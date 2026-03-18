Tây Ninh ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo, kích hoạt hệ sinh thái công nghệ

Tây Ninh chính thức đưa Trung tâm Đổi mới sáng tạo vào hoạt động, với kỳ vọng trở thành “hạt nhân” kết nối nhà nước – nhà khoa học – doanh nghiệp – nhà đầu tư, thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ.

Tây Ninh đưa vào hoạt động Trung tâm đổi mới sáng tạo - Ảnh: Q.A

Ngay trong giai đoạn đầu, Trung tâm triển khai hàng loạt chương trình như tư vấn đổi mới công nghệ, hỗ trợ chuyển đổi số, kết nối cung – cầu công nghệ, đào tạo nhân lực và gọi vốn cho các dự án khởi nghiệp. Đây được xem là bước đi thiết thực nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh. Sự kiện cũng mở màn Tuần lễ Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số năm 2026 (từ 18–21/3), với nhiều hoạt động kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp, doanh nghiệp và các đơn vị công nghệ.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm được định hướng là cầu nối giữa nghiên cứu và sản xuất – kinh doanh, góp phần thúc đẩy chuyển giao công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tri thức. Việc đưa Trung tâm vào vận hành diễn ra trong bối cảnh Tây Ninh tăng tốc chuyển đổi số. Năm 2025, tỉnh hoàn thành 168/169 nhiệm vụ theo Nghị quyết 57-NQ/TW; 99,8% hồ sơ thủ tục hành chính được nộp trực tuyến; 100% ấp, khu phố đã phủ sóng internet và mạng di động.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh đến dự buổi lễ - Ảnh: Q.A

Trung tâm này sẽ đóng vai trò hạt nhân hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thu hút nguồn lực đầu tư... - Ảnh: Q.A

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, năm 2026 là năm đầu triển khai các nghị quyết quan trọng, trong đó có mục tiêu tăng trưởng hai con số. Việc đưa Trung tâm Đổi mới sáng tạo vào hoạt động là bước cụ thể nhằm hiện thực hóa định hướng phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo đó, Trung tâm này sẽ đóng vai trò hạt nhân hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thu hút nguồn lực đầu tư, thúc đẩy các lĩnh vực tiềm năng như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, logistics và dịch vụ số, ông Hẳn nhấn mạnh.