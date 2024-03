iPhone 17 có màn hình chống trầy xước tốt hơn Ceramic Shield trên iPhone 15

Theo báo cáo mới nhất, iPhone 17 có thể được trang bị một “lớp chống phản chiếu siêu cứng” ở mặt kính bên ngoài màn hình nhằm mang đến khả năng chống trầy xước tốt hơn so với lớp kính phủ Ceramic Display hiện đang được sử dụng.

Tuyên bố này đến từ người rò rỉ mạng xã hội Instant Digital, người đã đề cập rằng chuỗi cung ứng của Trung Quốc đã có quyền tiếp cận vào vật liệu phủ mới, nhưng không có khả năng nó sẽ xuất hiện trên dòng iPhone 16 năm nay.

Apple ra mắt kính bảo vệ Ceramic Display của mình khi phát hành iPhone 12 vào năm 2020. Đó là loại kính gốm được phát triển với sự hợp tác của Corning, hãng sản xuất kính Gorilla Glass. Tại thời điểm đó, nhà sản xuất iPhone cho biết Ceramic Shield trên iPhone 12 mang lại khả năng chống rơi tốt hơn tới 4 lần so với thế hệ trước.

Apple giải thích rằng hiệu suất được cải thiện đạt được bằng cách “thêm một bước kết tinh ở nhiệt độ cao mới để phát triển các tinh thể gốm nano trong ma trận thủy tinh” của Ceramic Display. Kể từ đó, Ceramic Display đã xuất hiện trên các mẫu iPhone sau này, bao gồm cả dòng iPhone 15 năm ngoái được Apple tiếp thị bằng cách nói rằng “Mặt trước của Ceramic Display tiếp tục cứng hơn bất kỳ loại kính smartphone nào khác”.

Corning cũng đã phát triển Gorilla Glass Armor dành cho Galaxy S24, có khả năng phản chiếu ít hơn tới 75% so với kính thông thường trong các điều kiện ánh sáng khác nhau. Nó có khả năng chống lại các vết xước nhỏ do sử dụng hàng ngày cao hơn khoảng 4 lần so với “kính phủ aluminosilicate cạnh tranh”.

Ngoài ra, nhà sản xuất iPhone được cho là đang đàm phán với Google để sử dụng Gemini AI cho iPhone. Các tin đồn mới nhất cho biết chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên có thể xuất hiện vào khoảng năm 2026 và công ty đang đánh giá tình hình thực tế của các nguyên mẫu 6 inch và 8 inch.