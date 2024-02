Microsoft “ép” người dùng lên Windows 11 23H2

Microsoft cho biết họ sẽ tự động cập nhật dần dần những PC như vậy lên Windows 11 23H2 cho đến khi các hệ điều hành trước đó kết thúc hỗ trợ dịch vụ, trong trường hợp này Windows 11 21H2, và sắp kết thúc hỗ trợ dịch vụ vào tháng 10 năm nay là Windows 11 22H2.

Công ty cũng nói thêm rằng quy trình này dựa trên chương trình đào tạo máy học (ML) sẽ hỗ trợ triển khai theo từng giai đoạn “an toàn” của phiên bản Windows 11 23H2.

Trong tuyên bố của mình, Microsoft nói rằng Windows 11 23H2 hiện đang bước vào giai đoạn triển khai mới đến với các thiết bị Windows 11 đủ điều kiện. Bản cập nhật tự động này nhắm đến các thiết bị Windows 11 đã hoặc sắp kết thúc dịch vụ và tuân theo chương trình đào tạo dựa trên máy học (ML) mà chúng tôi đã sử dụng cho đến nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục đào tạo mô hình ML thông minh của mình để triển khai phiên bản Windows mới này một cách an toàn theo từng giai đoạn nhằm mang lại trải nghiệm cập nhật mượt mà.

Nếu có thiết bị chạy Windows 11 Home hoặc Pro đủ điều kiện, người dùng có thể cập nhật lên phiên bản 23H2 bằng cách mở Settings > Windows Update, bật “Get the latest updates as soon as they’re available” và chọn Check for updates. Sau khi có bản cập nhật cho thiết bị, người dùng sẽ thấy tùy chọn Download and install.

Tin tức này xuất hiện một tuần sau khi công ty nhắc nhở người dùng về việc sắp kết thúc chương trình cập nhật dành cho Windows 11 22H2. Nếu đang thắc mắc liệu PC có được Windows 11 23H2 hỗ trợ hay không, người dùng không nên lo lắng vì Microsoft đã không cập nhật các yêu cầu hệ thống kể từ các phiên bản Windows 11 trước đó.