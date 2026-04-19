中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đằng sau việc Apple quyết định loại bỏ logo phát sáng trên MacBook

Chủ Nhật, 17:59, 19/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Logo Apple phát sáng từng là biểu tượng trên MacBook nhưng đã biến mất không phải ngẫu nhiên mà đến từ những thay đổi sâu bên trong thiết kế.

Thiết kế MacBook đã trở thành biểu tượng mà nhiều đối thủ của Apple muốn sao chép, đặc biệt khi chúng rất dễ dàng nhận diện tại trường học, quán cà phê và văn phòng. Trong khi đó, Apple không ngừng cải tiến thiết kế để tạo ra những chiếc MacBook mỏng hơn, nhẹ hơn và hiệu suất cao hơn.

MacBook từng gây ấn tượng với logo Apple phát sáng

Dù vậy, trong quá trình này, Apple cũng đã đưa ra một số quyết định gây tranh cãi, như việc loại bỏ hầu hết các cổng kết nối ngoại trừ USB-C và thay đổi thiết kế bàn phím. Đặc biệt, một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là việc loại bỏ logo Apple phát sáng trên nắp máy - một yếu tố từng được xem là tạo nên sự khác biệt cho MacBook.

Theo báo cáo, quyết định này xuất phát từ nhu cầu làm cho máy tính xách tay của Apple trở nên mỏng hơn. Kể từ khi mẫu MacBook đầu tiên không có logo phát sáng ra mắt vào năm 2015, đặc điểm thiết kế này dường như khó có khả năng quay trở lại. Mẫu MacBook 12 inch ra mắt năm 2015 đã giới thiệu một thiết kế đột phá với màn hình Retina siêu mỏng để trở thành chiếc laptop nhẹ nhất của Apple.

MacBook muốn mỏng hơn, logo phát sáng phải bị loại bỏ

Mặc dù Apple không công bố lý do cụ thể cho việc loại bỏ logo phát sáng nhưng lý do chính của việc này bắt nguồn từ việc đảm bảo duy trì thiết kế mỏng nhẹ cho MacBook kể từ sau năm 2015.

Thiết kế MacBook hiện nay không còn phù hợp cho logo phát sáng

Logo phát sáng của Apple lần đầu tiên xuất hiện trên chiếc PowerBook G3 Lombard vào năm 1999. Thiết kế này sử dụng đèn nền màn hình để chiếu sáng logo, tạo ra hiệu ứng nổi bật khi máy tính hoạt động. Tuy nhiên, với sự ra mắt của MacBook 12 inch, Apple đã quyết định không tiếp tục sử dụng tính năng này vì công nghệ màn hình Retina siêu mỏng không cho phép làm điều đó.

Kể từ đó đến nay, tất cả các mẫu MacBook, iPhone và iPad mà Apple phát hành đều không có logo phát sáng. Điều này có thể phản ánh mong muốn của Apple về sự đồng nhất trong thiết kế sản phẩm của mình.

Mặc dù có nhiều thay đổi trong thiết kế và tính năng của MacBook, logo phát sáng dường như không có khả năng trở lại. Các mẫu MacBook mới nhất vẫn giữ nguyên thiết kế mỏng nhẹ, và việc đưa logo phát sáng trở lại sẽ đòi hỏi nguồn sáng riêng - điều có thể khó khăn trên các mẫu máy tính xách tay mỏng hơn trong tương lai.

Dự kiến, phiên bản thiết kế lớn tiếp theo của MacBook có thể ra mắt vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027, nhưng hiện tại không có thông tin nào cho thấy logo phát sáng sẽ trở lại.

CTV Kiến An/VOV.VN
Tag: MacBook Apple logo máy tính xách tay màn hình Retina
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Apple ra mắt MacBook Neo giá sốc cho sinh viên
Apple ra mắt MacBook Neo giá sốc cho sinh viên

VOV.VN - Tối 4/3, Apple đã chính thức giới thiệu chiếc MacBook Neo hoàn toàn mới, đánh dấu sự kết thúc của tuần lễ công bố một loạt sản phẩm mới từ công ty.

Tin Công nghệ
Trải nghiệm
Sành điệu
KINH TẾ
XÃ HỘI
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
ĐỜI SỐNG
PHÁP LUẬT
GIẢI TRÍ
Tin Công nghệ
Chuyển đổi số
Trải nghiệm