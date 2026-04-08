Tác hại không ngờ từ việc dùng sạc dự phòng sai cách

Thứ Tư, 06:00, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sạc dự phòng mang lại nhiều tiện lợi nhưng nếu dùng sai cách có thể khiến pin điện thoại xuống cấp nhanh và tiềm ẩn rủi ro an toàn. Từ chất lượng phụ kiện đến thói quen sạc, mọi yếu tố đều ảnh hưởng trực tiếp tới tuổi thọ thiết bị.

Sạc dự phòng từ lâu đã trở thành vật bất ly thân của người dùng smartphone, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu di chuyển, làm việc linh hoạt ngày càng lớn. Tuy nhiên, bên cạnh sự tiện lợi, việc sử dụng sạc dự phòng sai cách lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ âm thầm làm giảm tuổi thọ pin, thậm chí gây ra các rủi ro về an toàn mà người dùng ít chú ý. Từ chất lượng phụ kiện, thói quen sạc đến cách chọn thiết bị phù hợp, tất cả đều có thể khiến pin điện thoại “xuống cấp không phanh”.

Tiện lợi nhưng không phải vô hại

Về bản chất, sạc dự phòng là một viên pin dung lượng lớn – thường từ 5.000mAh đến 30.000mAh – được thiết kế để cung cấp nguồn điện thay thế trong những lúc người dùng không có ổ cắm. Nhờ cơ chế lưu trữ năng lượng, phụ kiện này giúp điện thoại, máy tính bảng hay tai nghe duy trì hoạt động liên tục, đặc biệt hữu ích cho những người phải làm việc ngoài trời, đi công tác hoặc di chuyển dài ngày.

Tuy nhiên, không phải sạc dự phòng nào cũng được trang bị công nghệ bảo vệ đầy đủ. Một số dòng giá rẻ không thể tách biệt quá trình sạc – xả pin, khiến nguồn điện đầu ra thiếu ổn định. Việc này sẽ tác động trực tiếp tới pin của thiết bị, gây chai pin nhanh hơn hoặc khiến máy nóng bất thường khi sạc.

Những tình huống dễ gây hại cho pin gồm:

Sử dụng sạc dự phòng kém chất lượng, điện áp không phù hợp với thiết bị.

Sạc qua đêm trong khi sạc không có tính năng tự ngắt.

Vừa sạc vừa sử dụng điện thoại, khiến pin phải chịu tải cao liên tục.

Lạm dụng sạc dự phòng ngay cả khi có thể dùng nguồn điện ổn định.

Điều khiến nhiều người băn khoăn là: “Dùng sạc dự phòng có làm hỏng pin không?”. Trên thực tế, việc này phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nếu sản phẩm có nguồn ra phù hợp, đạt chuẩn chất lượng và người dùng có thói quen sạc đúng cách, sạc dự phòng hoàn toàn không gây hại. Nhưng ngược lại, các thói quen xấu phổ biến lại đang khiến pin bị tổn thương mà người dùng không biết.

Do sạc dự phòng sử dụng nguồn điện lưu trữ bằng pin, chất lượng đầu ra không thể ổn định bằng ổ cắm điện trực tiếp. Vì vậy, người dùng chỉ nên sử dụng khi thật sự cần thiết để tránh gây áp lực không cần thiết lên pin điện thoại.

Sử dụng sạc dự phòng an toàn

Để hạn chế nguy cơ chai pin hoặc các sự cố về an toàn, các chuyên gia khuyến nghị người dùng tuân thủ những nguyên tắc sau:

Chọn sạc dự phòng có nguồn ra phù hợp: Các dòng sạc dự phòng thường có công suất đầu ra từ 1A đến 3A. Người dùng cần kiểm tra thiết bị của mình hỗ trợ dòng vào bao nhiêu để chọn loại phù hợp. Nếu dùng nguồn ra thấp hơn mức yêu cầu, thiết bị sạc chậm, pin phải hoạt động quá tải. Ngược lại, nếu nguồn ra quá mạnh so với chuẩn máy, pin dễ nóng lên.

Ưu tiên các loại sạc dự phòng tích hợp chip thông minh tự điều chỉnh dòng điện (như PD hoặc QC), giúp đảm bảo an toàn.

Sạc pin đúng thời điểm: Thời điểm lý tưởng để sạc điện thoại là khi dung lượng dưới 20%. Không nên để pin cạn kiệt hoàn toàn mới sạc, bởi điều này gây áp lực lớn lên cell pin. Đồng thời cũng không nên liên tục ngắt sạc khi chưa đầy 100% vì làm tăng số chu kỳ sạc, khiến pin xuống cấp nhanh.

Không vừa dùng vừa sạc: Thói quen vừa sạc vừa xem phim, chơi game hay lướt mạng là nguyên nhân khiến pin phồng, chai nhanh và dễ gặp sự cố. Khi pin phải đồng thời nạp – xả năng lượng, nhiệt độ tăng cao, gây tổn hại cấu trúc pin. Với các sạc dự phòng giá rẻ, điều này càng nguy hiểm hơn do thiếu cơ chế bảo vệ.

Chọn sản phẩm chính hãng, có bảo hành: Các thương hiệu uy tín thường trang bị nhiều lớp bảo vệ như chống quá tải, quá nhiệt, chống đoản mạch. Dù giá cao hơn, những sản phẩm này đảm bảo tuổi thọ tốt hơn cho pin điện thoại và hạn chế tối đa rủi ro chập cháy.

Cách chọn sạc dự phòng tốt

Bên cạnh cách sử dụng, việc lựa chọn đúng sản phẩm cũng là yếu tố quyết định đến độ bền của pin.

Dung lượng pin

Dung lượng là tiêu chí đầu tiên người dùng cần quan tâm:

5.000 – 10.000mAh: nhỏ gọn, phù hợp nhu cầu sạc 1–2 lần/ngày.

10.000 – 20.000mAh: đáp ứng nhu cầu cao, sạc nhiều thiết bị, di chuyển liên tục.

20.000mAh trở lên: phù hợp du lịch, làm việc ngoài trời hoặc sạc thiết bị dung lượng lớn như máy ảnh, laptop.

Công suất đầu ra

Nếu thiết bị hỗ trợ sạc nhanh, hãy chọn sạc dự phòng từ 18W trở lên hoặc tương thích các chuẩn PD, QC để tối ưu tốc độ sạc.

Số cổng sạc

Nên chọn thiết bị có từ 2–3 cổng nếu bạn cần sạc nhiều thiết bị cùng lúc. Các dòng có cổng USB-C hỗ trợ công suất cao đang trở thành tiêu chuẩn.

Kích thước – trọng lượng

Dung lượng lớn thường đi kèm kích thước lớn. Với người dùng ưu tiên tính cơ động, loại 10.000mAh mỏng nhẹ là lựa chọn vừa phải.

Tính năng an toàn

Một sạc dự phòng tốt cần có đầy đủ:

Bảo vệ quá nhiệt

Bảo vệ quá tải

Tự ngắt khi đầy

Chống đoản mạch

Chất liệu – bảo hành

Vỏ kim loại hoặc nhựa ABS cao cấp giúp tản nhiệt tốt và bền bỉ hơn. Thời gian bảo hành từ 12–24 tháng là mức an toàn để người dùng yên tâm.

Dùng sạc dự phòng đúng cách

Không để sạc dự phòng gần nguồn nhiệt hoặc phơi ngoài nắng.

Tránh để sạc dự phòng đầy 100% quá lâu.

Bảo quản ở nơi khô, thoáng, tránh ẩm.

Không đặt sạc dự phòng trong cốp xe máy – nơi dễ tích nhiệt cao.

Sạc dự phòng là giải pháp hữu ích, nhưng không thể thay thế sạc trực tiếp từ nguồn điện ổn định. Nếu sử dụng đúng cách, phụ kiện này không gây hại cho thiết bị. Tuy nhiên, lạm dụng hoặc lựa chọn sản phẩm kém chất lượng sẽ làm tuổi thọ pin điện thoại giảm nhanh, kèm theo những rủi ro khó lường.

Việc hiểu rõ thiết bị, chọn đúng sản phẩm và duy trì thói quen sạc khoa học sẽ giúp người dùng vừa tận dụng được sự tiện lợi, vừa bảo vệ smartphone – vốn là công cụ làm việc, liên lạc quan trọng trong đời sống hằng ngày.

Trung Quốc cấm mang sạc dự phòng không có nhãn "3C" lên máy bay

VOV.VN - Bắt đầu từ hôm nay (28/6), Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) đã chính thức áp dụng quy định mới, cấm hành khách mang theo sạc dự phòng nếu sản phẩm không có nhãn “3C” - một chứng nhận sản phẩm bắt buộc của Trung Quốc - hoặc nhãn mờ, hay thuộc lô đã bị thu hồi, khi làm thủ tục lên máy bay nội địa. 

PV/VOV.VN (tổng hợp)
Theo FPTshop, Thegioididong, VOLWATT
Nổ pin sạc điện thoại dự phòng ở Nhật Bản khiến 1.400 người phải sơ tán khẩn cấp
Nổ pin sạc điện thoại dự phòng ở Nhật Bản khiến 1.400 người phải sơ tán khẩn cấp

VOV.VN - Một sự cố liên quan đến pin sạc điện thoại dự phòng đã xảy ra tại Nhật Bản ngày 6/10. Mặc dù không gây thiệt hại về người, nhưng đây được coi là một hồi chuông cảnh báo nữa về tính an toàn của các loại pin này.

Nổ pin sạc điện thoại dự phòng ở Nhật Bản khiến 1.400 người phải sơ tán khẩn cấp

Nổ pin sạc điện thoại dự phòng ở Nhật Bản khiến 1.400 người phải sơ tán khẩn cấp

VOV.VN - Một sự cố liên quan đến pin sạc điện thoại dự phòng đã xảy ra tại Nhật Bản ngày 6/10. Mặc dù không gây thiệt hại về người, nhưng đây được coi là một hồi chuông cảnh báo nữa về tính an toàn của các loại pin này.

Cháy pin sạc dự phòng khiến máy bay phải hạ cánh khẩn cấp
Cháy pin sạc dự phòng khiến máy bay phải hạ cánh khẩn cấp

VOV.VN - Một chuyến bay từ Boracay, Philippines đến Thượng Hải, Trung Quốc đã xảy ra vụ cháy pin sạc dự phòng và phải hạ cánh khẩn cấp xuống Hong Kong (Trung Quốc). Rất may không có thương vong xảy ra.

Cháy pin sạc dự phòng khiến máy bay phải hạ cánh khẩn cấp

Cháy pin sạc dự phòng khiến máy bay phải hạ cánh khẩn cấp

VOV.VN - Một chuyến bay từ Boracay, Philippines đến Thượng Hải, Trung Quốc đã xảy ra vụ cháy pin sạc dự phòng và phải hạ cánh khẩn cấp xuống Hong Kong (Trung Quốc). Rất may không có thương vong xảy ra.

