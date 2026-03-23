Thiết lập nhỏ trên SIM có thể cứu người dùng khỏi mất tiền trong tích tắc

Thứ Hai, 19:56, 23/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kẻ xấu có thể lợi dụng SIM để truy cập dữ liệu cá nhân, nhưng chỉ cần thiết lập PIN, người dùng có thể tiến thêm một bước bảo vệ điện thoại của mình.

Thẻ SIM là một phần thiết yếu giúp người dùng kết nối điện thoại với mạng di động, nhưng việc sử dụng thẻ SIM cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là gian lận SIM - một thủ đoạn mà tội phạm sử dụng để truy cập vào điện thoại của người dùng từ xa. Với thông tin có được, kẻ xấu có thể xâm nhập vào tài khoản ngân hàng và dữ liệu cá nhân của người dùng.

Cầm thẻ SIM trên tay không có nghĩa là người dùng đã an toàn

Để bảo vệ mình khỏi loại gian lận này, người dùng nên thiết lập mã PIN khóa SIM. Mã PIN này là một dãy số ngắn, tương tự như mã bảo vệ trên màn hình khóa điện thoại và chỉ những ai biết mã PIN mới có thể truy cập vào dữ liệu nhạy cảm của người dùng. Tuy nhiên, người dùng cần đảm bảo rằng mã PIN SIM khác với mã bảo vệ các chức năng khác của điện thoại để tăng cường bảo mật.

Cách thiết lập mã PIN SIM trên iPhone và Android

Quy trình thiết lập mã PIN khóa SIM có thể khác nhau tùy thuộc vào từng loại điện thoại, nhưng thường có thể tìm thấy trong ứng dụng Cài đặt của hệ thống. Lưu ý rằng nếu người dùng quên mã PIN và nhập sai ba lần sẽ bị khóa và cần sự can thiệp từ nhà mạng. Do đó, hãy kiểm tra xem nhà mạng của mình có mã PIN SIM mặc định hay không trước khi kích hoạt mã PIN.

Trên iPhone, vào Cài đặt > Di động, chọn SIM mà mình muốn thiết lập và nhấn vào PIN của SIM. Thực hiện tương tự với điện thoại Android. Tuy nhiên, người dùng có thể cần nhập mã PIN SIM mặc định của nhà mạng trước khi thay đổi.

Rủi ro từ việc không thiết lập mã PIN SIM

Các chuyên gia cho biết, kẻ xấu có thể lợi dụng thẻ SIM đã mở khóa để thực hiện các hành vi gian lận. Thủ đoạn hoán đổi SIM từ xa cho phép chúng chuyển số điện thoại của người dùng sang thiết bị khác mà không cần thẻ SIM gốc. Nếu kẻ phạm tội thu thập đủ thông tin cá nhân của người dùng, chúng có thể liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ di động và giả mạo họ để chuyển thông tin SIM sang thẻ SIM mà chúng sở hữu.

Một ví dụ điển hình là vụ lừa đảo do Oren David Sela ở California (Mỹ) thực hiện, kẻ đã đánh cắp thông tin cá nhân của nhiều nạn nhân để yêu cầu nhà mạng chuyển số điện thoại của họ sang thẻ SIM của hắn. Hắn đã sử dụng thông tin này để đánh cắp gần 2 triệu USD từ các tài khoản ngân hàng. Sau khi bị bắt, Sela đã bị kết án 61 tháng tù và buộc phải hoàn trả số tiền đã đánh cắp.

Việc thiết lập mã PIN SIM là một bước quan trọng để bảo vệ thông tin cá nhân của bản thân khỏi những rủi ro thực tế trong thời đại công nghệ số hiện nay.

Cách chuẩn hóa thông tin sim điện thoại

VOV.VN - Sau ngày 31/3/2023, thuê bao (SIM điện thoại) không chuẩn hóa thông tin theo dữ liệu cư dân quốc gia sẽ bị khóa một chiều. Người dùng cần kiểm tra để sớm chỉnh sửa.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo SlashGear
Tag: SIM người dùng lừa đảo thủ thuật cảnh báo
iPhone 17 Air có thể quá mỏng đến mức không gắn được thẻ SIM

VOV.VN - iPhone 17 Air được cho là có thiết kế siêu mỏng với độ dày chỉ khoảng 6mm hoặc thậm chí nhỏ hơn, nhưng điều này có thể gây khó để lắp SIM.

Phát hiện hơn 5 triệu thuê bao thuộc nhóm người dùng sở hữu từ 4 đến 9 SIM

VOV.VN - Khi xử lý vấn đề SIM rác, qua rà soát, Cục Viễn thông và các nhà mạng đã phát hiện một số lượng lớn, khoảng 5,75 triệu thuê bao thuộc tập 4 đến 9 SIM có chung 1 giấy tờ.

Siết chặt đại lý bán SIM, thuê bao mới giảm 35%

VOV.VN - Theo báo cáo của các nhà mạng, số thuê bao phát triển mới trung bình của tháng 9 đã giảm 35% so với trung bình tháng 8, từ 1,5 triệu thuê bao xuống còn khoảng gần 1 triệu thuê bao/tháng.

