中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sạc điện thoại qua đêm có hại không?

Thứ Hai, 07:00, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sạc điện thoại qua đêm dù tiện lợi nhưng không hoàn toàn “vô hại”. Người dùng nên hạn chế để thiết bị cắm điện qua đêm nếu không thực sự cần thiết.

Sạc điện thoại trước khi đi ngủ đã trở thành thói quen phổ biến của nhiều người dùng smartphone. Tuy nhiên, câu hỏi “sạc điện thoại qua đêm có hại không?” vẫn gây tranh cãi. Với sự phát triển của công nghệ pin và bộ sạc, câu trả lời không còn đơn giản là “có” hay “không”, mà phụ thuộc vào cách người dùng hiểu và sử dụng thiết bị.

sac dien thoai qua dem co hai khong hinh anh 1
Ảnh minh họa: KT

Tránh lãng phí năng lượng

Trong những năm gần đây, công nghệ sạc và quản lý năng lượng trên thiết bị di động đã có nhiều tiến bộ. Các tổ chức như Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cùng các nhà sản xuất đã thúc đẩy những tiêu chuẩn tiết kiệm điện năng, tiêu biểu là sáng kiến “One Watt”, nhằm giảm điện tiêu thụ ở chế độ chờ xuống mức rất thấp.

Thực tế, ngay cả khi không cắm vào điện thoại, bộ sạc vẫn tiêu thụ một lượng điện nhỏ từ lưới điện. Tuy nhiên, mức tiêu thụ này thường dưới 0,5 watt – không đáng kể với từng cá nhân nhưng có thể trở thành con số lớn nếu tính trên quy mô hàng triệu người dùng. Vì vậy, việc rút sạc khi không sử dụng vẫn được khuyến khích như một cách tiết kiệm năng lượng.

Các nghiên cứu cho thấy bộ sạc tiêu thụ điện nhiều hơn khi kết nối với điện thoại. Khi đang sạc, công suất có thể lên tới khoảng 3 - 4 watt, và giảm xuống khoảng 2 watt khi pin đã đầy. Điều này đồng nghĩa với việc nếu để điện thoại cắm sạc qua đêm, thiết bị vẫn tiếp tục tiêu thụ điện dù không còn cần thiết.

Theo ước tính, nếu toàn bộ người dùng rút sạc sau khi pin đầy, lượng điện tiết kiệm được có thể đủ cung cấp cho cả một khu dân cư nhỏ. Các tổ chức như Energy Saving Trust cũng khuyến nghị người dùng hạn chế để thiết bị cắm điện qua đêm nếu không cần thiết, nhằm giảm chi phí và tránh lãng phí năng lượng.

Tăng tốc độ lão hóa pin

Hầu hết smartphone hiện nay sử dụng pin lithium-ion hoặc lithium-polymer – những công nghệ pin có mật độ năng lượng cao, sạc nhanh và tuổi thọ tốt hơn so với các thế hệ cũ. Điểm quan trọng là các thiết bị hiện đại đều được tích hợp cơ chế tự ngắt khi pin đạt 100%, giúp hạn chế nguy cơ quá sạc và cháy nổ.

Điều này có nghĩa, về mặt an toàn, việc sạc qua đêm với thiết bị và bộ sạc chính hãng thường không gây nguy hiểm trực tiếp. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở tuổi thọ pin. Khi pin lithium-ion bị giữ ở mức 100% trong thời gian dài – như khi sạc qua đêm – các phản ứng hóa học bên trong vẫn tiếp tục diễn ra ở trạng thái “căng”, làm tăng tốc độ lão hóa. Theo thời gian, điều này khiến pin nhanh chai hơn, giảm dung lượng và hiệu suất sử dụng.

Một yếu tố quan trọng khác là nhiệt độ. Khi sạc, điện thoại thường nóng lên do quá trình chuyển đổi năng lượng. Nếu thiết bị được đặt ở nơi bí, trên chăn, gối hoặc môi trường nhiệt độ cao, nhiệt tích tụ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến pin.

Nhiệt độ cao kết hợp với việc duy trì pin ở mức 100% là “kịch bản xấu” đối với tuổi thọ pin lithium-ion. Do đó, nếu vẫn duy trì thói quen sạc qua đêm, người dùng nên đặt điện thoại ở nơi thoáng mát, tránh che phủ thiết bị.

Nguy cơ từ phụ kiện kém chất lượng

Một trong những rủi ro lớn nhất khi sạc qua đêm không đến từ bản thân điện thoại, mà từ bộ sạc và cáp không đảm bảo chất lượng. Các phụ kiện không chính hãng hoặc không đạt tiêu chuẩn có thể thiếu cơ chế bảo vệ, dẫn đến nguy cơ quá nhiệt, chập điện, thậm chí cháy nổ.

Thực tế đã ghi nhận nhiều sự cố liên quan đến việc sử dụng sạc “rởm”. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên sử dụng bộ sạc chính hãng hoặc phụ kiện đạt chứng nhận an toàn để giảm thiểu rủi ro.

Cách sạc tối ưu được khuyến nghị là:

Duy trì mức pin trong khoảng 20–80% thay vì luôn sạc đầy 100%.

Sạc khi cần, tận dụng thời gian rảnh trong ngày.

Tránh để pin cạn kiệt hoàn toàn rồi mới sạc.

Hạn chế vừa sạc vừa sử dụng thiết bị nặng.

Xu hướng pin và sạc trong tương lai

Các hãng công nghệ đang ngày càng tập trung vào việc phát triển “pin thông minh” – có khả năng học thói quen người dùng để tối ưu chu kỳ sạc. Một số thiết bị hiện đã có tính năng sạc thích ứng, tự động trì hoãn việc sạc đầy đến gần thời điểm người dùng thức dậy, nhằm giảm thời gian pin ở mức 100%. Bên cạnh đó, công nghệ sạc nhanh, sạc không dây và vật liệu pin mới cũng đang được cải tiến để tăng hiệu suất và giảm tác động đến tuổi thọ pin.

Sạc điện thoại qua đêm không còn nguy hiểm như nhiều người lo ngại, nhờ các cải tiến về công nghệ. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc thói quen này hoàn toàn vô hại. Để kéo dài tuổi thọ pin và sử dụng thiết bị hiệu quả hơn, người dùng nên điều chỉnh thói quen sạc, lựa chọn phụ kiện an toàn và chú ý đến yếu tố nhiệt độ.

Trong kỷ nguyên thiết bị di động, hiểu đúng và sử dụng đúng cách không chỉ giúp bảo vệ chiếc điện thoại, mà còn góp phần tiết kiệm năng lượng và nâng cao trải nghiệm công nghệ hàng ngày.

PV/VOV.VN (tổng hợp)
Tag: Sạc điện thoại sạc điện thoại qua đêm tác hại của sạc điện thoại qua đêm
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Apple cảnh báo thói quen sạc pin iPhone qua đêm nhiều người đang gặp phải
Apple cảnh báo thói quen sạc pin iPhone qua đêm nhiều người đang gặp phải

VOV.VN - Apple vừa đưa ra cảnh báo quan trọng về thói quen sạc pin iPhone qua đêm, có thể khiến nhiều người phải thay đổi cách đặt điện thoại khi đi ngủ.

Tính năng ẩn trên iPhone giúp biết chính xác thời gian sạc pin
Tính năng ẩn trên iPhone giúp biết chính xác thời gian sạc pin

VOV.VN - Một trong những vấn đề thường gặp của người dùng iPhone chính là không biết chính xác thời gian cần thiết để sạc pin bao lâu sẽ hoàn tất.

XÃ HỘI
VĂN HÓA
KINH TẾ
THỂ THAO
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
ĐỜI SỐNG
Ô TÔ - XE MÁY
Ô tô
PODCAST
Dấu ấn VOV
Tin Công nghệ
Chuyển đổi số
Trải nghiệm