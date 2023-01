Làm ngay những điều này để hạn chế các phần mềm độc hại trên iPhone

Khi thiết bị của bạn bị “nhiễm bệnh”, các phần mềm độc hại có thể sử dụng điện thoại của bạn một cách âm thầm để gửi tin nhắn rác cho người khác nhằm lây nhiễm chúng, tấn công bạn bằng một núi quảng cáo không mong muốn hoặc sao chép và gửi thông tin nhạy cảm hoặc riêng tư của bạn (như ID hoặc thông tin thanh toán) tới những kẻ lừa đảo, tống tiền. Trong một số trường hợp, nó còn có thể gần như kiểm soát hoàn toàn iPhone của bạn, chụp ảnh, quay video mà bạn không biết, theo dõi các hoạt động và ghi nhớ các mục nhập mật khẩu,...

Tất nhiên, không ai muốn chiếc điện thoại iPhone đắt đỏ của mình chứa bất kỳ chương trình độc hại nào. Vì vậy, bạn có thể sẽ muốn tham khảo những cách sau để tìm ra những phần mềm nguy hiểm này và loại bỏ chúng sớm nhất có thể.

Phải làm gì khi nghi ngờ có phần mềm độc hại trên iPhone

Thật không may, iOS không hỗ trợ hoặc thậm chí không cho phép phần mềm chống vi-rút. Điều này là do bản thân iOS đã có sẵn một số biện pháp an toàn tích hợp chống lại phần mềm độc hại và các hình thức tấn công khác, đồng thời hệ điều hành này cũng ngăn các ứng dụng của bên thứ ba quét qua điện thoại của bạn. Nói cách khác, bạn thực sự không thể "quét" phần mềm độc hại trên iPhone.

Tuy nhiên, những gì bạn có thể làm là tự mình xem qua iPhone của mình để tìm các dấu hiệu nhận biết về nó và loại bỏ các chương trình phần mềm độc hại vi phạm. Đây là những gì cần chú ý:

1. Kiểm tra bất kỳ ứng dụng nào có vẻ lạ. Nếu bạn thấy thứ gì đó mà bạn không nhớ là đã cài đặt, hãy đưa nó vào diện tình nghi ngay lập tức. Việc duyệt thủ công toàn bộ thư viện ứng dụng đã cài đặt của bạn có thể tốn thời gian, nhưng đó là cách hiệu quả nhất để xác định thứ gì đó đáng lẽ không nên xuất hiện ở đó.

2. Hãy để ý các quảng cáo bật lên (pop-up ads), vì chúng thường có thể xuất hiện thường xuyên hơn khi điện thoại của bạn bị nhiễm virus. Một số ứng dụng và trò chơi cố ý hiển thị quảng cáo, nhưng nếu bạn nhìn thấy chúng thường xuyên hơn bình thường, đặc biệt là nếu bạn bắt đầu nhìn thấy chúng trên Màn hình chính, hãy bắt đầu tìm hiểu kỹ các ứng dụng của bạn.

3. Theo dõi việc sử dụng dữ liệu di động trên iPhone của bạn, bởi hoạt động tăng đột biến dữ liệu di động điện thoại một cách không thể giải thích được là một dấu hiệu đáng lưu ý của phần mềm độc hại. Để kiểm tra, bạn cần Mở Cài đặt > Di động > Dữ liệu di động để xem lượng dữ liệu bạn đã sử dụng.

4. Ngoài ra, hãy kiểm tra mức sử dụng pin của điện thoại bằng cách mở Cài đặt > Pin và cuộn qua phần dữ liệu. Bạn cũng có thể xem mức năng lượng mà một ứng dụng nhất định đang sử dụng, đây là một cách hay khác để định vị các ứng dụng không được phép có trên iPhone của bạn.

Làm thế nào để tránh các phần mềm độc hại

Tất nhiên, cách tốt nhất để đối phó với phần mềm độc hại là không cài đặt nó ngay từ đầu. Nhưng chúng ta không thể đảm bảo rằng tất cả những ứng dụng và URL mình tiếp cận đều hoàn toàn an toàn, song các quy tắc cốt lõi mà chủ sở hữu iPhone cần nhớ cũng giống như những điều cần lưu ý trên máy tính và các thiết bị khác.

1. Nếu một liên kết (trong email, tin nhắn trực tiếp hoặc trang web, v.v.) bị lỗi, đừng nhấp vào liên kết đó. Nếu bạn nghĩ rằng nó có thể hợp pháp, nhưng không chắc chắn, thì đừng nhấp vào nó.

2. Bạn chỉ nên cài đặt ứng dụng từ App Store chính thức bởi những ứng dụng trên đó đã vượt qua quy trình kiểm tra của Apple. Điều này làm giảm khả năng bạn cài đặt thứ gì đó không đáng tin cậy, nhưng không loại bỏ chúng hoàn toàn. Ngay cả khi nó có trên App Store, nếu nó có vẻ đáng ngờ, hãy tránh xa nó.

3. Đừng bao giờ mở một liên kết bạn nhận được trong tin nhắn văn bản nếu liên kết đó không phải từ một liên hệ mà bạn biết và tin tưởng.

4. Thường xuyên sao lưu iPhone của bạn, điều này sẽ cung cấp cho bạn cách khôi phục thiết bị của bạn về trạng thái trước khi bị nhiễm.

5. Cập nhật iPhone của bạn bất cứ khi nào bạn có thể. Bạn không cần phải bật cập nhật tự động nếu không muốn (mặc dù Apple khuyến nghị điều đó), nhưng điều này sẽ giúp bảo mật iPhone của bạn luôn cập nhật nhất có thể.

6. Đừng cố gắng bẻ khóa (jailbreak) iPhone của bạn. Có thể bạn đã đọc được ở đâu đó rằng việc jailbreak iPhone có thể giúp bạn tùy chỉnh thoải mái điện thoại của mình, tải về các ứng dụng không có trên Appstore, tải các ứng dụng trả phí một cách miễn phí,... Nhưng tất nhiên, quá trình này cũng sẽ loại bỏ hầu hết các biện pháp bảo vệ tích hợp sẵn của Apple và khiến nó dễ bị tấn công bởi các phần mềm độc hại hơn nhiều./.