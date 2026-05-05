TP.HCM tích hợp hồ sơ sức khỏe điện tử vào ứng dụng Công dân số

Theo Sở Y tế TP.HCM, phương án này đã được thống nhất cùng Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố và Công an TP.HCM nhằm triển khai đồng bộ cho tất cả người dân. Dữ liệu sức khỏe sẽ được cập nhật từ các cơ sở khám chữa bệnh, chương trình tầm soát và hiển thị tập trung trên nền tảng số, giúp hạn chế trùng lặp, sai lệch thông tin.

Hỗ trợ người lớn tuổi làm thủ tục trên kios khám bệnh

Người dân có thể tra cứu lịch sử khám bệnh, theo dõi các chỉ số sức khỏe và quản lý thông tin cá nhân thuận tiện mà không cần cài đặt thêm ứng dụng mới.

Hệ thống cũng tạo nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở y tế, từng bước hình thành kho dữ liệu sức khỏe dùng chung của Thành phố, phục vụ công tác quản lý, điều hành và nâng cao chất lượng chăm sóc.hkas

Việc xác thực thông tin được thực hiện thông qua định danh điện tử VNeID nhằm đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu. Đồng thời, TP.HCM xây dựng giải pháp tạo lập hồ sơ cho người phụ thuộc như trẻ em hoặc người cần đại diện hợp pháp.

Hồ sơ sức khỏe điện tử được triển khai theo các bước từ tạo lập thông tin, cập nhật dữ liệu đến đồng bộ, khai thác phục vụ người dân và quản lý. Ngành y tế kỳ vọng đây sẽ là nền tảng quan trọng để chuyển từ chăm sóc bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện, chủ động và liên tục cho người dân.