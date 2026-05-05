  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
TP.HCM tích hợp hồ sơ sức khỏe điện tử vào ứng dụng Công dân số

Thứ Ba, 17:26, 05/05/2026
VOV.VN - TP.HCM đang thúc đẩy triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng Công dân số TP.HCM (App Công dân số TP.HCM), hướng tới mỗi người dân có một hồ sơ duy nhất, gắn với mã định danh cá nhân.

Theo Sở Y tế TP.HCM, phương án này đã được thống nhất cùng Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố và Công an TP.HCM nhằm triển khai đồng bộ cho tất cả người dân. Dữ liệu sức khỏe sẽ được cập nhật từ các cơ sở khám chữa bệnh, chương trình tầm soát và hiển thị tập trung trên nền tảng số, giúp hạn chế trùng lặp, sai lệch thông tin.

Hỗ trợ người lớn tuổi làm thủ tục trên kios khám bệnh

Người dân có thể tra cứu lịch sử khám bệnh, theo dõi các chỉ số sức khỏe và quản lý thông tin cá nhân thuận tiện mà không cần cài đặt thêm ứng dụng mới.

Hệ thống cũng tạo nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở y tế, từng bước hình thành kho dữ liệu sức khỏe dùng chung của Thành phố, phục vụ công tác quản lý, điều hành và nâng cao chất lượng chăm sóc.hkas

Việc xác thực thông tin được thực hiện thông qua định danh điện tử VNeID nhằm đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu. Đồng thời, TP.HCM xây dựng giải pháp tạo lập hồ sơ cho người phụ thuộc như trẻ em hoặc người cần đại diện hợp pháp.

Hồ sơ sức khỏe điện tử được triển khai theo các bước từ tạo lập thông tin, cập nhật dữ liệu đến đồng bộ, khai thác phục vụ người dân và quản lý. Ngành y tế kỳ vọng đây sẽ là nền tảng quan trọng để chuyển từ chăm sóc bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện, chủ động và liên tục cho người dân.

Kim Dung/VOV-TP.HCM
Cho phép sử dụng dữ liệu sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên VNeID thay thế sổ giấy
VOV.VN - Ngày 6/1, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức đã ban hành Quyết định số 31/QĐ-BYT về việc công bố dữ liệu, hướng dẫn khai thác, sử dụng dữ liệu sổ sức khoẻ điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID thay thế sổ giấy trong giải quyết thủ tục hành chính.

Quốc hội quyết 100% người dân sẽ có sổ chăm sóc sức khỏe điện tử từ năm 2030
VOV.VN - Ngày 11/12, Quốc hội thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035.

Đã có 30 triệu người sử dụng sổ sức khỏe điện tử trong cả nước
VOV.VN - Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, hiện nay Bộ đang tập trung rất lớn cho chuyển đổi số. Chỉ tính riêng công tác triển khai sổ sức khỏe điện tử, đang được đẩy mạnh ở tất cả các địa phương. Hiện đã có tới 30 triệu người tham gia truy cập sổ sức khỏe điện tử trong cả nước.

