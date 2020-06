Công ty Điện tử Samsung Vina vừa ra mắt thị trường Việt Nam màn hình chuyên dụng The Wall phiên bản mới với hai tùy chọn: The Wall cho Doanh nghiệp và The Wall cho Phong cách sống sang trọng. Cả hai phiên bản đều sử dụng công nghệ tấm nền màn hình phẳng (MicroLED) dạng mô-đun, với nhiều nâng cấp về chất lượng hình ảnh và là minh chứng cho tinh thần luôn thúc đẩy những đột phá công nghệ tại Samsung.

Samsung ra mắt dòng sản phẩm The Wall mới tại Việt Nam.

Ông Suh Kyung Wook – Tổng Giám đốc Công ty Điện tử Samsung Vina chia sẻ: “Thị trường màn hình hiển thị kích thước siêu lớn đang tăng trưởng không ngừng trong thời gian qua. Người tiêu dùng đang đòi hỏi những chiếc màn hình lớn hơn, độ sáng cao hơn, độ tương phản lớn hơn và sở hữu nhiều công nghệ hiện đại hơn”.

“Dựa theo nhu cầu đó, Samsung đã tạo ra The Wall – chiếc màn hình sở hữu nhiều công nghệ hiển thị tiên tiến nhất của Samsung cho đến thời điểm hiện tại. Bất cứ kích thước nào mà người dùng mong muốn, chúng tôi đều có thể đáp ứng nhờ công nghệ mô-đun. Sự linh hoạt này, cộng với chất lượng hình ảnh và âm thanh vượt trội so với các màn hình LED thông thường khác chắc chắn sẽ làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất”, ông Suh Kyung Wook nói.

Trải nghiệm không giới hạn với The Wall của Samsung.

The Wall đem đến trải nghiệm hình ảnh mang tính cách mạng nhờ công nghệ mô-đun. Công nghệ này giúp xóa bỏ tất cả các ranh giới truyền thống về độ phân giải, kích thước và tỷ lệ của màn hình thông thường.

Ngoài ra, màn hình không cần đến các bộ lọc màu hoặc đèn nền truyền thống, mang đến độ bền và hiệu năng vượt trội về hiệu suất chiếu sáng, tuổi thọ nguồn sáng và mức tiêu thụ điện năng, thiết lập một tiêu chuẩn mới cho công nghệ màn hình tương lai.

Bên cạnh đó, Công nghệ Black Seal trên The Wall cho phép hiển thị màu đen sâu và đen thuần khiết cho độ tương phản vô cùng chi tiết. Đồng thời, công nghệ này cũng bảo vệ màn hình khỏi va đập và bụi.

Không dừng lại ở đó, công nghệ AI Upscaling từ bộ vi xử lý Quantum Processor Flex của The Wall có khả năng tự động nâng cao chất lượng màn hình lên độ phân giải tối ưu tùy theo kích thước và tỉ lệ màn hình, mang đến chất lượng hình ảnh hoàn hảo. Công nghệ này có thể cải tiến nội dung ở độ phân giải thấp lên đến 8K trong khi vẫn giữ nguyên 98% chi tiết ban đầu – cải thiện 30% so với các công nghệ khác.

Thay vì tắt màn hình và để lại một khoảng không lớn màu đen, người dùng có thể để The Wall luôn bật và chuyển sang chế độ Màn hình chờ.

Với phiên bản The Wall cho Phong cách sống sang trọng, người dùng không cần phải tắt màn hình mỗi khi không dùng đến. Thay vì tắt màn hình và để lại một khoảng không lớn màu đen, người dùng có thể để The Wall luôn bật và chuyển sang chế độ Màn hình chờ (Ambient Mode). Người dùng có thể linh hoạt chuyển đổi giữa các tác phẩm hội họa, các ảnh chụp hoặc màn hình chờ sinh động để hài hòa với không gian chung quanh. Với Ambient Mode, mức độ tiêu thụ điện năng gần như không đáng kể, trong khi đem lại tính thẩm mỹ cao hơn rất nhiều cho người dùng.

Trong khi đó, đối với The Wall cho Doanh nghiệp, Samsung sẽ mang đến nhiều nâng cấp giúp cho doanh nghiệp tối ưu hóa khả năng hiển thị cũng như điều khiển trong các môi trường đa dạng như phòng điều khiển trung tâm, hành lang, viện bảo tàng, trung tâm trưng bày nghệ thuật và nhiều hơn nữa. The Wall cho Doanh nghiệp mang đến sự lựa chọn kích thước và độ phân giải đa dạng, từ 73 inch độ phân giải 2K lên đến 583 inch độ phân giải 8K, kích thước màn hình lớn nhất từ trước đến nay của Samsung./.