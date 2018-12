Những phụ kiện công nghệ hữu ích cho điện thoại Android

Ống kính máy ảnh cho các nhiếp ảnh gia điện thoại giúp chụp cận cảnh chi tiết với ống kính góc rộng 140 độ và ống kính macro 10x. Tai nghe không dây thoải mái, chất lượng cao. Giá treo kiêm sạc không dây smartphone. Nếu sở hữu smartphone Android, trợ lý nhà thông minh Google Home Mini sẽ giúp bạn bắt đầu ngày mới, tận hưởng giải trí và điều khiển các thiết bị nhà thông minh khác. Máy in ảnh cầm tay có thể in ảnh trực tiếp từ thư viện ảnh của người dùng. Cáp sạc dài hiệu quả là một trong những lợi thế của smartphone Android với cổng USB-C. Với máy chiếu mini, smartphone Android có thể trở thành điều khiển TV. Máy chiếu tự chạy trên Android 7.1 và lưu trữ các ứng dụng phát trực tuyến như YouTube và Netflix. Tai nghe thực tế ảo (VR) là những lựa chọn tuyệt vời đưa người dùng vào thế giới mới. Chế độ xem Daydream hoạt động với Google Pixel 2, Google Pixel, Samsung Galaxy S8/S8+/Note 8, Moto Z và Moto Z2, trong khi Samsung Gear VR hoạt động với dòng Galaxy. Bộ điều khiển game không dây cho phép người dùng smartphone Android trải nghiệm các trò chơi yêu thích, với thời lượng pin tới 18h. Loa bluetooth không thấm nước tạo sự sôi nổi cho những bữa tiệc hoặc trầm lắng khi bạn thưởng thức những giai điệu nhẹ nhàng. Gậy chụp ảnh là phụ kiện không thể thiếu cho những tín đồ selfie. Tuy có thể không xuất sắc như đồng hồ thông minh của Apple, nhưng đồng hồ thông minh hệ điều hành Wear OS cũng là một trong những phụ kiện khó có thể thiếu trong cuộc sống hiện nay. Đế sạc không dây là một trong những ưu thế dành cho smartphone Android so với iPhone. Bộ sạc di động là một trong những phụ kiện thiết yếu cho bất cứ mẫu smartphone nào. Bút cảm ứng stylus. Bộ sạc xe hơi. Bàn phím bluetooth siêu mỏng giúp người dùng trả lời mail hoặc soạn văn bản gấp trên smartphone được tiện lợi và chính xác hơn. Tai nghe không dây giúp dễ dàng nghe, gọi thoại trong khi bạn đang bận tay./.

