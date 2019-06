Tràn lan dịch vụ bán lượt like, sub ảo trên YouTube, Facebook

Video vẫn tiếp tục là xu hướng thu hút hầu hết người xem, trong đó YouTube hiện đang là nền tảng video lớn nhất thế giới. Mục tiêu kiếm số tiền lớn từ đây là khao khát của không ít người. Trong đó có cả giới làm nội dung chuyên nghiệp cho đến đối tượng kiếm view bằng mọi giá.

Mỗi ngày, có nhiều cá nhân, nhóm đăng video lên YouTube với nhiều nội dung khác nhau nhằm mục đích kiếm tiền. Để đáp ứng nhu cầu này, hàng loạt các dịch vụ bán lượt like ảo, sub (người theo dõi) ảo trên YouTube cũng "mọc lên như nấm" ở Việt Nam.

Thông tin dịch vụ like, sub ảo được rao bán công khai. Ảnh chụp màn hình.

Với cụm từ "mua like, sub ảo", chỉ trong 0,38 giây đã cho tới 10,5 triệu kết quả cùng với những quảng cáo vô cùng hấp dẫn như chỉ cần 10.000 đồng là bắt đầu và việc thanh toán dễ dàng thực hiện thông qua thẻ cào điện thoại.

Các mức giá được công bố công khai với tiêu chí càng nhiều càng rẻ. Cụ thể, từ 3.000-19.000 sub nếu tùy biến nam - nữ có giá 280 đồng/sub và trên 50.000 sub trở lên có giá 250 đồng/sub. Như vậy, chỉ bỏ ra khoảng 12,5 triệu là kênh có 50.000 sub. Với lượt like còn rẻ hơn nhiều, với từ 50.000 likes trở lên, chi phí cho mỗi like là 240-260 đồng.

Các mức giá được rao cụ thể cho từng số lượng like và sub ảo tương ứng. Ảnh chụp màn hình.

Trên thị trường "chợ đen", giá còn mềm hơn nhiều chưa kể còn kèm theo khuyến mãi về lượt thích hay lượt bình luận. Thường giới hạn khoảng 2 triệu lượt xem mỗi gói, với độ dài video không quá 15 phút.

Nhiều gói bán lượt xem YouTube được rao bán rộng rãi từ 5.000 đến vài triệu view, đảm bảo thời gian xem trên 5 phút và view toàn thế giới; Thêm vào đó còn được "bảo hành" từ 2 tuần đến 1 tháng sau đó. Với các trường hợp cần tăng nhanh lượt xem trong thời gian ngắn, có thể sử dụng nhiều hệ thống cùng lúc nhưng "dễ bị YouTube phát hiện".

Các hệ thống thường được sử dụng bao gồm sử dụng các công cụ để trao đổi lượt xem lẫn nhau (view chéo), dùng công cụ gian lận (đổi địa chỉ IP, dùng phần mềm bot...) hoặc kết nối với các hệ thống tự động chạy lượt xem ở nước ngoài.

Bảng giá VIP like quy định cụ thể.

Theo lý giải của các YouTuber chuyên nghiệp, việc mua like, sub ảo thường dành cho các kênh YouTube mới tạo để tăng độ phổ biến và thu hút. Khi kênh được chú ý, việc kiếm tiền từ nó sẽ dễ dàng hơn.

Một chuyên gia kỹ thuật làm việc trong network tạo like, sub ảo cho biết, tại Việt Nam, việc người mua lượt xem YouTube hiện khá phổ biến. Hầu hết, chủ các kênh thường mua lượt xem để quảng bá, tăng thứ hạng tìm kiếm hoặc tăng lượt xem cho video nhằm đủ điều kiện bật tính năng kiếm tiền.

"Số không nhỏ còn lại là những người mua lượt xem như ca sĩ, nhạc sĩ muốn tăng độ lan tỏa cho tác phẩm của họ, nhà quảng cáo muốn quảng bá sản phẩm... hay một người nào đó muốn có số lượt xem "khủng" để khoe với bạn bè", chuyên gia kỹ thuật này cho hay.