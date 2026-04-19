Đằng sau việc Apple quyết định loại bỏ logo phát sáng trên MacBook

Thiết kế MacBook đã trở thành biểu tượng mà nhiều đối thủ của Apple muốn sao chép, đặc biệt khi chúng rất dễ dàng nhận diện tại trường học, quán cà phê và văn phòng. Trong khi đó, Apple không ngừng cải tiến thiết kế để tạo ra những chiếc MacBook mỏng hơn, nhẹ hơn và hiệu suất cao hơn.

MacBook từng gây ấn tượng với logo Apple phát sáng

Dù vậy, trong quá trình này, Apple cũng đã đưa ra một số quyết định gây tranh cãi, như việc loại bỏ hầu hết các cổng kết nối ngoại trừ USB-C và thay đổi thiết kế bàn phím. Đặc biệt, một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là việc loại bỏ logo Apple phát sáng trên nắp máy - một yếu tố từng được xem là tạo nên sự khác biệt cho MacBook.

Theo báo cáo, quyết định này xuất phát từ nhu cầu làm cho máy tính xách tay của Apple trở nên mỏng hơn. Kể từ khi mẫu MacBook đầu tiên không có logo phát sáng ra mắt vào năm 2015, đặc điểm thiết kế này dường như khó có khả năng quay trở lại. Mẫu MacBook 12 inch ra mắt năm 2015 đã giới thiệu một thiết kế đột phá với màn hình Retina siêu mỏng để trở thành chiếc laptop nhẹ nhất của Apple.

MacBook muốn mỏng hơn, logo phát sáng phải bị loại bỏ

Mặc dù Apple không công bố lý do cụ thể cho việc loại bỏ logo phát sáng nhưng lý do chính của việc này bắt nguồn từ việc đảm bảo duy trì thiết kế mỏng nhẹ cho MacBook kể từ sau năm 2015.

Thiết kế MacBook hiện nay không còn phù hợp cho logo phát sáng

Logo phát sáng của Apple lần đầu tiên xuất hiện trên chiếc PowerBook G3 Lombard vào năm 1999. Thiết kế này sử dụng đèn nền màn hình để chiếu sáng logo, tạo ra hiệu ứng nổi bật khi máy tính hoạt động. Tuy nhiên, với sự ra mắt của MacBook 12 inch, Apple đã quyết định không tiếp tục sử dụng tính năng này vì công nghệ màn hình Retina siêu mỏng không cho phép làm điều đó.

Kể từ đó đến nay, tất cả các mẫu MacBook, iPhone và iPad mà Apple phát hành đều không có logo phát sáng. Điều này có thể phản ánh mong muốn của Apple về sự đồng nhất trong thiết kế sản phẩm của mình.

Mặc dù có nhiều thay đổi trong thiết kế và tính năng của MacBook, logo phát sáng dường như không có khả năng trở lại. Các mẫu MacBook mới nhất vẫn giữ nguyên thiết kế mỏng nhẹ, và việc đưa logo phát sáng trở lại sẽ đòi hỏi nguồn sáng riêng - điều có thể khó khăn trên các mẫu máy tính xách tay mỏng hơn trong tương lai.

Dự kiến, phiên bản thiết kế lớn tiếp theo của MacBook có thể ra mắt vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027, nhưng hiện tại không có thông tin nào cho thấy logo phát sáng sẽ trở lại.