Nhờ ChatGPT thiết kế vắc-xin cứu sống chó mắc ung thư ác tính

Chủ Nhật, 06:00, 22/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - ChatGPT đã giúp thiết kế vắc-xin mRNA cá nhân hóa để điều trị khối u ác tính trên chú chó Rosie (8 tuổi) mà ông nuôi, nhờ vậy khối u được thu nhỏ đáng kể.

Doanh nhân công nghệ Paul Conyngham người Australia đã dùng ChatGPT để tìm hiểu và thiết kế các phương pháp điều trị tiềm năng cho căn bệnh ung thư tế bào mast ác tính vào năm 2024. Conyngham cũng triển khai AI (trí tuệ nhân tạo) để phân tích hàng gigabyte dữ liệu di truyền và thiết kế bản kế hoạch cho một loại vắc-xin mRNA tùy chỉnh.

Sau đó, Conyngham tập hợp một số nhà khoa học hàng đầu của Australia để sản xuất vắc-xin tại Đại học New South Wales (UNSW), từ đó tìm ra nhà nghiên cứu thú y duy nhất được phê duyệt về mặt đạo đức để sử dụng thuốc thử nghiệm.

Yêu cầu khác thường của Conyngham đã thu hút sự chú ý của Trung tâm Genomics Ramaciotti thuộc UNSW, khi ông muốn giải trình tự DNA của Rosie dựa trên đề xuất liệu pháp miễn dịch từ ChatGPT. Việc giải trình tự DNA cho phép các nhà nghiên cứu lập bản đồ khối u và xác định chính xác các đột biến gây ra ung thư, từ đó giúp họ có cái nhìn rõ ràng hơn về nguyên nhân gây bệnh.

Conyngham đã lập tức bắt tay vào công việc khi UNSW hoàn tất quá trình giải trình tự gen trị giá 3.000 USD cho Rosie. Quá trình giải trình tự gen so sánh ADN khỏe mạnh từ máu của Rosie với ADN từ khối u của nó để xác định các đột biến gây ra ung thư.

Sau khi xác định được các đột biến, ông đã sử dụng các thuật toán để tìm ra các loại thuốc tiềm năng có thể nhắm mục tiêu vào căn bệnh này. Mặc dù đã xác định được một loại thuốc miễn dịch từ một công ty dược phẩm, nhưng nhà sản xuất từ chối cung cấp thuốc này và khiến ông tạm thời nản lòng.

ChatGPT mở lối cho vắc-xin ung thư mRNA cá nhân hóa trong tương lai

Trong một cuộc trò chuyện với Phó Giáo sư Smith, chủ đề về vắc-xin mRNA được đề cập, và Conyngham đã tìm hiểu xem liệu công nghệ này có thể được áp dụng để giúp Rosie hay không. Cuối cùng, nhóm nghiên cứu gen đã liên hệ với Pall Thordarson, giám đốc Viện RNA của UNSW và là một chuyên gia y học nano đến từ Iceland.

Thordarson sau đó đã sử dụng dữ liệu của Conyngham để phát triển một loại vắc-xin mRNA tùy chỉnh dành cho Rosie. Ông nhấn mạnh rằng đây là lần đầu tiên một loại vắc-xin ung thư được thiết kế riêng cho chó, đồng thời cho biết trường hợp của Rosie chứng minh rằng y học cá nhân hóa có thể rất hiệu quả và được triển khai nhanh chóng bằng công nghệ mRNA.

Với vắc-xin ung thư mRNA đặc chế được sử dụng, khối u kích thước bằng quả bóng tennis trên khớp háng của Rosie đã giảm một nửa. Kết quả này đã khiến các nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực điều trị ung thư ở người kinh ngạc trước tiềm năng vắc-xin mRNA, mở đường cho các nghiên cứu về vắc-xin ung thư trong tương lai.

Dữ liệu OpenAI tiết lộ sự thật bất ngờ về ChatGPT

VOV.VN - Dữ liệu OpenAI vừa công bố cho thấy ChatGPT không còn chỉ là công cụ hỗ trợ công việc hay tìm kiếm thông tin. Ngày càng nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, sử dụng chatbot này để chia sẻ suy nghĩ, bộc lộ cảm xúc và thể hiện cá tính.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Interesting Engineering
Tin liên quan

ChatGPT thay đổi thói quen tìm kiếm khiến Google đối mặt sức ép chưa từng có
ChatGPT thay đổi thói quen tìm kiếm khiến Google đối mặt sức ép chưa từng có

VOV.VN - Người dùng ngày càng xem ChatGPT là công cụ tìm kiếm mặc định thay vì Google, tạo sức ép chưa từng có đối với ông lớn trong lĩnh vực tìm kiếm.

ChatGPT thay đổi thói quen tìm kiếm khiến Google đối mặt sức ép chưa từng có

ChatGPT thay đổi thói quen tìm kiếm khiến Google đối mặt sức ép chưa từng có

VOV.VN - Người dùng ngày càng xem ChatGPT là công cụ tìm kiếm mặc định thay vì Google, tạo sức ép chưa từng có đối với ông lớn trong lĩnh vực tìm kiếm.

OpenAI triển khai thử nghiệm quảng cáo trên ChatGPT
OpenAI triển khai thử nghiệm quảng cáo trên ChatGPT

VOV.VN - OpenAI cho biết đang triển khai thử nghiệm quảng cáo trên ChatGPT, trước mắt áp dụng với người dùng miễn phí và gói Go (8 USD/tháng) tại Mỹ.

OpenAI triển khai thử nghiệm quảng cáo trên ChatGPT

OpenAI triển khai thử nghiệm quảng cáo trên ChatGPT

VOV.VN - OpenAI cho biết đang triển khai thử nghiệm quảng cáo trên ChatGPT, trước mắt áp dụng với người dùng miễn phí và gói Go (8 USD/tháng) tại Mỹ.

OpenAI muốn biến ChatGPT thành một “hệ điều hành AI”
OpenAI muốn biến ChatGPT thành một "hệ điều hành AI"

VOV.VN - OpenAI đang tiến hành nghiên cứu để biến ChatGPT không chỉ là một ứng dụng đơn thuần mà còn trở thành một hệ điều hành trong kỷ nguyên AI.

OpenAI muốn biến ChatGPT thành một “hệ điều hành AI”

OpenAI muốn biến ChatGPT thành một “hệ điều hành AI”

VOV.VN - OpenAI đang tiến hành nghiên cứu để biến ChatGPT không chỉ là một ứng dụng đơn thuần mà còn trở thành một hệ điều hành trong kỷ nguyên AI.

