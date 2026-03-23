中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Học nói ngoại ngữ dễ hơn với nâng cấp mới của Google Translate

Thứ Hai, 07:00, 23/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Google đang không ngừng cải thiện các ứng dụng dịch thuật Translate của mình bằng cách bổ sung tính năng mới và nâng cao tính dễ sử dụng.

Mặc dù nhiều người dùng Google Translate chỉ mở ứng dụng này khi cần dịch một văn bản tiếng nước ngoài, công cụ này ngày càng trở nên hiệu quả hơn nữa với cải tiến đang được Google hướng đến.

Tính năng mới sắp ra mắt trên Google Translate sẽ giúp người dùng học nói một ngôn ngữ khác

Khi mở ứng dụng, người dùng có thể nhấn vào tab Practice ở góc dưới bên phải màn hình. Lúc này, tính năng Personalized conversation practice sẽ xuất hiện giúp cải thiện khả năng nói và nghe ngoại ngữ thông qua các hoạt động được cá nhân hóa. Người dùng có thể lựa chọn giữa ba cấp độ: Basic, Intermediate và Advanced, cũng như tùy chỉnh nội dung luyện tập theo nhu cầu giao tiếp hàng ngày, chuyên nghiệp hay trong các cuộc trò chuyện với bạn bè và gia đình.

Google Translate giúp luyện nói, chấm điểm phát âm

Một điểm nổi bật trong phiên bản mới của Google Translate là chế độ luyện phát âm, cho phép người dùng nghe các bản ghi âm từ những người bản xứ và ghi âm lại phần phát âm của chính mình. Ứng dụng sẽ chấm điểm và đưa ra các gợi ý để cải thiện phát âm giúp người học có thể nói và nghe như một người bản xứ thực thụ.

Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), tính năng Practice mới đã được phát hiện trong phiên bản 10.10.37.885563132.3. Mặc dù chưa có sẵn trong phiên bản hiện tại, nhưng Android Authority đã có cơ hội trải nghiệm phiên bản thử nghiệm. Khi nhấn vào tùy chọn Practice, người dùng sẽ được dẫn đến một trang mới, nơi có biểu tượng loa để nghe và luyện tập phát âm.

Google Translate có thể sắp có chế độ phát âm mới

Khi đã sẵn sàng, người dùng chỉ cần nhấn nút Pronounce và cố gắng phát âm chính xác. Google Translate sau đó sẽ phân tích và đưa ra nhận xét về phần phát âm, đồng thời cung cấp phiên âm cho những cụm từ khó. Tính năng này không chỉ giúp người dùng cải thiện kỹ năng ngôn ngữ mà còn hoàn toàn miễn phí.

Nếu chưa cài đặt Google Translate, hãy tải ứng dụng từ Play Store cho thiết bị Android hoặc App Store cho iPhone để bắt đầu hành trình học ngoại ngữ.

CTV Kiến An/VOV.VN (lược dịch)
Theo PhoneArena
Tag: Google Translate ứng dụng di động ngoại ngữ tính năng mới
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Google Translate mới có dịch văn bản từ hình ảnh tiếng Việt
VOV.VN - Với bản cập nhật mới nhất, tính năng quét camera để dịch trên Google Translate đã hỗ trợ tới 39 ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt.

Google Translate mở rộng thêm 13 ngôn ngữ mới
VOV.VN - Google Translate đã mở rộng khả năng hỗ trợ thêm 13 ngôn ngữ mới, có nghĩa dịch vụ hiện đã hỗ trợ 99% dân số trực tuyến.

Sự cố nghiêm trọng khiến hàng loạt dịch vụ Google “đứng hình”
VOV.VN - Vào sáng sớm 13/6 (theo giờ Việt Nam), một sự cố mất kết nối interent quy mô lớn đã xảy ra với Google, gây ảnh hưởng đến nhiều dịch vụ trực tuyến của hãng.

Tin Công nghệ
Trải nghiệm
Sành điệu
Tin Công nghệ
Chuyển đổi số
Trải nghiệm