Samsung bắt đầu thử nghiệm One UI 9 trên Galaxy S26 Ultra

Thứ Hai, 18:30, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong khi Samsung đang hoàn thiện triển khai One UI 8.5 cho các điện thoại Galaxy của mình, hãng đã khởi động quá trình phát triển phiên bản One UI tiếp theo.

Được phát triển dựa trên Android 17, One UI 9 là giao diện người dùng được Samsung triển khai cho các mẫu điện thoại Galaxy gần đây của hãng. Để chuẩn bị cho quá trình triển khai trong tương lai, Samsung đã bắt đầu triển khai bản dựng nội bộ đầu tiên của One UI 9 cho điện thoại Galaxy S26 Ultra.

samsung bat dau thu nghiem one ui 9 tren galaxy s26 ultra hinh anh 1
Galaxy S26 Ultra hiện đang được ưu tiên thử nghiệm One UI 9

Theo nguồn tin từ người rò rỉ nổi tiếng Tarun Vats trên X, bản thử nghiệm đầu tiên của One UI 9 đã được phát hiện trên máy chủ của Samsung với các mã phiên bản S948BXXU1BZC5, S948BOXM1BZC5, và S948BXXU1BZC5.

Ngoài Tarun Vats, trang tin SamMobile cũng xác nhận sự tồn tại của bản thử nghiệm này và cho biết dung lượng cập nhật khoảng 2,6 GB. Trang tin này thậm chí đã tải xuống thành công bản cập nhật trên Galaxy S26 Ultra và chia sẻ những hình ảnh chụp màn hình đầu tiên.

Người dùng Samsung được khuyến cáo chưa nên tải về One UI 9

Mặc dù dòng Galaxy S26 đã ra mắt với phiên bản One UI 8.5 ổn định, nhưng thông tin rò rỉ về các tính năng mới trong One UI 9 đã thu hút sự chú ý của cộng đồng người hâm mộ sản phẩm Samsung. Một trong những tính năng đáng chú ý mà người dùng kỳ vọng là nút “Ask AI” tích hợp, có thể sẽ được đưa vào trình duyệt Samsung Internet.

samsung bat dau thu nghiem one ui 9 tren galaxy s26 ultra hinh anh 2
SamMobile chia sẻ ảnh chụp màn hình ban đầu của One UI 9

Cần lưu ý rằng, mặc dù bản thử nghiệm đầu tiên của One UI 9 đã xuất hiện, người dùng toàn cầu vẫn chưa thể tải xuống và trải nghiệm phần mềm này. Thực tế, sẽ mất một thời gian dài trước khi phiên bản ổn định được phát hành. Nếu Samsung tuân thủ lịch trình phát hành phần mềm thông thường, One UI 9 có thể sẽ ra mắt cùng với các điện thoại gập thế hệ tiếp theo, bao gồm Galaxy Z Fold 8 và Galaxy Z Flip 8.

Đối với người dùng thông thường, One UI 9 có thể không mang lại nhiều khác biệt ngay lập tức. Mặc dù một số tính năng được đồn đoán của One UI 9 nghe có vẻ hấp dẫn, việc vội vàng tìm kiếm và tải xuống bản thử nghiệm đầu tiên có thể không phải là lựa chọn khôn ngoan vì nó hoàn toàn có thể gặp lỗi - điều vẫn thường xảy ra đối với các phiên bản phần mềm mới. Vì vậy, người dùng được khuyến cáo chờ đợi bản cập nhật ổn định trước khi tải về.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo PhoneArena
Tag: Samsung One UI 9 Galaxy S26 Ultra Android 17 bản cập nhật
Công nhân Samsung lo mất việc vì nhà máy sản xuất tự vận hành bằng AI
Vì sao Samsung mang camera lồi trở lại với Galaxy S26 Ultra?
Samsung trình làng Galaxy S26, đặt cược lớn vào trí tuệ nhân tạo
