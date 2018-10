Nông trại đầu tiên ở Mỹ robot thay thế hoàn toàn con người

Iron Ox tuyên bố họ có năng lực thu hoạch được gấp 30 lần trang trại truyền thống với sức mạnh từ phần mềm AI, quy trình thủy canh quanh năm và robot thay thế hoàn toàn con người. (Ảnh: The Guardian). Với diện tích 185m2 các loại rau và thảo dược được đặt trong các chậu riêng biệt. Robot "Angus" sẽ thực hiện việc nâng đỡ, chăm sóc và cảm biến tình trạng cây trồng. (Ảnh: The Guardian). Các cánh tay robot tự động sẽ thu hoạch cây trồng bằng cách giữ chặt các chậu cây. (Ảnh: The Guardian). Hành động này sẽ làm giảm hư hỏng tới nông sản, bằng cách thiết kế cho máy móc nhận diện được cây trồng và phân tích chúng với tỉ lệ dưới milimet. (Ảnh: The Verge). Theo Brandon Alexander, đồng sáng lập của Iron Ox, cánh tay robot có 4 cảm biến Lidar và có thể "nhìn" ở định dạng 3D nhờ 2 camera, đem lại khả năng nhận diện bệnh tật, côn trùng và vật bất thường. (Ảnh: Tech Crunch). Brandon Alexander và Jon Binney, đồng sáng lập (CEO) Iron Ox. (Ảnh: Tech Crunch). Trong 2,5 năm qua, trang trại này được sản xuất nhờ các robot, dưới sự điều hành và cung cấp dữ liệu của phần mềm AI mang tên The Brain. (Ảnh: Tech Crunch). The Brain được quản lý bởi một nhóm nhà khoa học nông nghiệp xử lý dữ liệu từ cảm biến tại trang trại. Con người chỉ tham gia vào việc chọn lựa hạt giống và các giai đoạn hậu thu hoạch như nhặt bỏ lá hỏng và đóng gói sản phẩm. (Ảnh: Tech Crunch). Iron Ox dự kiến bán sản phẩm của mình tới một số nhà hàng và cửa hàng rau quả ở khu vực Bay Area vào cuối năm nay (2018), và mở rộng ra toàn bang trong năm 2019. (Ảnh: The Verge)./. eceedb7b8aa1ee5a6fb17fe2161dca62/5bc14501/2018_10_10/sVK50DqJDsY/Iron_Ox_1.mp4

Iron Ox tuyên bố họ có năng lực thu hoạch được gấp 30 lần trang trại truyền thống với sức mạnh từ phần mềm AI, quy trình thủy canh quanh năm và robot thay thế hoàn toàn con người. (Ảnh: The Guardian). Với diện tích 185m2 các loại rau và thảo dược được đặt trong các chậu riêng biệt. Robot "Angus" sẽ thực hiện việc nâng đỡ, chăm sóc và cảm biến tình trạng cây trồng. (Ảnh: The Guardian). Các cánh tay robot tự động sẽ thu hoạch cây trồng bằng cách giữ chặt các chậu cây. (Ảnh: The Guardian). Hành động này sẽ làm giảm hư hỏng tới nông sản, bằng cách thiết kế cho máy móc nhận diện được cây trồng và phân tích chúng với tỉ lệ dưới milimet. (Ảnh: The Verge). Theo Brandon Alexander, đồng sáng lập của Iron Ox, cánh tay robot có 4 cảm biến Lidar và có thể "nhìn" ở định dạng 3D nhờ 2 camera, đem lại khả năng nhận diện bệnh tật, côn trùng và vật bất thường. (Ảnh: Tech Crunch). Brandon Alexander và Jon Binney, đồng sáng lập (CEO) Iron Ox. (Ảnh: Tech Crunch). Trong 2,5 năm qua, trang trại này được sản xuất nhờ các robot, dưới sự điều hành và cung cấp dữ liệu của phần mềm AI mang tên The Brain. (Ảnh: Tech Crunch). The Brain được quản lý bởi một nhóm nhà khoa học nông nghiệp xử lý dữ liệu từ cảm biến tại trang trại. Con người chỉ tham gia vào việc chọn lựa hạt giống và các giai đoạn hậu thu hoạch như nhặt bỏ lá hỏng và đóng gói sản phẩm. (Ảnh: Tech Crunch). Iron Ox dự kiến bán sản phẩm của mình tới một số nhà hàng và cửa hàng rau quả ở khu vực Bay Area vào cuối năm nay (2018), và mở rộng ra toàn bang trong năm 2019. (Ảnh: The Verge)./.