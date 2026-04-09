35 năm PV GAS: Hành trình tiên phong và khát vọng phát triển bền vững

Trải qua hành trình ấy, PV GAS đã ghi dấu ấn trên bản đồ năng lượng Việt Nam bằng những bước chuyển mình mang tính bước ngoặt.

Hành trình này không chỉ là câu chuyện kinh doanh, mà còn là sứ mệnh đảm bảo an ninh năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch sang năng lượng sạch, góp phần xây dựng một Việt Nam phát triển bền vững. Đây cũng chính là nội dung chính của chương trình “Kinh tế kết nối”, phát sóng trên kênh VTV8 vào thứ Hai, ngày 6/4, chương trình có sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS).

Ngày 20/9/1990, Công ty Khí đốt Việt Nam chính thức được thành lập, đánh dấu cột mốc khởi nguyên, đặt nền móng cho sự hình thành ngành công nghiệp khí hiện đại tại Việt Nam. Từ những bước đi đầu tiên ấy, một tập thể đã được hình thành với chung một khát vọng: đưa dòng khí đồng hành về bờ thay vì đốt bỏ ngoài khơi — một nhiệm vụ đầy khó khăn và thử thách.

Ông Vũ Đình Chiến, Nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Nguyên Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS)

Trong chương trình, Ông Vũ Đình Chiến, Nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Nguyên Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS), chia sẻ: “Với những nỗ lực vượt bậc, các khó khăn dần được tháo gỡ. Dự án khí Bạch Hổ được chia thành nhiều giai đoạn và triển khai từng phần. Dòng khí đầu tiên đã cập bờ vào tháng 5/1995 để cung cấp cho Nhà máy điện Bà Rịa, tạo nguồn thu ban đầu và là tiền đề thuận lợi cho sự phát triển tiếp theo của PV GAS”.

Sau dấu mốc đưa dòng khí đầu tiên về bờ vào năm 1995, Tổng Công ty Khí Việt Nam tiếp tục gánh vác sứ mệnh xây dựng ngành công nghiệp khí trở thành nền tảng của Petrovietnam, trụ cột cho an ninh năng lượng quốc gia. Từ những tuyến ống vượt biển, băng rừng đến việc phát triển thị trường khí trong nước và quốc tế, hệ thống nhà máy và đường ống đã trở thành “trái tim” và “mạch máu” truyền tải năng lượng, thắp sáng niềm tin và khẳng định trí tuệ, bản lĩnh của người lao động PV GAS.

Với khát vọng và ý chí bền bỉ, PV GAS đã có những bước trưởng thành vượt bậc: sở hữu hệ thống đường ống dài hơn 1.500 km; các nhà máy xử lý khí, kho cảng quy mô lớn đạt tiêu chuẩn quốc tế; cùng các giải pháp năng lượng toàn diện, góp phần hoàn thiện chuỗi giá trị khí tại Việt Nam. Hiện nay, PV GAS cung cấp khoảng 10% sản lượng điện quốc gia, 70% nguyên liệu cho sản xuất phân đạm và 70% nhu cầu LPG cho dân dụng và công nghiệp.

Không chỉ phát triển trong nước, PV GAS còn vươn ra thị trường quốc tế với hoạt động xuất khẩu và cung cấp LNG, LPG tới các quốc gia như Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore… Bên cạnh nhiệm vụ đóng góp ngân sách nhà nước và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, PV GAS luôn chú trọng thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua các hoạt động an sinh, trồng rừng, giảm phát thải, góp phần kiến tạo tương lai xanh và bền vững.

Những thành tựu đó là dấu ấn của nhiều thế hệ người lao động PV GAS — những con người đã biến dòng khí vô hình thành sức mạnh hiện hữu, khẳng định ý chí, trí tuệ và khát vọng tự chủ năng lượng của Việt Nam.

Trải qua 35 năm, hành trình của PV GAS không chỉ được đo bằng những con số tăng trưởng, mà còn được viết nên bằng bản lĩnh, trí tuệ và sự cống hiến của các thế hệ người lao động. Vượt qua những thăng trầm lịch sử, từ những mét khối khí đầu tiên đến vị thế chủ lực trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, PV GAS đã khẳng định tầm nhìn chiến lược vững chắc.

Với hành trang là niềm tin và tinh thần đổi mới, sẽ tiếp tục vững bước, lan tỏa những giá trị bền vững, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế và sự thịnh vượng của đất nước.