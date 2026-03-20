Sai lầm phổ biến khi dùng tai nghe nhét tai mà nhiều người dùng mắc phải

Thứ Sáu, 07:00, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tai nghe nhét tai đang trở thành lựa chọn phổ biến của người dùng, đặc biệt trong giới trẻ, nhờ tính tiện lợi và sự trở lại của các mẫu tai nghe có dây.

Mặc dù vậy, việc sử dụng tai nghe nhét tai cũng đặt ra những lo ngại về vệ sinh, điều mà người dùng cần đặc biệt chú ý. Tai nghe nhét tai thường được thiết kế để vừa vặn trong tai, nhưng điều này cũng khiến chúng dễ tích tụ bụi bẩn, vi khuẩn và mồ hôi. Do đó, việc vệ sinh tai nghe định kỳ được xem là rất quan trọng.

sai lam pho bien khi dung tai nghe nhet tai ma nhieu nguoi dung mac phai hinh anh 1
Tai nghe nhét tai đang ngày càng phổ biến nhờ nhiều ưu điểm

Trong khi một số người dùng có thói quen vệ sinh tai nghe hàng ngày, các chuyên gia cho rằng đây là việc làm không cần thiết. Thay vào đó, người dùng nên lau sơ qua ít nhất một lần mỗi tuần và thực hiện vệ sinh kỹ lưỡng ít nhất một lần mỗi tháng.

Tần suất vệ sinh tai nghe phụ thuộc vào mức độ sử dụng. Nếu sử dụng tai nghe hàng ngày, đặc biệt là khi tập thể dục, người dùng hãy vệ sinh chúng ít nhất một lần mỗi tuần. Đối với những người sử dụng ở mức độ trung bình, việc vệ sinh một lần mỗi tháng là đủ để ngăn ngừa sự tích tụ bụi bẩn và vi khuẩn.

Cách vệ sinh tai nghe nhét tai

Để vệ sinh tai nghe, người dùng có thể sử dụng khăn lau hoặc dung dịch xịt không chứa cồn. Hãy đầu tư vào bộ dụng cụ vệ sinh thiết bị chuyên dụng hoặc sử dụng tăm bông và bàn chải đánh răng lông mềm để làm sạch các bề mặt. Đặc biệt, hãy chú ý đến lưới loa và micrô, vốn là những nơi dễ tích tụ bụi bẩn. Nếu cần thiết, người dùng có thể sử dụng xà phòng nhẹ pha với nước cất để loại bỏ cặn bẩn.

Đối với tai nghe có dây, đừng quên lau sạch dây cáp bằng khăn mềm. Còn với tai nghe không dây, hãy vệ sinh cả hộp sạc để đảm bảo không có bụi bẩn bám vào các điểm sạc. Sau khi vệ sinh, hãy để các bộ phận khô hoàn toàn trước khi lắp lại vào hộp sạc.

Việc giữ cho tai nghe sạch sẽ không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe tai của người dùng mà còn nâng cao trải nghiệm âm thanh. Hãy biến việc vệ sinh tai nghe thành một phần trong thói quen hàng ngày để đảm bảo sự an toàn và hiệu suất tối ưu.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo BGR
Hàng triệu tai nghe không dây dính lỗ hổng nghiêm trọng
VOV.VN - Một lỗ hổng trong hệ thống Fast Pair của Google đã khiến hàng triệu tai nghe không dây trở thành mục tiêu cho các cuộc tấn công của tin tặc.

Tác hại của việc đeo tai nghe khi ngủ
VOV.VN - Đeo tai nghe khi ngủ là thói quen của rất nhiều người, tuy nhiên thói quen này lại có khá nhiều tác hại mà bạn nên chú ý.

Apple kiếm được hàng tỷ USD nhờ loại bỏ tai nghe và bộ sạc khỏi iPhone
VOV.VN - Việc ngừng cung cấp tai nghe EarPods cũng như bộ sạc khỏi hộp đựng iPhone đã mang đến cho Apple nguồn lợi nhuận vô cùng to lớn.

