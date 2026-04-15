Thời gian rảnh rỗi nhiều, người về hưu dễ sa đà vào smartphone và mạng xã hội

Thứ Tư, 07:00, 15/04/2026
VOV.VN - Sự linh hoạt của thời gian khi về hưu vô tình mở đường cho thói quen sử dụng smartphone quá mức khiến nhiều người cảm thấy trống rỗng sau những giờ lướt mạng.

Dù việc sử dụng smartphone xuất phát từ nhu cầu chính đáng khi về hưu như cập nhật thông tin hay giữ liên lạc với người thân, việc sử dụng thiết bị đang dễ bị kéo dài ngoài dự kiến. Nhiều người bắt đầu với vài phút kiểm tra tin tức, nhưng sau đó bị cuốn vào các nội dung giải trí, video ngắn hoặc mạng xã hội trong thời gian dài mà không nhận ra.

thoi gian ranh roi nhieu, nguoi ve huu de sa da vao smartphone va mang xa hoi hinh anh 1
Thoát khỏi vòng lặp lướt mạng, bài toán thời gian của người nghỉ hưu

Đây là một thực tế đáng lo ngại, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của những người ở độ tuổi nghỉ hưu, vốn thường được xem là giai đoạn thư thả khi họ có nhiều thời gian hơn cho sở thích cá nhân, gia đình và các mối quan hệ.

Dùng smartphone để lướt web, vào mạng xã hội

Sự thay đổi lớn nhất sau khi rời công việc là việc mất đi lịch trình cố định. Trước đây, các nghĩa vụ hằng ngày vô tình tạo ra những khoảng ngắt tự nhiên làm hạn chế thời gian tiếp xúc với màn hình. Khi những ràng buộc này không còn, việc kiểm soát thời gian phụ thuộc hoàn toàn vào mỗi cá nhân, khiến điện thoại trở thành lựa chọn dễ dàng trong những lúc rảnh rỗi.

Các chuyên gia cho rằng người về hưu dễ bị cuốn vào thiết bị số do thiếu cấu trúc trong sinh hoạt. Không có điểm dừng rõ ràng, họ ít có lý do để rời mắt khỏi màn hình. Trong khi đó, nội dung trên các nền tảng số thường được thiết kế để giữ chân người dùng lâu nhất có thể, từ đó tạo ra dòng kích thích liên tục.

Hệ quả không chỉ dừng ở việc mất thời gian. Nhiều người cảm thấy không hài lòng sau những phiên lướt mạng kéo dài, giống như cảm giác sau khi tiêu thụ quá nhiều đồ ăn nhanh. Việc sử dụng màn hình thụ động cũng làm giảm cơ hội vận động, giao tiếp trực tiếp và tham gia các hoạt động có ý nghĩa, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và chất lượng sống.

Trong bối cảnh đó, việc quản lý thời gian sử dụng thiết bị số trở thành một kỹ năng quan trọng với người nghỉ hưu. Các chuyên gia khuyến nghị xây dựng thói quen sinh hoạt có cấu trúc, như giới hạn thời gian dùng điện thoại theo khung giờ, đặt thiết bị ngoài tầm với khi tham gia hoạt động khác hoặc thay thế bằng các sở thích như đạp xe, làm thủ công hay tham gia hoạt động cộng đồng.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Digitaltrends
Tin liên quan

Kính cường lực smartphone: Phụ kiện lỗi thời hay vẫn là “bảo hiểm” cần thiết?
Trung Quốc hút nhân tài AI từ Mỹ mạnh chưa từng có
Thiết bị này là hy vọng cuối cùng của phi công khi máy bay rơi
