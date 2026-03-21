Dòng laptop người dùng được khuyến cáo nên tránh xa khi mua sắm

Các chuyên gia khuyến cáo khi mua laptop, người dùng nên cân nhắc kỹ và hạn chế lựa chọn các sản phẩm sử dụng RAM hàn chết trên bo mạch chủ của máy. Đây là xu hướng đang ngày càng phổ biến, không chỉ trên laptop mà còn xuất hiện ở một số dòng máy tính để bàn.

Hãy tránh xa các mẫu laptop có thiết kế RAM hàn vì không thể nâng cấp

Theo đó, RAM hàn chết làm mất đi khả năng nâng cấp, đồng thời tạo thêm rủi ro phần cứng. Điều này buộc người dùng phải chọn cấu hình cao ngay từ đầu với chi phí lớn hơn, thay vì linh hoạt nâng cấp theo nhu cầu sử dụng thực tế.

Ngoài ra, khi RAM gặp sự cố, việc sửa chữa trở nên phức tạp và tốn kém hơn do không thể thay thế riêng lẻ. Đây là vấn đề không chỉ gây bất tiện mà còn ảnh hưởng đến môi trường khi thiết bị dễ bị loại bỏ sớm hơn.

Người dùng phải gắn bó với mức RAM có sẵn trên laptop

Khả năng nâng cấp RAM cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện hiệu suất, đặc biệt với các tác vụ nặng như chơi game hoặc chỉnh sửa video. Với RAM hàn chết, lựa chọn này gần như không tồn tại khiến người dùng phải thay mới thiết bị khi nhu cầu tăng lên.

Đặc biệt đối với các dòng laptop cao cấp, mức giá cao đi kèm kỳ vọng về độ bền và tính linh hoạt. Tuy nhiên, việc sử dụng RAM hàn chết để tối ưu thiết kế mỏng nhẹ lại đi ngược với nhu cầu nâng cấp lâu dài của người dùng.

Cuối cùng, việc laptop không thể nâng cấp cấu hình RAM thường dẫn đến giá trị bán lại thấp hơn do khó thu hút người mua trong thị trường thiết bị đã qua sử dụng.

Về tổng thể, người dùng nên ưu tiên các mẫu laptop cho phép nâng cấp và sửa chữa bộ nhớ RAM. Đây không chỉ là lựa chọn kinh tế mà còn góp phần hướng đến việc sử dụng công nghệ bền vững hơn.