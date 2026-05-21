  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
TP.HCM giới thiệu hơn 100 công nghệ, thiết bị phục vụ sản xuất xanh và tuần hoàn

Thứ Năm, 15:30, 21/05/2026
VOV.VN - Trong bối cảnh ứng dụng công nghệ xanh, công nghệ tuần hoàn và các giải pháp quản trị ESG ngày càng trở thành yêu cầu cấp thiết đối với mọi doanh nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM giới thiệu hơn 100 công nghệ, thiết bị phục vụ sản xuất xanh và tuần hoàn.


Trong 2 ngày 21 và 22/5, Chợ công nghệ và thiết bị (Techmart) chuyên ngành Công nghệ xanh và Tuần hoàn năm 2026 do Sở Khoa học và công nghệ TP.HCM tổ chức, giới thiệu hơn 100 công nghệ và thiết bị của 50 viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp.

Chợ công nghệ và thiết bị (Techmart) chuyên ngành Công nghệ xanh và Tuần hoàn năm 2026 của TP.HCM diễn ra trong 2 ngày 21/5 và 22/5

Công nghệ và thiết bị tập trung vào bốn nhóm lĩnh vực trọng điểm gồm: năng lượng xanh và tiết kiệm năng lượng; xử lý môi trường và kinh tế tuần hoàn; giám sát, đo lường và quản trị ESG; vật liệu xanh.

Đặc biệt, nhiều nội dung như ESG, vật liệu xanh, công nghệ môi trường và logistics xanh hiện đang trở thành yêu cầu mới của thị trường quốc tế và chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây cũng là những lĩnh vực TP.HCM đặc biệt quan tâm thúc đẩy trong giai đoạn tới.

Song song với khu vực trưng bày công nghệ, Techmart còn tổ chức 15 hội thảo chuyên đề và khu vực tư vấn chuyên gia nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận giải pháp công nghệ phù hợp, tăng cường kết nối cung - cầu công nghệ và thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo phục vụ chuyển đổi xanh.

Công nghệ nuôi tảo theo mô hình tuần hoàn thu hút sự quan tâm 

Thông qua hoạt động này Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đang từng bước mở rộng mạng lưới liên kết với các địa phương nhằm thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, kết nối nguồn lực và phát triển thị trường khoa học và công nghệ theo hướng liên thông, hiệu quả hơn.

Từ năm 2013 đến nay, Sàn Giao dịch Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đã tổ chức 24 kỳ Techmart chuyên ngành trong nhiều lĩnh vực, đã hỗ trợ hơn 1.500 đơn vị giới thiệu trên 6.000 công nghệ, thiết bị và từng bước hình thành mạng lưới kết nối công nghệ giữa viện trường, doanh nghiệp và các địa phương.

Nhiều hợp đồng chuyển giao được ký ngay tại Chợ

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cho biết: "Sàn Giao dịch công nghệ của TP.HCM sẵn sàng hỗ trợ hoàn toàn miễn phí để các đơn vị có thể giới thiệu sản phẩm tốt nhất của mình, kết nối cung cầu, từ đó thúc đẩy thị trường khoa học công nghệ, thúc đẩy nghiên cứu của doanh nghiệp và viện trường ngày một tốt hơn. Tại Techmart lần này, có rất nhiều tỉnh thành và doanh nghiệp tham gia sàn, ký kết hợp tác, chuyển giao".

Minh Hạnh/VOV-TP.HCM
Tag: sản xuất xanh công nghệ xanh kinh tế tuần hoàn Techmart 2026 Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM
TP.HCM chuyển giao nông nghiệp công nghệ cao hạn chế ảnh hưởng biến đổi khí hậu

VOV.VN - Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao là tất yếu trong điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay. Trong đó, TP.HCM sẵn sàng chuyển giao mô hình nông nghiệp công nghệ cao để hạn chế các ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu.

Hà Nội ra mắt sàn giao dịch công nghệ và chợ chuyển đổi số

VOV.VN - Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội và chợ chuyển đổi số không chỉ là nơi niêm yết công nghệ, giải pháp chuyển đổi số, mà là tập hợp có chủ đích các công cụ tài chính, pháp lý, kết nối và đầu tư để tạo ra thị trường

