Nhiều doanh nghiệp lớn đồng loạt tẩy chay Facebook

Hưởng ứng chiến dịch “ngưng thù hận vì lợi nhuận” (stop hate for profit) do Liên đoàn Chống phỉ bang và Hiệp hội quốc gia vì sự tiến bộ của người da màu phát động từ ngày 17/6 vừa qua, hơn 100 doanh nghiệp và tập đoàn lớn đã tuyên bố tẩy chay “ông lớn” trong ngành truyền thông và xã hội Facebook do đăng tải các nội dung đe dọa bạo lực, ngôn từ thù địch và sai lệch thông tin đối với vấn đề phân biệt chủng tộc.



Mới nhất, Tập đoàn thực phẩm đa quốc gia Pepsico đã tuyên bố, sẽ dừng chạy tất cả các chiến dịch quảng cáo trên các trang mạng xã hội Facebook và Instagram trong tháng 7 và tháng 8 tới.

Nhà điều hành Facebook khẳng định sẽ thắt chặt kiểm duyệt nội dung.

Cũng trong ngày 28/6, tập đoàn đa quốc gia Unilever và thương hiệu cà phê nổi tiếng Starbucks cũng tuyên bố tẩy chay quảng cáo trong vòng 30 ngày kể từ đầu tháng tới nhằm cắt nguồn doanh thu của Facebook.

Trước những tổn thất nặng nề về doanh thu quảng cáo, hôm 28/6, Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg đã lên tiếng khẳng định sẽ thắt chặt kiểm duyệt nội dung, gắn nhãn bài đăng có nội dung thù địch và phân biệt chủng tộc.

Nhà điều hành Facebook cũng cam kết thực hiện nhiều biện pháp hơn để bảo vệ người nhập cư, người tị nạn khỏi những bài viết, quảng cáo thể hiện sự khinh miệt hoặc những ngôn từ có thể gây tổn thương tinh thần./.