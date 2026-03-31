Trung Quốc đưa AI vào hoạt động tiếp nhiên liệu trên không

Thứ Ba, 06:00, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Việc tiếp nhiên liệu trên không cho máy bay chiến đấu và máy bay ném bom đã trở thành một quy trình phổ biến nhưng không kém phần phức tạp và nguy hiểm.

Để cải thiện quy trình tiếp nhiên liệu trên không, Không quân Trung Quốc đã áp dụng một phát minh mới sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên "Hệ thống quản lý khu vực tiếp nhiên liệu trên không".

trung quoc dua ai vao hoat dong tiep nhien lieu tren khong hinh anh 1
Máy bay tiếp nhiên liệu trên không Y-20 của Trung Quốc

Theo thông tin từ tờ South China Morning Post, hệ thống này được trang bị các thuật toán tiên tiến có khả năng phát hiện lượng nhiên liệu còn lại của máy bay trong một không phận nhất định, vị trí hiện tại của chúng, khoảng cách đến máy bay tiếp nhiên liệu và tình trạng tiếp nhiên liệu. Nhờ vào việc phân tích thông tin này, hệ thống có thể cung cấp cho phi công những chỉ dẫn quan trọng về thời điểm và vị trí cần tiếp nhiên liệu.

Các cuộc tập trận huấn luyện với hệ thống AI này đánh dấu một bước tiến lớn trong việc xử lý dữ liệu nhanh chóng và hiệu quả, từ đó giúp phi công đưa ra quyết định chính xác hơn trong các tình huống khẩn cấp.

Lợi ích của AI trong tiếp nhiên liệu trên không

Máy bay tiếp nhiên liệu trên không từ lâu được coi là tài sản chiến lược của lực lượng không quân toàn cầu. Tuy nhiên, mỗi máy bay chỉ có thể cung cấp một lượng nhiên liệu nhất định và không thể hiện diện ở nhiều nơi cùng lúc. Do đó, việc tối ưu hóa sử dụng máy bay tiếp nhiên liệu là vô cùng cần thiết. Công nghệ AI của Trung Quốc nhằm mục đích này, không chỉ giúp xác định máy bay tiếp nhiên liệu gần nhất mà còn lựa chọn máy bay nào là hiệu quả và an toàn nhất trong từng tình huống cụ thể.

Mặc dù AI không thể hoàn toàn giải quyết những thách thức trong việc tiếp nhiên liệu, nhưng nó có thể giảm bớt áp lực cho phi hành đoàn của cả máy bay tiếp nhiên liệu và máy bay chiến đấu. Hệ thống này giúp giảm số lượng máy bay trong khu vực, từ đó giảm bớt lo lắng về việc "xếp hàng chờ" trong quá trình tiếp nhiên liệu.

Tương lai của công nghệ tiếp nhiên liệu trên không bằng AI vẫn còn nhiều điều chưa rõ, nhưng Trung Quốc đang nỗ lực tối ưu hóa sức mạnh không quân của mình thông qua việc triển khai và nhân rộng các ứng dụng của trí tuệ nhân tạo.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo SlashGear
Tin liên quan

Chỉ đạo mới nhất về Danh mục hệ thống trí tuệ nhân tạo có rủi ro cao
Chỉ đạo mới nhất về Danh mục hệ thống trí tuệ nhân tạo có rủi ro cao

VOV.VN - Ngày 3/3/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn 1101/BKHCN-CNS&CĐS về việc đề xuất Danh mục hệ thống trí tuệ nhân tạo có rủi ro cao.

Chỉ đạo mới nhất về Danh mục hệ thống trí tuệ nhân tạo có rủi ro cao

Chỉ đạo mới nhất về Danh mục hệ thống trí tuệ nhân tạo có rủi ro cao

VOV.VN - Ngày 3/3/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn 1101/BKHCN-CNS&CĐS về việc đề xuất Danh mục hệ thống trí tuệ nhân tạo có rủi ro cao.

Bước tiến trí tuệ nhân tạo và thách thức về kiểm soát rủi ro AI
Bước tiến trí tuệ nhân tạo và thách thức về kiểm soát rủi ro AI

VOV.VN - Tuyên bố chung của thượng đỉnh trí tuệ nhân tạo nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh trong các hệ thống AI, khuyến khích các cơ chế tự nguyện hoặc do doanh nghiệp dẫn dắt.

Bước tiến trí tuệ nhân tạo và thách thức về kiểm soát rủi ro AI

Bước tiến trí tuệ nhân tạo và thách thức về kiểm soát rủi ro AI

VOV.VN - Tuyên bố chung của thượng đỉnh trí tuệ nhân tạo nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh trong các hệ thống AI, khuyến khích các cơ chế tự nguyện hoặc do doanh nghiệp dẫn dắt.

88 quốc gia và tổ chức quốc tế cùng ký Tuyên bố New Delhi về trí tuệ nhân tạo
88 quốc gia và tổ chức quốc tế cùng ký Tuyên bố New Delhi về trí tuệ nhân tạo

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh về Tác động của Trí tuệ Nhân tạo (AI) 2026 vừa kết thúc tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ với việc thông qua Tuyên bố New Delhi về tác động của AI. Đây được coi là một cột mốc quan trọng trong nỗ lực xây dựng khuôn khổ hợp tác toàn cầu đối với công nghệ trí tuệ nhân tạo.

88 quốc gia và tổ chức quốc tế cùng ký Tuyên bố New Delhi về trí tuệ nhân tạo

88 quốc gia và tổ chức quốc tế cùng ký Tuyên bố New Delhi về trí tuệ nhân tạo

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh về Tác động của Trí tuệ Nhân tạo (AI) 2026 vừa kết thúc tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ với việc thông qua Tuyên bố New Delhi về tác động của AI. Đây được coi là một cột mốc quan trọng trong nỗ lực xây dựng khuôn khổ hợp tác toàn cầu đối với công nghệ trí tuệ nhân tạo.

