Google Maps thay đổi dữ liệu tại Việt Nam sau sáp nhập tỉnh, thành

Thứ Tư, 13:04, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Google Maps đã bắt đầu cập nhật bản đồ địa giới hành chính mới tại Việt Nam, sau hơn 8 tháng kể từ khi thực hiện sáp nhập tỉnh, thành vào ngày 1/7/2025.

Sáng nay (18/3), nhiều người dùng Google Maps nhận thấy bản đồ trên nền tảng này đã thay đổi theo đơn vị hành chính mới. Việc cập nhật diễn ra đồng thời trên cả phiên bản web và ứng dụng di động, không yêu cầu người dùng phải nâng cấp phần mềm. Khi tìm kiếm một số địa phương như TP.HCM, hệ thống hiển thị địa giới mở rộng, bao gồm cả các khu vực trước đây thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương.

google maps thay doi du lieu tai viet nam sau sap nhap tinh, thanh hinh anh 1
Bản đồ địa chính TP. Hồ Chí Minh hiển thị không đồng bộ trên Google Maps - Ảnh: Kiến An

Tuy nhiên, dữ liệu chưa được đồng bộ hoàn toàn khi ở một số tỉnh, thành, bản đồ vẫn hiển thị ranh giới cũ hoặc không trả về kết quả theo tên địa danh mới. Cấp huyện, xã hiện vẫn giữ nguyên theo dữ liệu trước đó.

Sự cần thiết của việc cập nhật trên Google Maps

Việc điều chỉnh diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đã giảm số đơn vị hành chính cấp tỉnh từ 63 xuống còn 34, số xã, phường từ khoảng 10.000 xuống hơn 3.300. Trước đó, nhiều dịch vụ, đặc biệt trong lĩnh vực giao hàng, đã cập nhật tên địa danh mới dưới dạng văn bản, song các nền tảng bản đồ vẫn được chờ đợi hoàn thiện để đảm bảo tra cứu đồng bộ.

Theo tài liệu kỹ thuật đăng trên hệ thống dành cho cộng đồng phát triển của Google, IssueTracker, công ty cho biết dự kiến triển khai thay đổi từ giữa tháng 2 và khuyến nghị các nhà phát triển cập nhật API để tiếp tục sử dụng các dịch vụ thuộc Google Maps Platform.

Được biết, Google Maps Platform là nền tảng cung cấp dữ liệu bản đồ cho nhiều dịch vụ số như tìm kiếm địa điểm, gọi xe hay giao hàng. Việc điều chỉnh dữ liệu có thể kéo theo thay đổi trong cách hiển thị và xử lý địa chỉ trên các ứng dụng sử dụng nền tảng này. Khi cách phân loại địa danh thay đổi, các tính năng như tìm kiếm, gợi ý địa chỉ hoặc định vị có thể chưa hoạt động ổn định ngay. Trong giai đoạn đầu, người dùng có thể gặp tình trạng hiển thị song song địa chỉ cũ và mới.

CTV Kiến An/VOV.VN
Tin liên quan

Google gây khó cho người dùng Google Maps "trốn tránh đăng nhập"

VOV.VN - Ứng dụng bản đồ được hàng triệu người dùng sử dụng, Google Maps, đang bị phản ánh là giới hạn một số tính năng nếu chưa đăng nhập tài khoản Google.

VOV.VN - Ứng dụng bản đồ được hàng triệu người dùng sử dụng, Google Maps, đang bị phản ánh là giới hạn một số tính năng nếu chưa đăng nhập tài khoản Google.

Google Maps bổ sung tính năng giúp giải quyết nỗi khổ của người lái xe

VOV.VN - Google Maps vừa khiến người dùng iPhone hứng khởi với tính năng mới, cho phép tự động ghi nhớ vị trí đỗ xe để dễ tìm kiếm trong bãi đậu xe rộng lớn.

VOV.VN - Google Maps vừa khiến người dùng iPhone hứng khởi với tính năng mới, cho phép tự động ghi nhớ vị trí đỗ xe để dễ tìm kiếm trong bãi đậu xe rộng lớn.

Ứng dụng Google Maps sắp hỗ trợ “ưu tiên bóng râm” cho người đi bộ

VOV.VN - Ứng dụng dẫn đường phổ biến Google Maps đang chuẩn bị giới thiệu một tính năng vô cùng thú vị dành cho người đi bộ, ít nhất trên điện thoại Android.

VOV.VN - Ứng dụng dẫn đường phổ biến Google Maps đang chuẩn bị giới thiệu một tính năng vô cùng thú vị dành cho người đi bộ, ít nhất trên điện thoại Android.

