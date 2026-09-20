Vì sao một phía của Mặt Trăng luôn hướng về Trái Đất?

Khi quan sát từ Trái Đất, chúng ta chỉ nhìn thấy một mặt của Mặt Trăng. Điều này khiến không ít người đặt dấu hỏi, đặc biệt khi Mặt Trăng vẫn xoay quanh trục và luôn di chuyển quanh Trái Đất.

Chúng ta luôn nhìn thấy cùng một mặt của Mặt Trăng, mặc dù nhờ hiện tượng dao động của Mặt Trăng mà chúng ta có thể quan sát được hơn một nửa bề mặt của nó

Theo Sky at Night Magazine, lý do hiện tượng trên xảy ra vì Mặt Trăng tự quay quanh trục của nó với chu kỳ 27,3 ngày, cùng thời gian mà nó quay quanh Trái Đất. Hiện tượng này được gọi là “khóa thủy triều” hoặc “quay đồng bộ”.

Kết quả là, chúng ta luôn thấy cùng một bề mặt của Mặt Trăng, mặc dù thực tế, nhờ vào hiệu ứng lắc lư, chúng ta có thể nhìn thấy hơn một nửa bề mặt của nó.

Sự thay đổi của Mặt Trăng trong suốt 4,5 tỷ năm

Được biết, khi Mặt Trăng hình thành cách đây khoảng 4,5 tỷ năm, nó quay nhanh hơn hiện tại. Lực hấp dẫn từ Trái Đất đã tạo ra hiện tượng phình ra trên Mặt Trăng, khiến nó có hình dạng không hoàn hảo. Qua thời gian, lực này đã làm chậm tốc độ quay của Mặt Trăng cho đến khi nó đạt được trạng thái cân bằng với chu kỳ quỹ đạo của mình.

Chính quỹ đạo bay đặc biệt của Mặt Trăng khiến khuôn mặt hướng về Trái Đất không thay đổi

Mặc dù Mặt Trăng luôn hướng về phía chúng ta, nhưng ánh sáng chiếu sáng trên bề mặt của nó không đồng đều. Sự thay đổi này được gọi là các pha của Mặt Trăng, diễn ra từ trăng non đến trăng tròn và ngược lại trong khoảng thời gian 29,5 ngày. Điều quan trọng là, mặc dù chỉ một phần nhỏ Mặt Trăng được chiếu sáng từ vị trí của chúng ta, nhưng luôn có tới 50% bề mặt của nó được chiếu sáng tại bất kỳ thời điểm nào.

Ngoài ra, có sự khác biệt giữa chu kỳ Mặt Trăng và quỹ đạo của nó. Mặc dù Mặt Trăng mất 29,5 ngày để hoàn thành một chu kỳ mặt trăng, nhưng chỉ cần 27,3 ngày để hoàn thành một vòng quanh Trái Đất. Sự khác biệt này là do Trái Đất cũng đang di chuyển trên quỹ đạo của nó quanh Mặt Trời.

Cuối cùng, hiện tượng nhật thực và nguyệt thực cũng rất hiếm gặp, do quỹ đạo của Mặt Trăng nghiêng khoảng 5° so với quỹ đạo của Trái Đất quanh Mặt Trời. Đây là lý do khiến cho các hiện tượng này chỉ xảy ra trong những trường hợp đặc biệt.