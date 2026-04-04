Chọn dòng máy giặt nào tiết kiệm điện và nước nhất hiện nay?

Thứ Bảy, 07:00, 04/04/2026
VOV.VN - Máy giặt cửa trước từ lâu được xem là lựa chọn tiết kiệm điện và nước hơn so với máy giặt cửa trên, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ lý do phía sau sự khác biệt này.

Khác biệt lớn nhất giữa khả năng tiết kiệm điện và nước của hai dòng máy giặt chính là nằm ở cách chúng vận hành. Máy giặt cửa trên thường cần đổ đầy nước để ngập toàn bộ quần áo, sau đó dùng cánh khuấy hoặc mâm xoay để đảo trộn.

chon dong may giat nao tiet kiem dien va nuoc nhat hien nay hinh anh 1
Nhu cầu mua sắm thiết bị tiết kiệm năng lượng đang được ưu tiên hàng đầu trong thời đại hiện nay

Trong khi đó, máy giặt cửa trước hoạt động theo cơ chế lồng quay ngang, chỉ cần một lượng nước nhỏ để làm ướt đồ, rồi nâng lên và thả xuống liên tục. Chính cách giặt này giúp giảm đáng kể lượng nước sử dụng trong mỗi chu trình.

Việc dùng ít nước hơn kéo theo mức tiêu thụ điện thấp hơn. Máy giặt không cần tốn nhiều năng lượng để bơm và làm nóng nước, đồng thời giảm tải cho các chu trình sấy. Đây là lý do các dòng máy cửa trước thường đạt tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng cao hơn, đặc biệt trong các gia đình sử dụng máy giặt hằng ngày.

Nhờ cơ chế vận hành “rơi tự do”, quần áo trong máy cửa trước được làm sạch kỹ hơn mà vẫn hạn chế ma sát mạnh. Điều này không chỉ giúp giảm hao mòn vải mà còn góp phần kéo dài tuổi thọ quần áo.

Liệu máy giặt cửa trên “còn chỗ đứng”?

Tuy nhiên, máy giặt cửa trước không phải lúc nào cũng là lựa chọn tối ưu khi so sánh với máy giặt cửa trên. Điều đầu tiên mà người tiêu dùng cần biết chính là giá thành ban đầu của máy giặt cửa trước thường cao hơn so với máy cửa trên. Hơn nữa, thời gian giặt có thể lâu hơn và yêu cầu không gian lắp đặt phù hợp, đặc biệt là với các mẫu cửa trước kích thước lớn.

chon dong may giat nao tiet kiem dien va nuoc nhat hien nay hinh anh 2
Máy giặt cửa trước tiết kiệm điện và nước, nhưng không phải là lựa chọn bắt buộc

Ngoài ra, với những người cần giặt nhanh hoặc thường xuyên thêm đồ trong lúc máy đang chạy, máy cửa trên vẫn mang lại sự tiện lợi nhất định. Đây chính là lý do dù tiết kiệm hơn, máy giặt cửa trước chưa hoàn toàn thay thế được các dòng máy truyền thống.

Xu hướng hiện nay cho thấy các hãng sản xuất đang cải tiến cả hai loại máy, nhưng trọng tâm không còn chỉ là tăng công suất mà hướng đến cân bằng giữa hiệu quả giặt, mức tiêu thụ năng lượng và trải nghiệm người dùng.

Việc lựa chọn loại máy giặt phù hợp vì thế không chỉ phụ thuộc vào công nghệ mà còn nằm ở nhu cầu sử dụng thực tế của từng gia đình.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo SlashGear
Tag: máy giặt tiết kiệm điện thiết bị gia dụng máy giặt cửa trên máy giặt cửa trước
