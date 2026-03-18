Trung Quốc tung robot “ngựa máy”, có khả năng kéo hàng nặng

Thứ Tư, 06:00, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một công ty khởi nghiệp từ Trung Quốc đã giới thiệu mẫu robot đặc biệt mang tên 2026 Year of the Horse dựa trên robot công nghiệp Lynx M20 Pro.

Mẫu robot ngựa đến từ công ty khởi nghiệp Trung Quốc có tên DEEP Robotics không đơn thuần là một thiết bị công nghiệp mà còn mang hình dáng của một con ngựa. Với bàn chân giống móng guốc và tỷ lệ cơ thể ấn tượng, robot có thể kéo vật nặng lên dốc 45 độ mà không làm giảm hiệu suất.

Robot ngựa này có thể kéo hàng nặng và chinh phục địa hình khắc nghiệt

Robot ngựa này được thiết kế với kiến trúc công nghiệp đã được chứng minh, đáp ứng tốt cho các công việc thực tế. Nó vẫn giữ nguyên khả năng quan trọng của nền tảng Lynx M20, vốn trước đó đã được triển khai trong các khu vực thảm họa và kiểm tra cơ sở hạ tầng. Với khả năng chống chịu thời tiết IP66, thời gian hoạt động liên tục lên đến 3 giờ, và khả năng chinh phục địa hình, robot ngựa có thể leo cầu thang cao 25cm và nhảy qua các chướng ngại vật cao 80cm.

Bên trong thiết kế sinh học ấn tượng là bộ não mạnh mẽ với bộ xử lý kép và GPU NVIDIA, cho phép robot tự động điều hướng và hiểu các lệnh thoại trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. Với công nghệ LiDAR 96 dòng và hình ảnh nhiệt, robot có thể tự động quay trở lại đế sạc khi pin yếu mà không cần sự can thiệp của con người.

Kỷ nguyên thẩm mỹ cho ngành công nghiệp robot

Với mức giá 50.000 USD, phiên bản giới hạn này không chỉ nhắm đến các nhà sưu tập mà còn hướng tới không gian triển lãm, nơi mà vẻ đẹp thẩm mỹ không kém phần quan trọng so với khả năng vận hành. DEEP Robotics đang không chỉ bán một sản phẩm chức năng mà còn tạo ra những hiện vật văn hóa có khả năng mang tải trọng lên đến 50 kg.

Sự chuyển mình này của DEEP Robotics cho thấy các nhà sản xuất robot đang dần nhận ra tầm quan trọng của thiết kế bên ngoài, tương tự như những gì mà các nhà sản xuất ô tô hạng sang đã hiểu từ nhiều thập kỷ trước. Khi công nghệ và nghệ thuật kết hợp, người tiêu dùng không chỉ mua một con robot mà còn đầu tư vào một sản phẩm có khả năng khơi gợi cuộc trò chuyện và cách mạng hóa hoạt động hậu cần.

Robot hình người Trung Quốc lại gây sốt với màn trình diễn võ thuật

VOV.VN - Các tiết mục liên quan đến robot hình người trong Gala Tết Nguyên đán tối 16/2, đặc biệt là màn biểu diễn võ thuật điêu luyện đã gây sốt trên mạng xã hội nước này, đồng thời gửi đi thông điệp về tham vọng của Bắc Kinh trong việc dẫn đầu về phát triển robot hình người và các ngành sản xuất tương lai.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Gadgetreview
Tin liên quan

Ukraine đang thay thế binh lính bằng robot "sát thủ" trong xung đột với Nga

VOV.VN - Ukraine đang ngày càng triển khai nhiều xe mặt đất không người lái (UGV) được trang bị súng máy, súng phóng lựu và thuốc nổ cảm tử để thay thế binh lính trên chiến trường. Những “robot sát thủ” này không chỉ giúp giảm thương vong mà còn mở ra một hình thái giao tranh mới trong xung đột Nga – Ukraine.

Trung Quốc bán robot hình người với giá tương đương một chiếc iPhone

VOV.VN - Công ty điện lực Songyan của Trung Quốc vừa ký kết thỏa thuận nhằm cung cấp 1.000 robot hình người Bumi cho công ty Huichen Technology.

Mỹ thúc đẩy phát triển robot sau chiến lược AI

VOV.VN - 5 tháng sau khi công bố kế hoạch phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuyển trọng tâm sang lĩnh vực robot, đánh dấu bước mở rộng chính sách công nghiệp nhằm cạnh tranh với Trung Quốc trong các lĩnh vực then chốt.

