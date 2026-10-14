English
/ CÔNG NGHỆ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

WhatsApp sắp có tính năng hẹn giờ gửi tin nhắn?

Thứ Tư, 06:30, 14/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - WhatsApp đang triển khai tính năng hẹn giờ gửi tin nhắn trên Android Beta, cho phép người dùng chủ động chọn thời điểm gửi và quản lý nội dung đã lên lịch ngay trong ứng dụng.

Hẹn giờ gửi tin nhắn trước tối đa 2 tuần

Sau nhiều tháng phát triển, WhatsApp bắt đầu triển khai tính năng hẹn giờ gửi tin nhắn trên phiên bản Android Beta 2.26.40.7. Theo phát hiện của WABetaInfo, tính năng này giúp người dùng lên lịch gửi nội dung mà không cần sử dụng ứng dụng bên thứ ba hoặc đặt lời nhắc trên lịch.

Để sử dụng, người dùng nhấn giữ nút gửi sau khi soạn tin nhắn hoặc chọn ảnh. Một bảng tùy chọn sẽ xuất hiện, cho phép lựa chọn ngày và giờ gửi cụ thể.

whatsapp sap co tinh nang hen gio gui tin nhan hinh anh 1
Nguồn ảnh: sammyfans.com

WhatsApp hỗ trợ lên lịch cho tin nhắn văn bản, đường liên kết, ảnh đơn và video đơn, với thời gian gửi từ 10 phút đến 2 tuần sau khi thiết lập.

Tin nhắn vẫn được gửi ngay cả khi điện thoại tắt

Một điểm đáng chú ý là việc gửi tin nhắn theo lịch được xử lý trên máy chủ WhatsApp. Vì vậy, tin nhắn vẫn được gửi đúng lịch ngay cả khi điện thoại của người dùng đã tắt nguồn hoặc hoàn toàn mất kết nối mạng tại thời điểm đó.

Người dùng cũng có thể truy cập mục thông tin cuộc trò chuyện để xem lại hoặc xóa các tin nhắn đang chờ gửi. Người nhận sẽ không thấy nhãn thông báo cho biết tin nhắn đã được lên lịch. Nếu người gửi hủy tin nhắn trước thời điểm gửi, người nhận cũng không được thông báo về việc hủy này.

Tin nhắn nhóm giới hạn người nhận theo thời điểm lên lịch

Đối với các cuộc trò chuyện nhóm, tin nhắn được lên lịch chỉ gửi đến những thành viên có mặt trong nhóm tại thời điểm thiết lập lịch gửi. Cách xử lý này nhằm hạn chế tình huống thành viên mới tham gia sau đó nhận được nội dung thiếu bối cảnh.

Hiện tính năng mới chỉ dành cho một số người dùng phiên bản thử nghiệm. WhatsApp dự kiến mở rộng triển khai trên phiên bản chính thức trong những tuần tới.

Ruby Trần (biên dịch)
Theo Sammyfans
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ireland phạt WhatsApp 225 triệu EUR vì vi phạm GDPR
Ireland phạt WhatsApp 225 triệu EUR vì vi phạm GDPR

VOV.VN - Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu của Ireland (DPC) đã thông báo rằng họ phạt WhatsApp số tiền 225 triệu EUR do vi phạm Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu (GDPR) có hiệu lực trên toàn Liên minh châu Âu vài năm trước.

Ireland phạt WhatsApp 225 triệu EUR vì vi phạm GDPR

Ireland phạt WhatsApp 225 triệu EUR vì vi phạm GDPR

VOV.VN - Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu của Ireland (DPC) đã thông báo rằng họ phạt WhatsApp số tiền 225 triệu EUR do vi phạm Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu (GDPR) có hiệu lực trên toàn Liên minh châu Âu vài năm trước.

Pháp yêu cầu các thành viên chính phủ gỡ bỏ Whatsapp, Signal và Telegram
Pháp yêu cầu các thành viên chính phủ gỡ bỏ Whatsapp, Signal và Telegram

VOV.VN - Chính phủ Pháp mới đây đã đặt thời hạn ngày 8/12 cho các thành viên chính phủ để gỡ bỏ các phần mềm nhắn tin thông dụng như Whatsapp, Signal và Telegram nhằm tăng cường vấn đề bảo mật thông tin.

Pháp yêu cầu các thành viên chính phủ gỡ bỏ Whatsapp, Signal và Telegram

Pháp yêu cầu các thành viên chính phủ gỡ bỏ Whatsapp, Signal và Telegram

VOV.VN - Chính phủ Pháp mới đây đã đặt thời hạn ngày 8/12 cho các thành viên chính phủ để gỡ bỏ các phần mềm nhắn tin thông dụng như Whatsapp, Signal và Telegram nhằm tăng cường vấn đề bảo mật thông tin.

Telegram tăng 25 triệu người dùng nhờ... WhatsApp
Telegram tăng 25 triệu người dùng nhờ... WhatsApp

Khi WhatsApp bị chỉ trích vì chính sách mới xâm phạm quyền riêng tư, ứng dụng đối thủ là Telegram vừa thông báo vượt qua cột mốc 500 triệu người dùng.

Telegram tăng 25 triệu người dùng nhờ... WhatsApp

Telegram tăng 25 triệu người dùng nhờ... WhatsApp

Khi WhatsApp bị chỉ trích vì chính sách mới xâm phạm quyền riêng tư, ứng dụng đối thủ là Telegram vừa thông báo vượt qua cột mốc 500 triệu người dùng.

Singapore cảnh báo chiêu trò lừa đảo mua bán vàng miếng qua tài khoản Whatsapp
Singapore cảnh báo chiêu trò lừa đảo mua bán vàng miếng qua tài khoản Whatsapp

VOV.VN - Cảnh sát Singapore hôm nay (2/6) cho biết phát hiện một chiêu trò lừa đảo mua bán vàng miếng với giá rẻ qua các tài khoản Whatsapp bị tấn công.

Singapore cảnh báo chiêu trò lừa đảo mua bán vàng miếng qua tài khoản Whatsapp

Singapore cảnh báo chiêu trò lừa đảo mua bán vàng miếng qua tài khoản Whatsapp

VOV.VN - Cảnh sát Singapore hôm nay (2/6) cho biết phát hiện một chiêu trò lừa đảo mua bán vàng miếng với giá rẻ qua các tài khoản Whatsapp bị tấn công.

Tin Công nghệ
Trải nghiệm
Sành điệu
KINH TẾ
XÃ HỘI
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
ĐỜI SỐNG
PHÁP LUẬT
GIẢI TRÍ
Tin Công nghệ
Chuyển đổi số
Trải nghiệm