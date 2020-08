Apple không có ý định mua TikTok

Phủ nhận thông tin do trang tin tức Axios đưa ra trước đó, Apple cho biết không quan tâm đến việc mua ứng dụng này.

Ảnh minh họa/KT

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, TikTok sẽ "không được kinh doanh" ở Mỹ nếu không bán chi nhánh tại nước này vào giữa tháng 9 tới, đồng thời bày tỏ đồng ý với việc hãng Microsoft đề nghị mua chi nhánh của TikTok.

Tập đoàn Microsoft đang đàm phán về một thỏa thuận để sở hữu ứng dụng nổi tiếng thế giới này, với hi vọng trở thành đối thủ cạnh tranh lớn với các mạng xã hội khổng lồ khác như Facebook hay S-nap. Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ý định cấm TikTok do lo ngại vấn đề an ninh quốc gia./.