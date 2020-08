Mỹ có thể cấm TikTok trong thời gian tới

Ông Pompeo cho biết động thái loại trừ TikTok ra khỏi nước Mỹ có thể được thực hiện, đồng thời nói thêm rằng: "Chúng tôi đang thực hiện việc này rất nghiêm túc".

Ngay sau đó, phát ngôn viên của TikTok đã phản bác: "TikTok được lãnh đạo bởi một CEO người Mỹ, với hàng trăm nhân viên và các nhà lãnh đạo chủ chốt về an toàn, an ninh, sản phẩm và chính sách công tại Mỹ. Chúng tôi không có ưu tiên cao hơn việc thúc đẩy trải nghiệm ứng dụng an toàn và bảo mật cho người dùng. Chúng tôi chưa bao giờ cung cấp dữ liệu người dùng cho chính phủ Trung Quốc, chúng tôi cũng sẽ không làm như vậy nếu được yêu cầu".

TikTok thuộc ByteDance có trụ sở tại Trung Quốc. (Ảnh minh họa: KT)

Ý kiến của ông Mike Pompeo xuất hiện trong khoảng thời gian căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, vốn đã ảnh hưởng ở lĩnh vực thương mại và công nghệ.



TikTok thuộc ByteDance có trụ sở tại Trung Quốc. Trên toàn cầu, TikTok đã đạt 2 tỷ lượt tải xuống ứng dụng trên App Store và Play Store sau quý đầu tiên của năm nay, theo công ty phân tích Sensor Tower.

Công ty cũng đã bị vướng vào nhiều rào cản ở một số quốc gia khác. Tuần trước, chính phủ Ấn Độ cho biết họ sẽ cấm TikTok và một số ứng dụng nổi tiếng khác của Trung Quốc vì chúng gây ra mối đe dọa đối với chủ quyền và tính toàn vẹn. Căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã leo thang sau một cuộc đụng độ dọc biên giới Hy Lạp./.