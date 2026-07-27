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Xiaomi ngừng hỗ trợ phần mềm cho 10 thiết bị

Thứ Hai, 07:00, 27/07/2026
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VOV.VN - Nếu đang sử dụng một trong 10 thiết bị Xiaomi, Redmi hoặc POCO trong danh sách, người dùng sẽ không nhận thêm bất kỳ bản cập nhật nào.

Xiaomi vừa thông báo ngừng hỗ trợ phần mềm cho 10 thiết bị, đồng nghĩa với việc những sản phẩm này sẽ không còn đủ điều kiện nhận bất kỳ bản cập nhật nào trong tương lai, bao gồm cả các bản cập nhật HyperOS và các bản vá bảo mật.

xiaomi ngung ho tro phan mem cho 10 thiet bi hinh anh 1
Xiaomi 12S Ultra là một trong những mẫu điện thoại đã không còn được hỗ trợ

Danh sách các thiết bị bị ảnh hưởng bao gồm một số điện thoại cao cấp của Xiaomi, các mẫu tầm trung từ POCO và Redmi, cùng với một số máy tính bảng. Các thiết bị này bao gồm Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12S Ultra, POCO X5, POCO X5 Pro 5G, Redmi K60E, Redmi 10 5G, Xiaomi Pad 6, Xiaomi Pad 6 Pro, và Xiaomi Pad 6 Max.

Nếu thiết bị đang sở hữu nằm trong danh sách trên, người dùng sẽ không nhận được bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào trong tương lai, bao gồm cả bản cập nhật tính năng lẫn bản vá bảo mật.

Người dùng các thiết bị Xiaomi “hết hạn” nên làm gì?

Theo GizmoChina, người dùng không cần quá lo lắng vì các thiết bị nói trên vẫn sẽ hoạt động bình thường. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc không nhận được các bản cập nhật bảo mật có thể khiến thiết bị đó dễ bị tổn thương trước các lỗ hổng bảo mật mới. Đây là điều đặc biệt quan trọng nếu người dùng sử dụng các ứng dụng ngân hàng hoặc lưu trữ thông tin nhạy cảm.

Mặc dù không cần phải nâng cấp thiết bị ngay lập tức, nhưng việc thay thế bằng các thiết bị mới hơn sớm sẽ giúp người dùng tiếp cận với các tính năng và bản nâng cấp mới nhất. HyperOS 4, bản cập nhật mà Xiaomi sắp ra mắt hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tính năng thú vị, cải tiến trí tuệ nhân tạo và thay đổi giao diện.

Nếu đang cân nhắc nâng cấp, Xiaomi hiện có nhiều lựa chọn hấp dẫn, bao gồm dòng Xiaomi 17 và Xiaomi 15T Pro, với cam kết cung cấp 5 bản cập nhật hệ điều hành Android lớn và 6 năm cập nhật bảo mật.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo GizmoChina
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