OpenAI lên kế hoạch ra mắt “siêu ứng dụng” dành cho máy tính để bàn
VOV.VN - OpenAI hôm qua (19/03) đã xác nhận thông tin rằng, công ty này có kế hoạch hợp nhất ứng dụng ChatGPT, nền tảng lập trình Code và trình duyệt của mình thành một "siêu ứng dụng" duy nhất dành cho máy tính để bàn nhằm đơn giản hóa trải nghiệm người dùng.
Theo một phát ngôn viên của OpenAI, Chủ tịch công ty Greg Brockman sẽ tạm thời giám sát việc cải tiến sản phẩm và những thay đổi tổ chức liên quan, trong khi Giám đốc Ứng dụng Fidji Simo sẽ dẫn dắt đội ngũ bán hàng khi công ty chuẩn bị đưa ứng dụng mới ra thị trường.
Trong một thông báo gửi cho nhân viên, Giám đốc Ứng dụng Fidji Simo cho biết, vấn đề của công ty là đang dàn trải nỗ lực vào quá nhiều ứng dụng, hệ thống khác nhau. Sự dàn trải này đã làm chậm tiến độ, khiến công ty khó đạt được tiêu chuẩn chất lượng mong muốn nên cần phải đơn giản hóa các hoạt động này.
Các lãnh đạo của OpenAI hy vọng rằng, việc hợp nhất các công cụ của công ty vào một ứng dụng duy nhất sẽ giúp tinh giản nguồn lực khi OpenAI tìm cách đối phó với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ đối thủ cạnh tranh Anthropic. Đầu năm nay, OpenAI đã ra mắt phiên bản máy tính để bàn độc lập của công cụ lập trình Code nhằm củng cố vị thế của mình trên thị trường tạo mã AI.