Trung Quốc dùng robot tiếp cận người dân bị cách ly bởi virus corona

Chú robot Little Peanut đang được sử dụng để giao thức ăn cho những người bị cách ly ở Hàng Châu, Trung Quốc trong bối cảnh sự bùng nổ của virus corona Vũ Hán, 2019-nCoV.

Robot là lựa chọn nhằm hạn chế việc tiếp xúc dẫn đến lây lan dịch bệnh viêm phổi do virus corona.

Đây là những hành khách trên chuyến bay từ Singapore đến Hàng Châu, Trung Quốc, đang bị cách ly trong một khách sạn sau khi hai trong số 335 người trên máy bay được phát hiện triệu chứng sốt cao. Những hành khách này có thể yêu cầu bất cứ vật dụng gì, trong đó chủ yếu là thực phẩm thông qua ứng dụng Wechat.

Robot đang là lựa chọn tối ưu được các quốc gia tiên tiến sử dụng phổ biến nhằm hạn chế việc tiếp xúc dẫn đến lây lan dịch bệnh viêm phổi do virus corona. Hiện Mỹ cũng đang sử dụng robot không chỉ để cung cấp thực phẩm mà còn tích hợp thêm các thiết bị giúp chẩn đoán sơ các triệu chứng của bệnh.