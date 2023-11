Apple thực hiện bước ngoặt lịch sử với nhắn tin trên iPhone

Apple cho biết việc triển khai sẽ được thực hiện thông qua cập nhật phần mềm, cho phép việc trao đổi tin nhắn giữa các thiết bị Android và iPhone thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa nhà sản xuất iPhone mở cửa iMessage khi nền tảng nhắn tin này vẫn sẽ độc quyền trong hệ sinh thái các sản phẩm của công ty do Tim Cook đứng đầu.

Tin tức này đã được chính Apple xác nhận và thông qua người phát ngôn, công ty cho biết họ sẽ hỗ trợ RCS Universal Profile nhằm mang lại trải nghiệm khả năng tương tác tốt hơn so với SMS hoặc MMS. “Điều này sẽ hoạt động cùng với iMessage, mang đến trải nghiệm nhắn tin tốt nhất và an toàn nhất cho người dùng Apple”.

Trước đây, khi người dùng iPhone trao đổi tin nhắn với người dùng Android, họ sẽ gửi SMS hoặc MMS truyền thống. Điều này khiến nhiều yếu tố có thể làm phong phú thêm cuộc trò chuyện sẽ bị mất đi, chẳng hạn như chỉ báo “gõ”, xác nhận đã đọc cùng những yếu tố khác. Sự xuất hiện của RCS có thể thay đổi đáng kể kịch bản này.

Tiêu chuẩn mới sẽ cung cấp nhiều tính năng hơn cho người dùng iPhone và Android sử dụng ứng dụng nhắn tin mặc định trên thiết bị của họ, mặc dù không rõ liệu bong bóng của ứng dụng này có còn màu xanh hay không.

Khi nhắc đến tin nhắn iMessage giữa các thiết bị trong hệ sinh thái, mọi thứ sẽ được quản lý theo sơ đồ khép kín với tính năng mã hóa đầu cuối vượt trội và bảo vệ dữ liệu nâng cao. Thông báo về việc áp dụng RCS được đưa ra sau một số động thái gây áp lực lên công ty nhằm mở rộng khả năng tương tác của iMessage. Ví dụ, Google đã yêu cầu Ủy ban Châu Âu can thiệp để hệ thống hoạt động với Android, trong khi Nothing đã công bố giải pháp tương thích của riêng mình cho Nothing Phone 2.