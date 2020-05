Ra mắt giải pháp hội nghị trực tuyến CoMeet

Chiều 29/5, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức lễ khai trương Giải pháp Hội nghị trực tuyến do Liên minh CoMeet - gồm 6 công ty giải pháp phần mềm của Việt Nam cung cấp. Với nền tảng này người dùng hoàn toàn có thể yên tâm về tính an toàn, bảo mật nhờ mã hóa dữ liệu và chế độ kiểm soát thành viên tham gia họp.

Liên minh CoMeet ra đời đầu tháng 4/2020 với mục đích góp phần đem đến các giải pháp hiệu quả, an toàn, bảo mật, tự chủ công nghệ và được thiết kế tùy biến theo yêu cầu riêng của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trong bối cảnh nhiều đơn vị đã và đang chuyển sang mô hình làm việc online, trực tuyến từ xa.

Với nền tảng CoMeet người dùng hoàn toàn có thể yên tâm về tính an toàn, bảo mật nhờ mã hóa dữ liệu và chế độ kiểm soát thành viên tham gia họp. (Ảnh minh họa: KT)

Trong khi một số công cụ có yếu tố “nước ngoài” đang đối diện với nhiều câu hỏi về chất lượng dịch vụ, an toàn, bảo mật và cam kết người dùng, các giải pháp, dịch vụ do liên minh CoMeet cung cấp được kỳ vọng sẽ mang đến các tính năng kết nối đa điểm, cơ động, thuận tiện cho người sử dụng và đề cao đặc tính an toàn bảo mật, tự chủ công nghệ.

Các tính năng đáng chú ý của giải pháp bao gồm: tổ chức hội họp trực tuyến, không hạn chế số điểm tham gia, chia sẻ màn hình của tất cả các thành viên theo điều phối của người quản trị, trò chuyện riêng qua tính năng Chat, ghi lại nội dung cuộc họp… Đặc biệt, người dùng có thể yên tâm về tính an toàn, bảo mật nhờ mã hóa dữ liệu và chế độ kiểm soát thành viên tham gia họp. Người dùng có thể dễ dàng sử dụng dịch vụ trên tất cả các nền tảng MS Windows, MAC OS, iOS, Android.

Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng, Bộ xác định 2 định hướng phát triển lớn cho thị trường hội nghị truyền hình trực tuyến tại Việt Nam, đó là: giải pháp do doanh nghiệp Việt Nam tự xây dựng, phát triển và giải pháp phát triển sử dụng mã nguồn mở và giải pháp Hội nghị trực tuyến CoMeet là điển hình tiêu biểu.

“Điều này một lần nữa khẳng định sự đoàn kết, nhất trí, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ tạo ra càng nhiều dịch vụ, sản phẩm Make in Việt Nam đạt chuẩn quốc tế, đóng góp vào sự nghiệp tự chủ công nghệ, giảm phụ thuộc các nền tảng nước ngoài, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Bộ Thông tin và Truyền thông hoan nghênh giải pháp Hội nghị trực tuyến Comeet của Liên minh CoMeet và kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu hội họp trực tuyến sẽ ưu tiên lựa chọn, sử dụng các giải pháp, dịch vụ do doanh nghiệp Việt Nam cung cấp”, ông Nguyễn Thành Hưng nói./.