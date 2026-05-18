Sony đang phá hỏng thứ từng khiến smartphone Xperia khác biệt nhất

Thứ Hai, 18:22, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Smartphone Xperia của Sony từ lâu đã nổi tiếng với chất lượng camera xuất sắc nhờ các ống kính tuyệt vời và các tính năng điều khiển tiên tiến.

Tuy nhiên, sau khi Sony công bố một số ảnh chụp từ mẫu smartphone Xperia 1 VIII với nhất của mình, bao gồm ảnh trước và sau khi sử dụng AI Camera Assistant, nhiều người đã không khỏi thất vọng. Những bức ảnh này không chỉ không đạt yêu cầu mà còn cho thấy một bước đi sai lầm trong lĩnh vực AI của Sony.

Một trong những bức ảnh gây tranh cãi của Sony

Trước những phản ứng trái chiều, Sony đã lên tiếng bảo vệ AI Camera Assistant, khẳng định rằng tính năng này không chỉnh sửa ảnh sau khi chụp. Thay vào đó, nó phân tích khung cảnh, độ sáng, chủ thể, khoảng cách và phông nền trước khi chụp, sau đó đề xuất 4 cài đặt khác nhau để người dùng lựa chọn. Bên cạnh đó, AI Camera Assistant cũng có thể gợi ý bố cục tốt nhất cho bức ảnh, một tính năng được đánh giá cao.

Người dùng cần điều gì ở Sony?

Mặc dù vậy, thực tế lại không như mong đợi. Những hình ảnh mà Sony chia sẻ để quảng bá tính năng này không cho thấy sự cải thiện đáng kể so với camera gốc. Điều này khiến nhiều người dùng cảm thấy thất vọng, đặc biệt đối với những ai yêu thích công nghệ xử lý màu sắc và khả năng điều chỉnh thủ công mà Xperia mang lại. Nếu muốn những bức ảnh được xử lý quá mức, họ có thể dễ dàng chọn các thương hiệu khác như Apple, Google hay Samsung, vốn cung cấp nhiều tính năng hơn.

Xperia luôn được biết đến như một chiếc điện thoại dành cho những người đam mê nhiếp ảnh thuần túy, và việc chuyển hướng sang nhiếp ảnh hỗ trợ AI với kết quả không như mong đợi dường như đang làm mất đi bản sắc của sản phẩm.

Trong khi camera của Xperia 1 VIII thực sự tốt hơn các thế hệ trước và có khả năng chụp được những bức ảnh tuyệt vời, vấn đề nằm ở chiến lược truyền thông của Sony. Họ đã từ bỏ thế mạnh của mình - khả năng chụp ảnh thô - để chạy theo xu hướng trí tuệ nhân tạo, điều không hề có lợi cho chiếc điện thoại này.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Digitaltrends
