Tin đồn về thiết kế của iPhone 18 Pro

Thứ Ba, 07:00, 31/03/2026
VOV.VN - Tin đồn về iPhone 18 Pro cho thấy thiết kế của sản phẩm sẽ tiếp tục không có nhiều thay đổi, nhưng điều này dường như không làm phiền quá nhiều người dùng.

Sự giữ nguyên thiết kế iPhone 18 Pro có thể gây thất vọng khi iPhone 17 Pro về cơ bản không mang đến sự thay đổi lớn về thiết kế so với iPhone 16 Pro, dù rằng Apple quảng bá đó là một bước tiến lớn. Về cơ bản, công ty chỉ đơn giản là chuyển đổi từ cụm camera dạng đảo sang cụm camera phẳng, trong khi vẫn giữ nguyên nhiều yếu tố từ iPhone 12, vốn không thể được coi là một đột phá thực sự.

Cụm camera nhô cao là thay đổi lớn nhất trong thiết kế của iPhone 17 Pro

Dẫu vậy, theo một cuộc thăm dò gần đây, phần lớn độc giả PhoneArena không mấy quan tâm đến việc thiết kế lại iPhone một cách đáng kể. Hơn 70% số người tham gia ủng hộ những thay đổi nhỏ hoặc không thay đổi gì đối với mẫu điện thoại sắp ra mắt, trong khi chỉ dưới 30% cho rằng cần một sự thiết kế lại lớn.

Đáng chú ý, gần 35% người tham gia cho rằng iPhone 18 Pro nên có những thay đổi nhỏ về thiết kế mà không làm tăng giá. Hơn 12% thậm chí cho rằng chỉ cần thêm một số màu sắc mới cũng đủ làm họ hài lòng. Gần một nửa số người tham gia cho biết họ sẽ không thay đổi quyết định mua hàng của mình chỉ vì thiết kế của iPhone 18 Pro.

Nhiều người không quan tâm vì “không có ý định mua iPhone 18 Pro”

Không có gì ngạc nhiên khi gần 24% người được hỏi cho biết họ không quan tâm đến vẻ ngoài của iPhone 18 Pro vì không có kế hoạch nâng cấp trong năm nay. Điều này phản ánh sự thành công của iPhone 17 Pro và thực tế là nhiều người dùng không nâng cấp điện thoại hàng năm.

Việc thu nhỏ Dynamic Island có thể là thay đổi trực quan lớn nhất trên iPhone 18 Pro

Những kết quả này cho thấy Apple có thể đang đi đúng hướng với iPhone 18 Pro. Công ty dự kiến sẽ giữ nguyên giá và tập trung vào các bản cập nhật nhỏ như Dynamic Island nhỏ hơn, chip 2nm hiệu quả hơn và iOS 27 với nhiều nâng cấp về trí tuệ nhân tạo (AI). Khi mà giá smartphone ngày càng tăng, đây có thể là một chiến lược thành công.

Tuy nhiên, điều đó cũng là tin xấu cho những ai mong đợi những thay đổi lớn trong thiết kế smartphone, vì các hãng sản xuất khác cũng có thể sẽ không có chiến lược khác biệt. Dòng Galaxy S27 có thể sẽ không khác biệt nhiều so với Galaxy S26, và Pixel 11 có thể giống hệt Pixel 10. Hy vọng rằng những sản phẩm này sẽ đi kèm với những nâng cấp về thông số kỹ thuật và cải tiến phần mềm đáng kể.

Với những gì diễn ra, có vẻ như chúng ta đã đạt đến đỉnh cao của thiết kế smartphone. Các công ty sản xuất nên tập trung vào việc cải tiến tính năng thay vì thiết kế lại những sản phẩm đã được người dùng yêu thích. Với chu kỳ nâng cấp dài hơn, chiến lược này có thể là lựa chọn hợp lý cho cả nhà sản xuất và người dùng.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo PhoneArena
Apple có thể mang đến cú sốc về giá bán dòng iPhone 18
Apple có thể mang đến cú sốc về giá bán dòng iPhone 18

VOV.VN - Giá bán của một số mẫu iPhone 18 mà Apple đưa ra có thể cao hơn so với các mẫu iPhone 17 tương đương, như rò rỉ từ chuyên gia rò rỉ yeux1122 nổi tiếng.

Lộ trình ra mắt iPhone 18 Pro và iPhone gập đầu tiên của Apple
Lộ trình ra mắt iPhone 18 Pro và iPhone gập đầu tiên của Apple

VOV.VN - Apple dự kiến sẽ ra mắt ba mẫu iPhone mới vào tháng 9 năm nay, bao gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên.

Samsung là “xương sống” trong sản xuất iPhone 17 và 18
Samsung là "xương sống" trong sản xuất iPhone 17 và 18

VOV.VN - Các báo cáo mới cho thấy Samsung đang giữ vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng sản xuất iPhone 17 và iPhone 18 mà Apple ra mắt năm sau.

