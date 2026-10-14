WhatsApp sắp có tính năng hẹn giờ gửi tin nhắn?

Hẹn giờ gửi tin nhắn trước tối đa 2 tuần

Sau nhiều tháng phát triển, WhatsApp bắt đầu triển khai tính năng hẹn giờ gửi tin nhắn trên phiên bản Android Beta 2.26.40.7. Theo phát hiện của WABetaInfo, tính năng này giúp người dùng lên lịch gửi nội dung mà không cần sử dụng ứng dụng bên thứ ba hoặc đặt lời nhắc trên lịch.

Để sử dụng, người dùng nhấn giữ nút gửi sau khi soạn tin nhắn hoặc chọn ảnh. Một bảng tùy chọn sẽ xuất hiện, cho phép lựa chọn ngày và giờ gửi cụ thể.

Nguồn ảnh: sammyfans.com

WhatsApp hỗ trợ lên lịch cho tin nhắn văn bản, đường liên kết, ảnh đơn và video đơn, với thời gian gửi từ 10 phút đến 2 tuần sau khi thiết lập.

Tin nhắn vẫn được gửi ngay cả khi điện thoại tắt

Một điểm đáng chú ý là việc gửi tin nhắn theo lịch được xử lý trên máy chủ WhatsApp. Vì vậy, tin nhắn vẫn được gửi đúng lịch ngay cả khi điện thoại của người dùng đã tắt nguồn hoặc hoàn toàn mất kết nối mạng tại thời điểm đó.

Người dùng cũng có thể truy cập mục thông tin cuộc trò chuyện để xem lại hoặc xóa các tin nhắn đang chờ gửi. Người nhận sẽ không thấy nhãn thông báo cho biết tin nhắn đã được lên lịch. Nếu người gửi hủy tin nhắn trước thời điểm gửi, người nhận cũng không được thông báo về việc hủy này.

Tin nhắn nhóm giới hạn người nhận theo thời điểm lên lịch

Đối với các cuộc trò chuyện nhóm, tin nhắn được lên lịch chỉ gửi đến những thành viên có mặt trong nhóm tại thời điểm thiết lập lịch gửi. Cách xử lý này nhằm hạn chế tình huống thành viên mới tham gia sau đó nhận được nội dung thiếu bối cảnh.

Hiện tính năng mới chỉ dành cho một số người dùng phiên bản thử nghiệm. WhatsApp dự kiến mở rộng triển khai trên phiên bản chính thức trong những tuần tới.