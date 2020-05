Nhiều công ty của Australia bị tấn công mạng

Các vụ tấn công mạng này cho thấy rõ để đảm bảo an ninh, giờ đây các công ty không chỉ cần thuê đội ngũ nhân viên bảo vệ hay lắp đặt các camera theo dõi mà việc duy trì hệ thống mạng an toàn đang ngày càng là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng và có nhiều thách thức.



Blue Scope và MyBudget là hai công ty mới nhất của Australia vừa bị tin tặc tấn công. Trước đó, công ty Toll Group, và cơ quan dịch vụ hành chính công của bang New South Wales đều trở thành nạn nhân của tin tặc. Trang web của các đơn vị này đã phải ngừng hoạt động trong giai đoạn bị tấn công. Đối với tập đoàn Blue Scope chuyên sản xuất thép của Australia, vì vụ tấn công này mà một số công đoạn của các nhà máy sản xuất thép phải chuyển từ việc điều khiển bằng máy tính sang vận hành bằng tay.

Một số công ty Australia bị tấn công mạng bằng các mã độc tống tiền Ransomware. (Ảnh: Twitter Leon Compton)

Đến lúc này chưa rõ là các vụ tấn công có liên quan đến nhau hay không song đều có đặc điểm chung là gửi mã độc tống tiền đến các công ty. Đầu tiên các tin tặc lấy cắp dữ liệu và khóa chúng lại để mọi người không thể truy cập. Tin tặc cũng có thể khóa máy tính không thể sử dụng được trừ khi nộp tiền chuộc. Nếu không trả tiền chuộc, tin tặc cũng có thể công bố thông tin nội bộ của các công ty.

Ông Tom Uren, chuyên gia mạng thuộc Viện chính sách chiến lược Australia cho biết, ngày càng xảy ra nhiều vụ tấn công mạng nhằm vào các công ty. Các tổ chức tội phạm mạng cũng ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, tấn công các hệ thống máy tính vì vậy các doanh nghiệp cần phải nâng cấp hệ thống an ninh mạng để bảo vệ mạng máy tính cũng như các thông tin nội bộ của công ty.

Vào hồi tháng 3/2020, khi dịch Covid-19 phát triển mạnh tại Australia khiến các công sở phải đóng cửa và chuyển sang làm việc trực tuyến, Trung tâm an ninh mạng Australia đã cảnh báo người dân về việc các tin tặc có thể lợi dụng thời cơ này để gia tăng các vụ tấn công. Các cuộc tấn công mạng nhằm vào các công ty lớn tại Australia trong những tuần qua cho thấy, cho dù các công ty đã đầu tư không ít tiền của và nỗ lực để đảm bảo an ninh mạng song vẫn còn những lỗ hổng mà các tin tặc có thể phát hiện và lợi dụng. Thực tế này càng góp phần khẳng định, an ninh mạng ngày càng là vấn đề quan trọng mà các công ty cần phải lưu tâm để không trở thành miếng mồi cho các tổ chức tội phạm./.