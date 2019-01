Thăng trầm của Apple qua các đời iPhone

Sản phẩm iPhone đầu tiên của Apple không quá đặc biệt, vẫn ở dạng máy tính thu nhỏ, màn hình thiết bị tương đối lớn. Sản phẩm thứ hai của hãng là iPhone 3G với giá khởi điểm 199 USD và cũng là sản phẩm bắt đầu gây cơn sốt smartphone trên thị trường. Một phiên bản khác là iPhone 3GS có một camera 3 megapixel. Đây là điện thoại đầu tiên trong sê-ri "S" trong nhiều năm. iPhone 4 là một bản nâng cấp lớn, được bổ sung một camera mặt trước khoảng 0,3 megapixel. Mặc dù chất lượng hình ảnh ở mức nhập cảnh, tính năng này đã khởi đầu cơn sốt FaceTime. iPhone 4S, chữ "S" là viết tắt của Siri. Apple một lần nữa chuyển đổi một tính năng phổ biến nhưng ít được sử dụng - trợ lý giọng nói - thành tính năng trên công nghệ điện thoại thông minh tiên tiến. Khả năng quay video HD 1080p thông qua camera 8 megapixel của iPhone 4S là một lợi thế rất lớn, cùng với iMessage và chip xử lý nhanh hơn nhiều. Lightning và LTE là những chiến thắng lớn của iPhone 5. Cổng nhỏ hơn đã thay thế đầu nối dock 30 chân của Apple và LTE mang đến cho điện thoại tốc độ 4G. Touch ID được sinh ra trên iPhone 5S, một hệ thống để mở khóa điện thoại. Nhờ đó, nó trở thành chiếc iPhone vàng đầu tiên, tạo ra một loạt các đối thủ cạnh tranh. iPhone 5C tuy không tồn tại lâu nhưng nó cũng thu hút một lượng người dùng nhất định. Người hâm mộ iPhone thời điểm đó theo đuổi kích thước màn hình lớn hơn mà họ thấy trên sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh. Với iPhone 6 và iPhone 6 Plus, có kích thước lần lượt là 4,7 và 5,5 inch đã thỏa mãn được các iFan. Tuy nhiên, sau đó sản phẩm bị người dùng kêu ca là dễ bị cong vênh do tác dụng phụ của việc làm khung nhôm giúp giảm trọng lượng máy và mỏng hơn. iPhone 6S ra mắt với tính năng Touch 3D mới, tiện dụng hơn cho người dùng. iPhone SE ra mắt năm 2016 với giá khởi điểm 399 USD quay lại kích cỡ nhỏ xinh của iPhone 5S nhưng được cập nhật một số phần cứng giống iPhone 6S. Bản cập nhật iPhone SE năm 2017 được tăng gấp đôi bộ nhớ với cùng mức giá. Tuy không ra bản mới của iPhone SE nhưng đầu năm 2019, Apple đã quyết định bán lại sản phẩm này trước thất bại của loạt iPhone mới nhất. iPhone 7 và iPhone 7 Plus đánh dấu sự ra mắt ít đột phá nhất kể từ khi iPhone đầu tiên ra mắt. Nó có tính năng chống nước lần đầu tiên với iPhone, nhưng lại là tính năng quen thuộc nhiều năm của Samsung. Cứu lại là camera kép phía sau của iPhone 7 Plus tạo ra chế độ chụp ảnh chân dung xóa mờ phông tuyệt đẹp, khiến một loạt các đối thủ lại phải "chạy theo" cải thiện camera. iPhone 8 và 8 Plus tiếp tục xu hướng ít đột phá và có thêm nét mới là hỗ trợ sạc không dây. iPhone X kỷ niệm mốc 10 năm ra mắt, hướng đến cuộc "đại tu" triệt để về thiết kế và công nghệ với nhiều cái lần đầu tiên ra mắt. iPhone XS và XS Max được coi là bản cập nhật "thiếu sáng tạo" nhất của Apple kể từ khi ra mắt iPhone. Và cuối cùng là iPhone XR đánh dấu thất bại lần đầu tiên của Apple trong việc doanh số bán hàng giảm "thảm hại" và kèm theo đó là quyết định bán lại iPhone SE trong tháng 1/2019./.

