Ngồi xe Hyundai hoặc KIA điều khiển thiết bị smarthome Samsung

Thứ Ba, 16:58, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Xe Hyundai hoặc Kia trong tương lai có thể trở thành trung tâm điều khiển cho thiết bị smarthome đến từ Samsung nhờ tính năng mới mang tên Car-to-Home.

Được phát triển bởi Samsung, tính năng này cho phép người lái xe Hyundai hoặc Kia điều khiển các thiết bị smarthome trực tiếp từ hệ thống thông tin giải trí trên xe, giúp mở rộng khả năng tích hợp SmartThings.

Trước đây, Samsung đã giới thiệu tính năng Car-to-Home nhằm cho phép người dùng giám sát xe từ trong nhà. Giờ đây, với tính năng Car-to-Home, người dùng có thể điều khiển các thiết bị như máy điều hòa, hệ thống chiếu sáng và các công tắc thông minh khác ngay từ bảng điều khiển của xe.

Nỗ lực mở rộng hệ sinh thái SmartThings của Samsung

Phạm vi ứng dụng của tính năng này rất đa dạng, tương thích với nhiều thiết bị như máy lọc không khí, robot hút bụi, đèn và camera. Việc kết nối rất đơn giản: người lái xe chỉ cần quét mã QR hiển thị trên màn hình thông tin giải trí của xe để liên kết xe với tài khoản SmartThings.

Ngoài việc điều khiển thủ công, tính năng Car-to-Home còn cho phép tự động hóa dựa trên vị trí, giúp ngôi nhà phản ứng linh hoạt hơn với thói quen hàng ngày của người dùng. Chẳng hạn, người dùng có thể thiết lập quy trình để tự động bật các thiết bị cần thiết khi đỗ xe trong gara, giúp làm mát phòng hoặc khởi động máy lọc không khí trước khi về nhà.

Hiện tại, tính năng này chỉ có trên một số mẫu xe Hyundai và Kia nhất định, cụ thể là những mẫu xe được trang bị hệ thống định vị kết nối (ccNC) ra mắt sau tháng 11/2022 tại Hàn Quốc. Các mẫu xe đủ điều kiện bao gồm Grandeur, Santa Fe, Ioniq 5, K5, Sorento và EV9. Samsung và Hyundai đang có kế hoạch mở rộng tính năng này ra toàn cầu trong thời gian tới, bao gồm cả các xe Genesis được trang bị hệ thống thông tin giải trí ccIC27.

Khi tính năng này được phổ biến rộng rãi, nó có thể thay đổi cách mà người dùng tương tác với công nghệ, biến ô tô thành những nút trung tâm trong hệ sinh thái nhà thông minh, kết nối công nghệ di động và công nghệ gia đình theo những cách mà trước đây chỉ là điều tưởng tượng.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Digitaltrends
VOV.VN - Tập đoàn Jingdong hay JD.com của Trung Quốc sẽ xây siêu nhà máy robot hậu cần (logistics) thông minh đầu tiên trên thế giới tại Vô Tích, tỉnh Giang Tô, miền Đông nước này.

VOV.VN - Ngày 16/10, Samsung Việt Nam phối hợp cùng Bộ Công Thương và Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ tổng kết Dự án hợp tác phát triển nhà máy thông minh (Smart Factory) năm 2025 cho 5 doanh nghiệp tại khu vực phía Bắc tham gia dự án, nhằm tổng kết và đánh giá hiệu quả triển khai sau hơn 5 tháng thực hiện.

VOV.VN - Nhiều người lo ngại rằng các thiết bị nhà thông minh sẽ dẫn đến việc tiêu thụ điện cao hơn do sự xuất hiện của các kết nối Wi-Fi, cảm biến và trợ lý giọng nói.

