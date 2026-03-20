OpenAI lên kế hoạch ra mắt “siêu ứng dụng” dành cho máy tính để bàn

Theo một phát ngôn viên của OpenAI, Chủ tịch công ty Greg Brockman sẽ tạm thời giám sát việc cải tiến sản phẩm và những thay đổi tổ chức liên quan, trong khi Giám đốc Ứng dụng Fidji Simo sẽ dẫn dắt đội ngũ bán hàng khi công ty chuẩn bị đưa ứng dụng mới ra thị trường.

Trong một thông báo gửi cho nhân viên, Giám đốc Ứng dụng Fidji Simo cho biết, vấn đề của công ty là đang dàn trải nỗ lực vào quá nhiều ứng dụng, hệ thống khác nhau. Sự dàn trải này đã làm chậm tiến độ, khiến công ty khó đạt được tiêu chuẩn chất lượng mong muốn nên cần phải đơn giản hóa các hoạt động này.

Các lãnh đạo của OpenAI hy vọng rằng, việc hợp nhất các công cụ của công ty vào một ứng dụng duy nhất sẽ giúp tinh giản nguồn lực khi OpenAI tìm cách đối phó với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ đối thủ cạnh tranh Anthropic. Đầu năm nay, OpenAI đã ra mắt phiên bản máy tính để bàn độc lập của công cụ lập trình Code nhằm củng cố vị thế của mình trên thị trường tạo mã AI.

OpenAI đạt thỏa thuận với Bộ Quốc phòng Mỹ, Anthropic tuyên bố khởi kiện VOV.VN - Giám đốc điều hành OpenAI, ông Sam Altman hôm 27/2 cho biết công ty đã đạt được thỏa thuận với Bộ Quốc phòng Mỹ về việc triển khai các mô hình trí tuệ nhân tạo trong hệ thống của cơ quan này.