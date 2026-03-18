Bài toán mới của chủ đầu tư KCN trong cuộc đua thu hút FDI

Thứ Tư, 12:17, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Làn sóng FDI thế hệ mới đang đặt ra yêu cầu cao hơn về hiệu quả vận hành và chất lượng dịch vụ trong khu công nghiệp. Số hóa quản lý vận hành được xem là chìa khóa giúp chủ đầu tư tối ưu nguồn lực, gia tăng giá trị trên mỗi hecta đất và nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn.

Vận hành trở thành lợi thế cạnh tranh mới của khu công nghiệp

Theo công bố của D’Andrea & Partners Legal Counsel (DP Group), Việt Nam nằm trong nhóm thị trường triển vọng nhất châu Á về thu hút FDI nhờ sự ổn định kinh tế vĩ mô, cải cách thể chế và định hướng thu hút đầu tư chất lượng cao.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây là cơ hội nhưng cũng là thách thức đối với các chủ đầu tư khu công nghiệp khi tiêu chí lựa chọn địa điểm của nhà đầu tư đang thay đổi rõ rệt. Nếu trước đây, yếu tố quyết định là quỹ đất, vị trí và hạ tầng kỹ thuật, thì hiện nay, năng lực vận hành và chất lượng dịch vụ đang trở thành tiêu chí quan trọng không kém.

Thực tế cho thấy, nhiều khu công nghiệp (KCN) đã đạt tỷ lệ lấp đầy cao, song hiệu quả vận hành chưa tương xứng với quy mô khai thác. Bên cạnh đó, chủ đầu tư phải đối mặt với những bài toán mới: làm thế nào để kiểm soát chi phí vận hành dài hạn; tối ưu sử dụng nguồn lực và không gian; đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ để giữ chân nhà đầu tư hiện hữu và tạo lợi thế trong cạnh tranh thu hút FDI.

picture1.jpg

Thực tế cho thấy, khi tỷ lệ lấp đầy đã cao, dư địa tăng trưởng không còn đến từ việc mở rộng diện tích mà đến từ khả năng gia tăng giá trị trên quỹ đất hiện hữu. Điều này đòi hỏi mô hình quản trị vận hành phải chuyển từ cách làm thủ công, phân tán sang quản lý tập trung và dựa trên dữ liệu.

Số hóa vận hành vì vậy đang trở thành xu hướng tất yếu. Khi toàn bộ thông tin về hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, phòng cháy chữa cháy, môi trường…) tình trạng thiết bị, dữ liệu tiêu thụ, thông tin khách thuê và dịch vụ được tích hợp trên một nền tảng thống nhất, chủ đầu tư có thể theo dõi và kiểm soát hoạt động theo thời gian thực.

Đặc biệt, trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến trải nghiệm dịch vụ, số hóa còn giúp chuẩn hóa quy trình, minh bạch thông tin và rút ngắn thời gian xử lý yêu cầu. Đây là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao mức độ hài lòng, gia tăng khả năng giữ chân và mở rộng đầu tư của doanh nghiệp trong KCN.

Đơn vị vận hành chuyên nghiệp - mảnh ghép quan trọng của KCN số hóa

Trước yêu cầu ngày càng cao về hiệu quả vận hành, nhiều chủ đầu tư đang chuyển hướng sang mô hình hợp tác với đơn vị quản lý vận hành chuyên nghiệp, thay vì tự tổ chức bộ máy vận hành nội bộ.

Công ty cổ phần dịch vụ quản lý vận hành khu công nghiệp IMC (thành viên ROX Key) là một trong những đơn vị hoạt động trong lĩnh vực quản lý vận hành KCN, hiện tham gia quản lý 14 khu công nghiệp trên cả nước. Với vai trò đối tác chiến lược, IMC đồng hành cùng chủ đầu tư trong toàn bộ vòng đời dự án, từ giai đoạn hoàn thiện hạ tầng, tổ chức vận hành, khai thác đến mở rộng và nâng cấp KCN.

Mô hình này giúp chủ đầu tư giảm áp lực về tổ chức nhân sự và quản lý vận hành, đồng thời chuẩn hóa quy trình theo hướng chuyên nghiệp, nhất quán. Nhờ đó, nguồn lực có thể tập trung nhiều hơn cho các hoạt động chiến lược như phát triển sản phẩm và thu hút đầu tư.

Điểm đáng chú ý là IMC tiếp cận mô hình quản lý vận hành theo hướng ứng dụng công nghệ và số hóa dữ liệu ngay từ sớm. Các hệ thống thông tin được triển khai nhằm kết nối dữ liệu hạ tầng, vận hành và dịch vụ trên một nền tảng tập trung.

picture2.png

Đơn cử tại KCN Quang Minh (Mê Linh, Hà Nội) hay KCN Đồng Văn II (Ninh Bình), việc vận hành KCN được IMC thiết lập trong một hệ thống khép kín từ quản lý an toàn, an ninh đến quản lý giao thông nội khu, quản lý khu vực, giám sát phòng cháy chữa cháy. “Tất cả các hoạt động trong KCN được theo dõi qua các cảm biến. Flycam, robot sản xuất, camera… giám sát, thu thập, lưu trữ thông tin về Trung tâm điều hành, từ đó sử dụng các công nghệ Big data, AI để phân tích và xử lý thông tin nhằm hỗ trợ tốt hơn trong công tác quản lý, giúp tối ưu chi phí vận hành, giảm nhân công, cải thiện chất lượng dịch vụ”, ông Nguyễn Khắc Sơn, đại diện IMC cho biết.

Nhờ ứng dụng công nghệ, hoạt động tại các KCN do IMC quản lý vận hành được giám sát và kiểm soát theo thời gian thực giúp quản lý tập trung, giảm chi phí vận hành. Đặc biệt các thiết bị được tiến hành bảo trì chủ động, hạn chế sự cố cũng như chi phí phát sinh. Và quan trọng nhất của số hóa vận hành chính là nâng cao tốc độ và chất lượng dịch vụ, từ đó cải thiện trải nghiệm cho nhà đầu tư.

Theo các chuyên gia, trong dài hạn, số hóa vận hành không chỉ giúp tối ưu chi phí mà còn góp phần gia tăng giá trị tài sản, nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp và tính minh bạch của KCN – những yếu tố ngày càng được nhà đầu tư FDI đánh giá cao.

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút dòng vốn chất lượng ngày càng gay gắt, năng lực vận hành dựa trên công nghệ đang dần trở thành tiêu chuẩn mới. Với các chủ đầu tư, đây không chỉ là giải pháp tối ưu hoạt động, mà còn là nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

anh_amber.jpg

Khởi công Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá - Tâm điểm đầu tư tại khu vực Bắc Trung Bộ

VOV.VN - Lễ Khởi công Dự án Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Kết cấu Hạ tầng Khu Công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá (Khu Công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá) chính thức diễn ra tại xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong hành trình phát triển công nghiệp bền vững của địa phương sau sáp nhập.

CTV Minh Hương/VOV.VN
