Tai nghe, máy tính xách tay “cháy” hàng mùa dịch Covid-19

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, người dân buộc phải chuyển sang làm việc và học tập trực tuyến (online), khiến nhu cầu các mặt hàng phục vụ cho làm việc, học tập ở nhà trở tăng vọt.

Nhu cầu hàng điện tử tăng cao

Anh Nguyễn Hải Đăng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, gia đình bình thường chỉ sử dụng máy tính cố định, nhưng để phục vụ cho việc học online của các con, anh đã phải tìm mua thêm tai nghe có microphone, giúp con trao đổi với cô giáo các bạn.

Nhu cầu học tập và làm việc trực tuyến tăng cao trong thời gian cách ly do dịch Covid-19.

Còn đối với anh Ngô Hoàng Long, quận Thanh Xuân, Hà Nội, vì dịch Covid-19 lần này, anh vừa phải mua thêm chiếc máy tính xách tay (laptop) để phục vụ công việc cho cả hai vợ chồng và việc học cho hai bé đang học tiểu học.

“Do đặc điểm công việc, chúng tôi chỉ sử dụng máy tính ở chỗ làm. Về nhà có thể xử lý nhanh qua máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh. Tuy nhiên, thời gian này nghỉ dài, học trên máy tính bảng cũng bị hạn chế nhiều cái nên vẫn phải sắm laptop”, anh Long chia sẻ.

Không chỉ tai nghe, máy tính xách tay mà ngay các linh kiện máy tính như RAM, chip… để tăng tốc độ, cấu hình máy nhu cầu cũng gia tăng.

Bán online là “cứu cánh”

Thị trường đồ điện tử, công nghệ “mùa dịch Covid-19” còn ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ từ việc bán hàng online. Tại các hệ thống lớn như Thế Giới Di Động, FPT Shop, hay nhiều cửa hàng bán lẻ đã chuyển mạnh từ “offline sang online”.

Nhiều hệ thống bán lẻ vẫn duy trì bán hàng online nhằm giảm thiểu thiệt hại của việc đóng cửa trong mùa dịch Covid-19.

Dù đang trong thời điểm, tất cả các cửa hàng không thiết yếu đều phải đóng cửa bán hàng trực tiếp, những hệ thống bán lẻ này vẫn “mở cửa” online. Khách hàng có nhu cầu có thể chọn mua qua website của công ty hoặc gọi hotline miễn phí cước để được giao hàng tận nơi.

Theo đại diện của hệ thống bán lẻ FPT Shop, doanh số máy tính xách tay tháng 2 và tháng 3 tăng lần lượt là 79% và 153% so với tháng 1/2020. Trong khi, tại hệ thống bán lẻ Thế Giới Di Động, ghi nhận nhóm hàng điện lạnh và gia dụng tăng trên 15%. Đặc biệt ngành hàng máy tính xách tay ghi nhận mức tăng trưởng mạnh 80% so với cùng kỳ do nhu cầu học tập và làm việc tại nhà trong mùa dịch.

Trước tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, các doanh nghiệp đã triển khai các biện pháp để thích ứng với tình hình chung, trong đó có tăng cường kênh bán hàng online phục vụ khách hàng ngay tại nhà.

Việc bán hàng online càng trở nên quan trọng và là “cứu cánh” cho doanh nghiệp nếu thời gian cách ly nhằm đối phó với dịch Covid-19 còn tiếp tục kéo dài./.