion hoạt động tốt nhất khi được duy trì ở mức sạc từ 20% đến 80%. Khi pin gần đạt dung lượng tối đa, điện trở trong tăng lên sẽ cần điện áp cao hơn để tiếp tục sạc, dẫn đến vấn đề tăng nhiệt và làm suy giảm chất lượng pin. Đây là một vấn đề lớn khi người dùng đầu tư hàng chục triệu đồng cho một smartphone nhưng lại thấy pin xuống cấp chỉ sau 2 năm.

Mặc dù việc thay pin là khả thi nhưng chi phí có thể hơn 2 triệu đồng chỉ để khôi phục tuổi thọ ban đầu của pin không phải là lựa chọn tốt so với việc nâng cấp thiết bị mới. Do đó, nhiều nhà sản xuất smartphone cung cấp tùy chọn thiết lập giới hạn sạc cố định ở mức 80% nhằm tránh tình trạng pin quá đầy khi người dùng quên rút sạc.

Giữ giới hạn sạc pin smartphone ở mức 80%: Lợi ít hơn mong đợi

Tuy nhiên, cách làm này không hoàn toàn giải quyết vấn đề. Việc đặt giới hạn sạc ở mức 80% tưởng hợp lý nhưng thực tế lại làm giảm việc tận dụng tối đa sức mạnh của pin ngay từ đầu. Trong trường hợp pin mất khoảng 4% dung lượng sau mỗi năm đối với hoạt động thông thường, điều đó có nghĩa người dùng sẽ mất 5 năm mới phải thay pin.

Nếu chỉ để pin duy trì trạng thái sạc ở mức 80%, có nghĩa người dùng vẫn đang sở hữu một chiếc iPhone mới với trạng thái pin tương đương iPhone sạc đầy sau 5 năm. Hơn nữa, bất kỳ loại pin nào cũng sẽ bị suy giảm chất lượng sau một số chu kỳ sạc nhất định, vì vậy, việc giới hạn mức sạc tối đa không giúp bảo vệ tuổi thọ pin nhiều.

Thay vì đặt giới hạn cứng cho mức sạc tối đa, người dùng nên rút sạc khi pin còn khoảng 80-90%. Điện thoại được thiết kế để giảm tốc độ sạc khi gần đạt mức tối đa, vì vậy người dùng hoàn toàn có thể yên tâm.

Bên cạnh đó, công nghệ sạc nhanh hiện đại cũng giúp việc lấy lại sức khỏe pin trở nên dễ dàng hơn. Bộ sạc nhanh chỉ sạc điện thoại cực nhanh khi pin gần hết, và khi pin gần đầy, tốc độ sạc sẽ tự động chậm lại để giảm hao mòn pin, từ đó giúp người dùng dễ dàng dự đoán thời điểm nên rút sạc.

Cuối cùng, cần lưu ý rằng phần trăm sạc pin trên smartphone hiện đại chỉ là ước tính. Với những công nghệ bảo vệ pin hiện đại, thật khó để biện minh cho việc sống với dung lượng pin tối đa chỉ 80% mỗi ngày. Do đó, người dùng nên sạc điện thoại một cách thoải mái, miễn là duy trì việc cắm sạc khi pin xuống mức 20%.