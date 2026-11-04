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Cách dùng điện thoại tìm camera quay lén khi đi du lịch

Thứ Tư, 18:42, 04/11/2026
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VOV.VN - Trước khi nghỉ tại khách sạn hoặc căn hộ cho thuê, người dùng có thể tận dụng điện thoại để kiểm tra camera giấu kín.

Khi du lịch ngày càng phát triển, việc lưu trú tại các căn hộ Airbnb, khách sạn hay chỗ ở tư nhân có thể tiềm ẩn rủi ro về an ninh, đặc biệt là sự hiện diện của camera quay lén theo dõi du khách. Tiêu biểu như Airbnb đã nhận được 35.000 yêu cầu hỗ trợ liên quan đến “thiết bị giám sát” trong suốt một thập kỷ qua.

cach dung dien thoai tim camera quay len khi di du lich hinh anh 1
Camera trên smartphone có thể giúp phát hiện camera quay lén

Trong khi camera an ninh ngoài trời và camera chuông cửa được phép theo quy định của Airbnb, nhưng bất kỳ thiết bị ghi hình nào trong nhà đều bị cấm.

Mặc dù vấn đề này vẫn còn tương đối hiếm gặp, với chưa đến 0,1% số chỗ ở nhận khiếu nại về an ninh, 51% khách du lịch vẫn bày tỏ sự không tin tưởng vào dịch vụ cho thuê ngắn hạn. Đây là điều không phải không có lý do, khi camera ngày càng trở nên khó phát hiện, thường được ngụy trang thành các vật dụng gia đình như máy dò khói hay khung ảnh. Do đó, việc kiểm tra chỗ ở để đảm bảo không có thiết bị giám sát là điều cần thiết.

Một số biện pháp phát hiện camera quay lén

Để phát hiện camera quay lén, người dùng có thể sử dụng điện thoại di động của mình. Hãy bắt đầu bằng cách tắt đèn và dùng đèn pin soi khắp căn phòng, chú ý đến những dấu hiệu bất thường như ánh sáng phản chiếu từ ống kính. Những vị trí thường giấu camera bao gồm máy dò khói, tivi và gương. Đặc biệt, khi chiếu đèn pin vào gương, nếu ánh sáng phản chiếu lại, đó có thể là dấu hiệu của gương hai chiều.

Ngoài ra, người dùng có thể kiểm tra xem trong phòng có camera nhìn đêm hay không bằng cách sử dụng camera điện thoại. Những camera này phát ra ánh sáng hồng ngoại, có thể được phát hiện dưới dạng các chấm màu tím hoặc trắng trên ứng dụng camera.

cach dung dien thoai tim camera quay len khi di du lich hinh anh 2
Nhiều thủ thuật khác nhau sẽ rất hữu ích cho người dùng

Một số ứng dụng di động như Fing, Net Analyzer và WiFiman cũng có thể giúp quét mạng Wi-Fi để tìm các thiết bị lạ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không phải lúc nào cũng dễ dàng xác định camera quay lén, vì nhiều thiết bị khác cũng có thể xuất hiện trong danh sách quét.

Nếu nghi ngờ có camera quay lén trong chỗ ở của mình, hãy kiểm tra kỹ lưỡng và không chạm vào thiết bị. Hãy chụp ảnh, liên hệ với cảnh sát và thông báo cho bộ phận hỗ trợ khách hàng của nền tảng đang sử dụng. Airbnb và Vrbo đều có chính sách nghiêm ngặt chống lại camera trong nhà và sẽ hỗ trợ khách hàng trong những trường hợp này.

Tóm lại, việc sử dụng đèn pin, kiểm tra hồng ngoại và ứng dụng quét mạng có thể giúp người dùng yên tâm hơn khi lưu trú tại những địa điểm mới.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Engadget
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