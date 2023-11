Người Hàn mê mẩn iPhone 15, chán điện thoại Samsung?

Tờ The Korea Herald của Hàn Quốc đã tổng hợp dữ liệu nghiên cứu thị trường điện thoại di động từ nhiều công ty cho thấy, dòng iPhone 15 gồm iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro và 15 Pro Max, có doanh số tháng đầu tiên phát hành cao hơn 41,9% so với dòng iPhone 14 trong cùng khoảng thời gian năm ngoái.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng người tiêu dùng Hàn Quốc trước đây có xu hướng ủng hộ điện thoại di động sản xuất trong nước vì lòng yêu nước, nhưng báo cáo cho thấy yếu tố này đã dần mất đi ảnh hưởng. Giải thích cho lý do khiến iPhone 15 series bán chạy trong năm năm nay, nghiên cứu nêu ra 3 lý do:

Thứ nhất, Apple đã đưa ra nhiều biện pháp hơn để kích thích mua hàng, khiến thiết bị đắt tiền ban đầu trở nên có giá phải chăng hơn. Thứ hai, chức năng Apple Pay tiện lợi và được coi là an toàn để người dân Hàn Quốc lấy làm lý do khác để mua hàng. Cuối cùng, SK Telecom - nhà mạng chính của Apple - đã bắt đầu cung cấp chức năng ghi âm cuộc gọi thông qua ứng dụng iPhone của mình để chức năng này không còn độc quyền trên điện thoại Samsung nữa, từ đó kích thích sự sẵn lòng mua sắm của người dùng. Tất cả khiến người tiêu dùng Hàn Quốc chuyển sang phe Apple.

Không giống như Hàn Quốc, nơi có đà mua mạnh, phản ứng ở Nhật Bản tương đối lạnh lùng khi người tiêu dùng địa phương thích iPhone 13 mini cũ hơn, ngay cả khi Apple ra mắt iPhone 15 và loại bỏ iPhone 13 mini khỏi trang web chính thức. Nhưng người tiêu dùng Nhật Bản vẫn tìm đến các cửa hàng đồ cũ trực tuyến để mua những chiếc điện thoại này, trong tuần đầu tiên ra mắt iPhone 15 mới, doanh số bán iPhone 12 và 13 mini thậm chí còn tăng hơn gấp đôi.

Từ những dữ liệu bán hàng này có thể thấy, người Nhật ưa chuộng điện thoại di động cỡ nhỏ. Hơn nữa, do giá iPhone ngày càng tăng nên người tiêu dùng cũng bắt đầu cân nhắc chuyển sang điện thoại Android, với ưu tiên dành cho dòng Google Pixel. Chỉ tính riêng quý 1 và quý 2 năm nay, doanh số bán điện thoại Pixel ở Nhật Bản đã đạt mức cao kỷ lục./.