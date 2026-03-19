Điều gì khiến cháy pin xe điện khó xử lý hơn cháy xe xăng?

Thứ Năm, 07:00, 19/03/2026
VOV.VN - Mặc dù xe điện đang trở thành lựa chọn phổ biến, nhưng pin của chúng có thể gặp sự cố nghiêm trọng, dẫn đến hiện tượng “mất kiểm soát nhiệt”.

Cháy pin xe điện thường khó dập tắt hơn so với xe chạy xăng, chủ yếu do đặc tính của pin lithium-ion và hiện tượng mất kiểm soát nhiệt. Khi xảy ra sự cố, các tế bào pin bên trong bộ pin có thể quá nóng và kích hoạt phản ứng hóa học dây chuyền. Quá trình này giải phóng khí độc, làm nhiệt độ tăng cao và khiến đám cháy kéo dài.

Ngay cả khi ngọn lửa bên ngoài đã được dập tắt, các tế bào pin bên trong vẫn có thể tiếp tục nóng lên và làm tăng nguy cơ cháy trở lại. Do đó, mục tiêu chính của lực lượng cứu hỏa là làm mát bộ pin càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, pin xe điện thường được đặt dưới gầm xe và nằm trong một khoang kín để bảo vệ khỏi va chạm, điều này khiến việc tiếp cận và làm mát pin trở nên khó khăn hơn.

Dieu gi khien chay pin xe dien kho xu ly hon chay xe xang hinh anh 1
Xe xăng thường dễ xử lý sự cố cháy hơn

Lượng nước cần dùng để dập cháy xe điện cũng lớn hơn đáng kể so với xe chạy xăng. Theo Hiệp hội Cứu hỏa và Cứu hộ Quốc tế (CTIF), một vụ cháy pin của xe Tesla tại Mỹ từng cần khoảng 90.000 lít nước trong hơn 40 phút để kiểm soát. Một số ước tính cho thấy lượng nước cần thiết có thể gấp hàng chục lần so với đám cháy xe sử dụng động cơ đốt trong.

Điểm khác biệt khiến cháy xe điện nguy hiểm hơn xe xăng

Trong một số trường hợp, lực lượng cứu hỏa có thể phủ chăn chống cháy để hạn chế oxy tiếp xúc với đám cháy. Tuy nhiên, phương pháp này cũng tiềm ẩn rủi ro do các khí độc sinh ra từ pin có thể tích tụ bên dưới lớp chăn. Nếu lớp chăn bị tháo ra và khí gặp oxy, nguy cơ phát nổ có thể xảy ra.

Các nghiên cứu gần đây cũng cho thấy việc phun nước từ nhiều hướng cùng lúc giúp làm mát pin hiệu quả hơn. Thử nghiệm của Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy Quốc gia Mỹ (NFPA) cho thấy khi nâng và nghiêng xe điện để tiếp cận khu vực pin tốt hơn, lực lượng cứu hỏa có thể dập tắt đám cháy trong khoảng 24 phút với hơn 14.500 lít nước.

Dù nhận được nhiều sự chú ý khi xảy ra, các vụ cháy xe điện thực tế vẫn khá hiếm. Báo cáo của cơ quan an toàn Thụy Điển cho thấy trung bình chỉ khoảng 20 vụ cháy xe điện mỗi năm trong giai đoạn 3 năm gần đây, tuy nhiên vẫn thấp hơn nhiều so với hàng nghìn vụ cháy ở xe chạy xăng.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo BGR
Tag: xe điện pin xe xăng cháy nổ pin lithium-ion
