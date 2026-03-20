中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

OpenAI lên kế hoạch ra mắt “siêu ứng dụng” dành cho máy tính để bàn

Thứ Sáu, 10:39, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - OpenAI hôm qua (19/03) đã xác nhận thông tin rằng, công ty này có kế hoạch hợp nhất ứng dụng ChatGPT, nền tảng lập trình Code và trình duyệt của mình thành một "siêu ứng dụng" duy nhất dành cho máy tính để bàn nhằm đơn giản hóa trải nghiệm người dùng.

Theo một phát ngôn viên của OpenAI, Chủ tịch công ty Greg Brockman sẽ tạm thời giám sát việc cải tiến sản phẩm và những thay đổi tổ chức liên quan, trong khi Giám đốc Ứng dụng Fidji Simo sẽ dẫn dắt đội ngũ bán hàng khi công ty chuẩn bị đưa ứng dụng mới ra thị trường.

Trong một thông báo gửi cho nhân viên, Giám đốc Ứng dụng Fidji Simo cho biết, vấn đề của công ty là đang dàn trải nỗ lực vào quá nhiều ứng dụng, hệ thống khác nhau. Sự dàn trải này đã làm chậm tiến độ, khiến công ty khó đạt được tiêu chuẩn chất lượng mong muốn nên cần phải đơn giản hóa các hoạt động này.

Các lãnh đạo của OpenAI hy vọng rằng, việc hợp nhất các công cụ của công ty vào một ứng dụng duy nhất sẽ giúp tinh giản nguồn lực khi OpenAI tìm cách đối phó với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ đối thủ cạnh tranh Anthropic. Đầu năm nay, OpenAI đã ra mắt phiên bản máy tính để bàn độc lập của công cụ lập trình Code nhằm củng cố vị thế của mình trên thị trường tạo mã AI.

Dữ liệu OpenAI tiết lộ sự thật bất ngờ về ChatGPT

VOV.VN - Dữ liệu OpenAI vừa công bố cho thấy ChatGPT không còn chỉ là công cụ hỗ trợ công việc hay tìm kiếm thông tin. Ngày càng nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, sử dụng chatbot này để chia sẻ suy nghĩ, bộc lộ cảm xúc và thể hiện cá tính.

Nho Biền/VOV1
Nguồn: Reuters
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

OpenAI triển khai thử nghiệm quảng cáo trên ChatGPT

VOV.VN - OpenAI cho biết đang triển khai thử nghiệm quảng cáo trên ChatGPT, trước mắt áp dụng với người dùng miễn phí và gói Go (8 USD/tháng) tại Mỹ.

VOV.VN - OpenAI cho biết đang triển khai thử nghiệm quảng cáo trên ChatGPT, trước mắt áp dụng với người dùng miễn phí và gói Go (8 USD/tháng) tại Mỹ.

OpenAI chọn Việt Nam làm nơi sản xuất thiết bị AI đầu tiên

VOV.VN - Việt Nam có thể là nơi OpenAI chọn để sản xuất thiết bị AI (trí tuệ nhân tạo) đầu tiên của hãng, đánh dấu giai đoạn mới của công ty đứng phía sau ChatGPT.

VOV.VN - Việt Nam có thể là nơi OpenAI chọn để sản xuất thiết bị AI (trí tuệ nhân tạo) đầu tiên của hãng, đánh dấu giai đoạn mới của công ty đứng phía sau ChatGPT.

OpenAI muốn biến ChatGPT thành một "hệ điều hành AI"

VOV.VN - OpenAI đang tiến hành nghiên cứu để biến ChatGPT không chỉ là một ứng dụng đơn thuần mà còn trở thành một hệ điều hành trong kỷ nguyên AI.

VOV.VN - OpenAI đang tiến hành nghiên cứu để biến ChatGPT không chỉ là một ứng dụng đơn thuần mà còn trở thành một hệ điều hành trong kỷ nguyên AI.

Tin Công nghệ
Trải nghiệm
Sành điệu
Tin Công nghệ
Chuyển đổi số
Trải nghiệm