OpenAI ra mắt ứng dụng ChatGPT cho iPhone

OpenAI cho biết người dùng Android cũng “sẽ sớm có ứng dụng ChatGPT trong tương lai”, đồng thời nói rằng phiên bản hiện tại trên iPhone mới chỉ có mặt tại Mỹ. Điều đó có nghĩa chỉ người dùng Mỹ mới có thể tải xuống ứng dụng trên iPhone của họ.

ChatGPT là một ứng dụng miễn phí trên iOS, nhưng người dùng sẽ cần đăng ký ChatGPT Plus để hưởng lợi từ các khả năng của GPT-4. Như trường hợp của ChatGPT trên web, những người dùng iPhone đăng ký ChatGPT Plus cũng sẽ có quyền truy cập vào các tính năng mới sớm hơn so với người dùng bình thường. Thêm vào đó, ứng dụng hỗ trợ đồng bộ hóa lịch sử trên các thiết bị, có nghĩa người dùng iPhone sẽ nhận được trải nghiệm giống như trên web.

Trong thông báo của mình, OpenAI nhấn mạnh rằng ứng dụng ChatGPT cho iPhone sẽ mang đến các tính năng như câu trả lời tức thì; cung cấp các hướng dẫn phù hợp; tạo ý tưởng quà tặng, thuyết trình hay làm thơ; tăng năng suất với phản hồi ý tưởng; hay khám phá ngôn ngữ mới.

OpenAI cũng hứa rằng sẽ mở rộng ra các thị trường ngoài Mỹ trong những tuần tới. Bên cạnh người dùng iPhone, ứng dụng ChatGPT cũng sẽ sớm có sẵn cho người dùng Android. Trong khi đó, người dùng có thể tải xuống ứng dụng ChatGPT trên iPhone từ App Store. Chi phí đăng ký ChatGPT Plus với khả năng GPT-4 sẽ có giá 20 USD/tháng. Chatbot Bing AI hỗ trợ ChatGPT của Microsoft cũng tích hợp GPT-4, và ứng dụng này hiện có sẵn miễn phí trên App Store./.